Dell heeft zes nieuwe laptops aangekondigd waarmee het bedrijf zich op gebruik bij educatieve instellingen richt. Onder de laptops zitten drie Chromebooks, waarvan er een beschikt over een aanraakgevoelig scherm dat volledig om te klappen is.

De nieuwe Chromebooks van Dell zijn de Chromebook 11 Convertible, de Chromebook 11 en de Chromebook 13. De Chromebook 11 2-in-1 is een model met 11,6"-touchscreen dat Dell met Celerons van de Skylake-generatie uitrust. De laptop heeft een kaartlezer, twee usb 3.0-poorten en hdmi.

Dell brengt ook een Windows 10-versie uit: de Latitude 11 Convertible. Deze beschikt ten opzicht van de Chromebook over een frontcamera en kan met een stylus geleverd worden. Bovendien zijn er meer processoropties, want de laptop kan met Celerons en Pentiums van de Kaby Lake-generatie voorzien worden.

De overige laptops zijn de Chromebook 11 en 13, en de Latitude 11 en 13. Dit zijn systemen met respectievelijk Chrome OS en Windows en met 11,6"- en 13,3"-schermen. Opnieuw geldt dat de Windows-versies met Kaby Lake-processors worden uitgerust, terwijl de Chromebooks het met Skylake-varianten moeten doen. De Chromebook 11 krijgt optioneel een Core i3, terwijl de Latitude 13 ook een Core i5 kan krijgen.

Alle laptops moeten de MIL-STD 810G-testen voor vallen en blootstelling aan vocht en stof met succes kunnen doorstaan. De toetsenborden en trackpads moeten omgevallen drinkbekers kunnen doorstaan en de 2-in-1's beschikken over Gorilla Glass om het scherm te beschermen.

De laptops komen allemaal op 7 februari in de VS uit. De Chromebooks voor een startprijs van 219 dollar, omgerekend en met btw is dat 247 euro. De Windows-Latitudes beginnen bij 349 dollar, omgerekend 393 euro. De werkelijke europrijzen en verschijningsdata in de Benelux zijn nog niet bekend.