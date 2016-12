Door Arnoud Wokke, donderdag 29 december 2016 08:15, 25 reacties • Feedback

De listing voor de Android-versie van de Nintendo-game Super Mario Run is verschenen in de Play Store. Gebruikers kunnen zich registreren en krijgen een seintje wanneer de game daadwerkelijk te installeren is. De Android-versie verschijnt volgend jaar.

De game staat als com.nintendo.zara in de Play Store, waarbij gebruikers op de knop kunnen klikken om zich te registreren voor een melding van wanneer de game verschijnt. Net als bij de iOS-versie vermeldt Nintendo dat een internetverbinding nodig is om te spelen. Dat is volgens de ontwikkelaar nodig om piraterij te voorkomen. Het is nog onbekend wanneer de Android-versie precies te installeren zal zijn.

Super Mario Run verscheen twee weken geleden voor iOS. In die versie kunnen gebruikers drie levels spelen zonder te betalen, waarna Nintendo een eenmalige betaling vraagt van tien euro om alle content in het spel te ontgrendelen.

Het spel heeft drie verschillende speltypes: er is een singleplayermodus met de naam World Tour, een Toad Rally-modus om de scores van anderen proberen te verbeteren en Kingdom Builder, waarbij de speler items kan vrijspelen om een eigen koninkrijk te bouwen.