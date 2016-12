Door Julian Huijbregts, zaterdag 24 december 2016 10:18, 75 reacties • Feedback

Nintendo gaat vanaf 2017 ieder jaar twee tot drie smartphonegames uitbrengen. In december bracht Nintendo met Super Mario Run zijn eerste iOS-game uit en het bedrijf verwacht dat die game op het Apple-platform honderd miljoen keer gedownload zal worden.

Takeshi Kimishima, ceo van Nintendo, noemt in een interview met Kyoto NP het aantal van twee tot drie nieuwe games per jaar. Bij de presentatie van kwartaalcijfers in april, maakte Nintendo al bekend dat er gewerkt wordt aan mobiele versies van Fire Emblem en Animal Crossings. Meer details over komende games zijn niet bekendgemaakt.

Nintendo hoopt dat het uitbrengen van smartphonegames ook een positief effect zal hebben op de verkoop van de nieuwe Switch-console, die in maart op de markt verschijnt. Waarschijnlijk hoopt Nintendo dat meer mensen in aanraking komen met zijn games door het uitbrengen van de spelletjes op mobiele apparaten.

Deze week maakte Nintendo bekend dat in de eerste vier dagen na de release veertig miljoen mensen Super Mario Run hebben gedownload voor iOS. Het spel is gratis, maar om meer dan de eerste drie levels te spelen, moet 9,99 euro betaald worden. Nintendo heeft niet bekendgemaakt hoeveel mensen dat doen, maar volgens onderzoek van analistenbureau App Annie ontgrendelt vier procent het hele spel.