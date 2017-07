AMD Ryzen Threadripper 1950X met 16 cores komt in augustus uit voor 999 dollar

AMD brengt begin augustus zijn eerste Ryzen Threadripper-processors uit: de 1950X en 1920X. Het topmodel heeft 16 cores en 32 threads en kost 999 dollar. De tweede uitvoering heeft 12 cores, 24 threads en krijgt een adviesprijs van 799 dollar.

Het duurste model van AMD's high-end desktopprocessor krijgt een kloksnelheid van 3,4GHz met een boost naar 4GHz. De goedkopere 1920X heeft een kloksnelheid van 3,5GHz met eveneens een boost naar 4GHz. Beide processors maken gebruik van de nieuwe TR4-socket en moeten op moederborden op basis van het X399-platform geplaatst worden. Dat platform biedt vierkanaals ddr4-ondersteuning en 64-pci-e-lanes.

AMD heeft nog geen europrijzen bekendgemaakt. Omgerekend inclusief btw zou de adviesprijs van de Threadripper 1950X uitkomen op ongeveer 1059 euro. De omgerekende prijs van de Threadripper 1920X is zo'n 847 euro. AMD zet de processors tegenover de Intel Core i9-7900X. De Intel-processor heeft 10 cores op 3,3GHz met een boost naar 4,5GHz.

Aan de hand van CineBench R15 laat AMD de prestaties van de Threadripper-processor zien. Het topmodel met 16 cores scoort in de multicorebenchmark 3062 punten en de 12-core-versie is goed voor 2431 punten. In de door AMD uitgevoerde test haalt de Intel Core i9-7900X een score van 2167 punten.

AMD-ceo Lisa Su geeft de nieuwe details over de Threadripper-processors in een video, waarin ook de beschikbaarheid van de Ryzen 3-processors wordt aangekondigd. Vanaf 27 juli zijn de goedkoopste Ryzen-processors tot nu toe verkrijgbaar. Het gaam de Ryzen 3 1300X en de Ryzen 3 1200, beiden zijn quadcores zonder smt, dus met maximaal vier threads. Prijzen heeft AMD echter nog niet bekendgemaakt.

Hoewel AMD nu meer details heeft gegeven over de Threadripper-processors, volgt de officiële introductie pas eind deze maand. Tijdens een evenement op Siggraph op 27 juli zal AMD zowel Ryzen 3, Ryzen Threadripper als zijn Radeon RX Vega-videokaarten aankondigen.