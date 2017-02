Door Paul Hulsebosch, woensdag 15 februari 2017 16:00, 18 reacties • Feedback

Prey is al jaren in ontwikkeling. In de loop der tijd hebben verschillende studio's zich op het project gestort. De meest recente poging - en deze lijkt daadwerkelijk te slagen - komt van Arkane Studios, vooral bekend van de beide delen van Dishonored. De studio denkt dat Prey begin mei in de winkel kan liggen. Wij konden alvast het eerste uur van de game spelen. Prey kan worden gespeeld op pc, uiteraard zowel met een controller als met een muis en toetsenbord. Als rechtgeaarde pc-gamers kozen wij voor die laatste optie.

In het eerste uur leer je veel over het verhaal, en uiteraard gaan we daar niets over verklappen. Duidelijk is dat het geheel zich afspeelt aan boord van ruimtestation Talos I. Hoe en waarom? Dat mag je zelf ontdekken. Er is een incident, er is iets met je broer en er is iets met buitenaardse wezens aan boord van het station. Je merkt al snel dat je er in de Talos I grotendeels alleen voor staat. Er is wat hulp via een telecom en af en toe - maar niet in het eerste uur, dus wij hebben het niet mogen ervaren - kom je een andere overlevende tegen, die slechts een bijrol in je avontuur speelt. Over het algemeen sta je er dus alleen voor, in een enorm ruimtestation vol gedeeltelijk onzichtbare aliens.

Mimic en Phantom

Uiteraard zorgen de aliens aan boord van het ruimtestation voor dreiging. Van die aliens kom je in het eerste gedeelte twee verschillende soorten tegen: de Mimic en de Phantom. De Mimic is klein. Veel hoger dan je knieën komt hij niet. Althans, als je hem ziet, want een Mimic kan zichzelf onzichtbaar maken. Dat niet alleen, hij kan zich ook vermommen, wat de naam 'Mimic' verklaart. Een Mimic kan de vorm van een voorwerp aannemen en zich op die manier schuilhouden.

De Phantom is manshoog en heeft een menselijke vorm. Hij schiet energieballen af die flinke schade aanrichten. Daarnaast kan hij een soort dash uitvoeren waarmee hij zich razendsnel een paar meter kan verplaatsen. Dat maakt het lastig mikken als je jezelf wilt verdedigen. Vergeleken met de Phantoms zijn de Mimics haast onschuldig. Die hakken met puntige poten op je in, maar de schade van een uithaal is beperkt. Het schot van een Phantom is veel schadelijker. Toch zorgen Mimics wel voor enige uitdaging, omdat ze vooral in kleine groepen opereren. Eén uithaal overleef je gemakkelijk, maar als meer van deze monstertjes tegelijk op je inhakken, wordt het al snel heikel.