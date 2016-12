Door Arnoud Wokke, donderdag 29 december 2016 10:31, 18 reacties • Feedback

Ford heeft zijn tweede ontwikkelmodel getoond van een zelfrijdende auto. Het gaat om een omgebouwde Focus Fusion Hybrid. Ten opzichte van het eerste model zijn de sensors verplaatst van het dak naar een lagere positie iets boven de zijspiegels.

Door een verbetering van de lidar -sensoren heeft Ford er niet langer vier nodig, maar kan de auto dezelfde data waarnemen met twee sensoren, schrijft de fabrikant. Deze zijn bovendien niet langer op het dak geplaatst, maar zitten naast de voorruit boven de zijspiegels, zodat ze minder opvallen.

De auto produceert 1TB aan data per uur. Een computer in de achterbak verwerkt al die data en die draait ook de software voor het autonoom rijden. Ford noemt de auto een nieuwe stap in de richting van commercieel verkrijgbare zelfrijdende auto's. De autofabrikant wil dergelijke modellen vanaf 2021 aanbieden.

Ford zal de nieuwe ontwikkelauto volgende week laten zien op elektronicabeurs CES in Las Vegas. Vanaf volgend jaar gaat de automaker bovendien zijn testgebied voor zelfrijdende auto's uitbreiden. Waar het nu nog alleen testen doet in diverse Amerikaanse staten, moeten de auto's vanaf volgend jaar ook in Europa de weg op gaan. Dat gebeurt in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.