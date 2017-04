Door Paul Hulsebosch, vrijdag 28 april 2017 11:16, 6 reacties • Feedback

Bethesda maakt bekend dat Prey minimaal een Intel i5-2400 of AMD FX-8320 nodig heeft om op te draaien, aangevuld met een GTX 660 of Radeon 7850. Tevens laat de uitgever weten dat er zo'n 40GB beschikbaar moet zijn op een console om de game te kunnen installeren.

Om de Windows-versie van Prey te kunnen spelen, moet het systeem niet alleen minimaal beschikken over een Intel i5-2400 of een AMD FX-8320 en een GTX 660 of Radeon 7850; het systeem moet ook over minimaal 8GB aan ram beschikken.

Welke versie van Windows Prey ondersteunt, maakt Bethesda niet bekend, en de uitgever laat ook niet los hoeveel ruimte de game in beslag neemt op de harde schijf. Naast deze minimale eisen maakt Bethesda ook bekend welk systeem wenselijk is als ondergrond. Dat systeem moet beschikken over een Intel i7-2600K of een AMD FX-8350, aangevuld met een GTX 970 4GB of R9 290, beide voorzien van 4GB. De uitgever raadt bovendien 16GB aan ram aan.

Bethesda laat bovendien weten wat de installatie op consoles vergt. Om de game te kunnen installeren op een PlayStation 4 is er 42GB aan ruimte nodig op de harde schijf. Bij een Xbox One is dat 38GB. De uitgever maakt bekend dat de game minder ruimte inneemt, maar er wat extra ruimte nodig is om een day one patch te kunnen installeren. Daarna neemt de game 39,5GB in op een PS4 en 36GB op een Xbox One.

Verder maakt Bethesda bekend dat een demo van Prey dit weekend gratis speelbaar is op PlayStation 4 en Xbox One. Spelers kunnen het eerste uur van de game alvast uitproberen. De game verschijnt voor de Xbox One, PlayStation 4 en pc. Het spel wordt gemaakt door Arkane Studios, dat ook verantwoordelijk is voor de Dishonored-games. Tweakers publiceerde in december aan de hand van een speelsessie een uitgebreide preview van Prey. De game is vanaf 5 mei verkrijgbaar.

Prey: The Opening Hour