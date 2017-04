Door Willem de Moor, dinsdag 11 april 2017 15:00, 33 reacties • Feedback

AMD is nog lang niet klaar met zijn stapsgewijze introductie van de eerste generatie Zen-processors voor de desktop. Na de Ryzen 7-processors in maart is april gewijd aan de Ryzen 5-serie, met twee quadcores en twee hexacores in het assortiment. Later moeten nog de Ryzen 3-processors volgen, maar die moeten wachten op de zomer.

Net als de Ryzen 7-modellen zijn er Ryzen 5-processors met X-achtervoegsel en zonder, die respectievelijk over 100MHz en 50MHz XFR-functionaliteit beschikken. Daarmee wordt de processor, mits omstandigheden als temperatuur en stroomvoorziening dat toelaten, automatisch extra overgeklokt, boven op de opgegeven turbosnelheid. Ryzen 5 komt in vier varianten, met de quadcores 1400 en 1500X, en hexacores 1600 en 1600X.

Zoals inmiddels bekend zijn de Zen-processors opgebouwd uit core complexes, of ccx'en, met aan boord vier Zen-cores met ieder 512kB L2-cache en per complex 8MB L3-cache. De communicatie tussen de ccx'en verloopt via AMD's Infinity Fabric, dat gelijkgeklokt is met het geheugen. Anders dan je wellicht zou verwachten, zijn de quadcores geconfigureerd met twee core complexes, met slechts twee cores per complex actief. De hexacores zijn vergelijkbaar opgebouwd, met drie cores per complex actief.

We hebben de 1500X-quadcore en 1600X-hexacore in deze review getest. We vergelijken de resultaten met de eerdere lichting Ryzen-processors en met concurrerende Intel-processors.