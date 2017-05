Door Julian Huijbregts, woensdag 17 mei 2017 00:19, 6 reacties • Feedback

AMD heeft zijn eerste videokaart met Vega-gpu getoond. De Radeon Vega Frontier Edition komt eind juni beschikbaar. Wat de videokaart kost is nog niet bekend, maar AMD richt het model op wetenschappers en ontwerpers.

Raja Koduri, topman van de Radeon Technology Group, presenteerde de Radeon Vega Frontier Edition tijdens de Financial Analyst Day van AMD. Hij stelt dat de videokaart bedoeld is voor mensen die 'nieuwe technologie willen omarmen'. De Frontier Edition is gericht op wetenschappers, ingenieurs en ontwerpers.

AMD noemt geen prijs, maar met die doelgroep gaat het waarschijnlijk om een erg dure videokaart, die niet bedoeld is voor gamers. Veel specificaties heeft AMD niet bekendgemaakt, Koduri liet alleen los dat de videokaart voorzien is van 16GB hbm2-geheugen.

In een slide vergelijkt AMD de prestaties van de eerste Radeon Vega-videokaart met zijn eigen Radeon Fury X. Bij fp32-berekeningen, die relevant zijn voor games, is de nieuwe kaart 1,5 keer zo snel als het voormalige topmodel. De Vega-kaart haalt een score van 13tflops.

Waarschijnlijk maakt AMD meer details bekend over Vega tijdens een presentatie op de Computex op 31 mei. Mogelijk kondigt de fabrikant dan ook Radeon RX Vega-videokaarten voor gamers aan.