Ford heeft een kinderbedje ontwikkeld dat autoritten simuleert om baby's makkelijker in slaap te laten vallen. Via een smartphone-app kan het wiegje de beweging van een rijdende auto, het motorgeluid en het effect van straatverlichting simuleren.

Het wiegje heet Max Motor Dreams en werkt via een smartphone-app. Via de app kan een ouder met een smartphone tijdens het rijden de autobewegingen vastleggen en het autogeluid opnemen, waarna dit kan worden gereproduceerd in het wiegje. Om het effect van straatverlichting na te bootsen zijn er aan de binnenkant van de wieg geheel rondom led-lampjes geplaatst.

Op dit moment is het nog een prototype. Ford zegt veel positieve reacties te hebben ontvangen en overweegt de wieg in productie te nemen. Volgens de automaker is er behoefte aan een dergelijk product. Ford verwijst daarbij naar een bericht over een onderzoek waaruit zou blijken dat kersverse ouders in het eerste jaar van hun baby zo'n 44 dagen aan slaap missen doordat de kleine hen teveel uit hun slaap houdt.