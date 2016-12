Door Arnoud Wokke, donderdag 29 december 2016 10:53, 7 reacties • Feedback

Samsung zou zijn smartphones uit de Galaxy A-serie voor 2017 allemaal waterbestendig willen maken. Een nieuw gerucht vermeldt veel van de specificaties en vermoedelijke prijzen van de nieuwe serie smartphones. Samsung heeft een teaser geplaatst voor de presentatie van de telefoons.

Samsung zou de Galaxy A3 2017 en A5 2017 al half januari in Europa op de markt willen brengen, meldt IBTimes. Van de A7 is onbekend wanneer hij zou moeten verschijnen. De toestellen onderscheiden zich vooral door het formaat van de behuizing en het display, hoewel ook de specs verschillen.

De Galaxy A-serie bestaat sinds enkele jaren en richt zich op het gebruik van glas en metaal in midrange-smartphones. De toestellen draaien op Exynos-socs uit Samsungs eigen fabrieken. De A3 2017 zou een Exynos 7870 aan boord hebben. Dat is een 14nm-soc met acht Cortex A53-processorkernen en een Mali T830-gpu van ARM. De A7 en A5 2017 beschikken mogelijk over een Exynos 7880-soc, met vier Cortex A72-kernen op 1,9GHz en vier A53-kernen op 1,3GHz, bijgestaan door een Mali T860MP4-gpu van ARM.

De Maleisische tak van Samsung heeft donderdag een teaser geplaatst voor de presentatie van de telefoons, die naar verluidt op 5 januari zou moeten plaatsvinden. Daarmee zou de aankondiging samenvallen met elektronicabeurs CES in Las Vegas, hoewel het onbekend is of de fabrikant op de beurs aandacht zal schenken aan de telefoons.

Galaxy A-serie* A3 2017 A5 2017 A7 2017 Scherm 4,7"-oled

1280x720 5,2"-oled

1920x1080 5,7"-oled

1920x1080 Accu 3000mAh 3300mAH Onbekend Soc Exynos 7870

8x A53 @ 1,6GHz

Mali T830-gpu



Exynos 7880

4x A72 @ 1,9GHz

4x A53 @ 1,3GHz

Mali T860MP4-gpu Exynos 7880

4x A72 @ 1,9GHz

4x A53 @ 1,3GHz

Mali T860MP4-gpu Camera's 13MP-camera

8MP-frontcamera 16MP-camera

16MP-frontcamera Onbekend Prijs €379 €479 Onbekend

* alle specs op basis van geruchten

Vermoedelijke Galaxy A3 en A5 2017