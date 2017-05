Door Julian Huijbregts, donderdag 4 mei 2017 10:33, 38 reacties • Feedback

No Matter Studios verandert de naam van zijn game 'Prey for the Gods' in 'Praey for the Gods'. Dat doet de ontwikkelaar op verzoek van uitgever Bethesda. De indiestudio, die via Kickstarter geld ophaalde voor de game, ziet het niet zitten om de kwestie aan te vechten.

Bethesda stelt dat No Matter Studios met zijn game Prey for the Gods inbreuk maakt op het handelsmerk van Prey, de game die vrijdag uitkomt. In een nieuwsbrief zegt de indiestudio dat het eigenlijk de naam niet wil aanpassen, maar dat het besloten heeft om dat toch te doen om geen tijd en geld te verspillen aan een rechtszaak.

No Matter Studios, dat uit drie werknemers bestaat, zegt dat het zijn Kickstarter-opbrengsten niet wil besteden aan een rechtszaak. Ook wil de studio geen nieuwe financiële hulp vragen om een eventuele zaak te bekostigen. Daarnaast melden de makers dat zij aanvankelijk overwogen om de game Præy for the Gods te noemen, maar daar zagen ze vanaf omdat het æ-symbool lastig te typen is.

In 2015 heeft de studio een aanvraag voor een handelsmerk op zowel Prey for the Gods als Præy for the Gods ingediend. Zenimax, het moederbedrijf van Bethesda, vecht dat nu aan en is van mening dat de naam Prey for the Gods te veel lijkt op het bestaande handelsmerk voor Prey.

Hoewel No Matter Studios het daar niet mee eens is, zijn de ontwikkelaars tot een overeenstemming gekomen met Zenimax. Hun game gaat in geschreven communicatie Praey for the Gods heten, maar het logo blijft behouden. In de afbeelding is de 'e' in Prey weergegeven als een biddende vrouw.

Prey for the Gods is een actie-survivalgame die wat sfeer betreft doet denken aan Shadow of the Colossus. Vorig jaar haalde No Matter Studios een half miljoen dollar op via Kickstarter om de game waar het sinds 2014 aan werkt, te kunnen afmaken. Het spel, dat volgens de makers gameplay van Shadow of the Colossus, Deus Ex, DayZ en BloodBorne combineert, moet in december uitkomen voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One.

Het is niet de eerste keer dat Bethesda een andere ontwikkelaar verzoekt een naam aan te passen. In 2011 gebeurde dat met Mojang. Die studio werkte aan de game Scrolls en dat zou teveel lijken op de serie The Elder Scrolls van Bethesda. In die zaak volgde een schikking. Het spel bleef zijn originele naam houden, maar Mojang zag af van het handelsmerk op de naam.