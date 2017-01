Door Julian Huijbregts, woensdag 25 januari 2017 16:00, 5 reacties • Feedback

Bethesda brengt de reboot van Prey, die dezelfde naam draagt als de originele game uit 2006, op 5 mei uit. Samen met de bekendmaking van de releasedatum heeft de uitgever ook een nieuwe gameplaytrailer vrijgegeven.

Prey speelt zich af in het jaar 2032 en de hoofdrolspeler Morgan Yu bevindt zich in ruimtestation Talos 1, waar hij onderwerp is van experimenten. Aliens proberen het ruimtestation over te nemen en Yu moet tools die hij tegenkomt gebruiken om te overleven.

De game verschijnt voor de Xbox One, PlayStation 4 en pc. Het spel wordt gemaakt door Arkane Studios, dat ook verantwoordelijk is voor de Dishonored-games. Tweakers publiceerde in december aan de hand van een speelsessie een uitgebreide preview van Prey.