Samsung heeft de Galaxy A3 2017 en A5 2017 gepresenteerd. De twee smartphones zijn beide waterbestendig en krijgen een ip68-classificatie mee. De kleinste heeft een 4,7"-oledscherm met een resolutie van 1280x720 pixels.

Door de relatief bescheiden bezels is de A3 2017 135,4x66,2mm breed, waarmee hij kleiner is dan vrijwel alle andere Android-smartphones in dezelfde prijsklasse. De A3 2017 heeft ten opzichte van zijn voorganger micro-usb verruild voor usb-c en heeft een vingerafdrukscanner in de Home-knop. De telefoon heeft een niet nader genoemde 1,6GHz octacore-processor, vermoedelijk een Exynos 7780, met 2GB geheugen. De opslag bedraagt 16GB, dat de gebruiker kan uitbreiden met een microsd-slot.

De A3 2017 krijgt een camera aan de achterkant met een maximale resolutie van dertien megapixels en een f/1.9-lens. De frontcamera heeft hetzelfde diafragma en een maximale resolutie van acht megapixels. De accu is met een capaciteit van 2350mAh aan de krappe kant.

Samsung geeft de A5 2017 een 5,2"-oledscherm met fullhd-resolutie en het toestel is 146,1x71,4mm groot. De soc is een octacore op 1,9GHz, vermoedelijk een Exynos 7880, met 3GB geheugen en een opslag van 32GB, met mogelijkheid tot uitbreiding via het microsd-slot. Beide camera's hebben een maximale resolutie van zestien megapixels en een lens met een f/1.9-diafragma. De A5 2017 heeft net als de A3 een usb-c-poort, maar de A5 2017 ondersteunt ook snelladen voor de 3000mAh-accu.

Beide telefoons draaien Android 6.0 en komen 3 februari uit in Nederland. De A3 2017 heeft een adviesprijs van 329 euro, de A5 2017 moet 429 euro opbrengen. Er is ook een A7 2017 met 5,7"-scherm, maar die lijkt vooralsnog niet beschikbaar te komen in Nederland.