Door Arnoud Wokke, vrijdag 7 april 2017 07:38, 23 reacties • Feedback

Disney werkt aan een systeem om van eettafels een systeem te maken voor augmented reality. Gebruikers zouden op tafel geprojecteerde spelletjes kunnen spelen en daarbij fysieke objecten kunnen gebruiken als controller, zoals een bord om de koers van een virtueel schip te bepalen.

Disney werkt aan de techniek om de spelletjes op tafel met handen te besturen, 'omdat een gamecontroller niet altijd voorhanden is', vermeldt de patentaanvraag. Het lijkt de bedoeling dat het computersysteem de positie van de armen en handen waarneemt en die weergeeft in de gamewereld die diezelfde computer projecteert op tafel. Bovendien moeten fysieke objecten bruikbaar zijn in de virtuele wereld. Omdat de spelletjes werken met een mix van fysieke en virtuele elementen noemt Disney het een augmented reality-systeem.

Het is onbekend waarvoor Disney de techniek zou willen gebruiken, maar het zou bijvoorbeeld passen in de themaparken die de filmstudio heeft. Bezoekers zouden bijvoorbeeld op tafels in restaurants tijdens het wachten op het eten spelletjes kunnen spelen waarin het bestek een rol heeft.

Zelf geeft de patentaanvraag het voorbeeld van een schip dat de computer op tafel projecteert. Spelers zouden het schip kunnen besturen door het bord dat op tafel staat te gebruiken als wiel van het schip. Het is onbekend of en wanneer Disney het systeem in gebruik zou willen nemen.

Er zijn al veel implementaties van projectoren die besturing mogelijk maken via de handen, bijvoorbeeld via een aanraakgevoelig gedeelte van het oppervlak. Het gebruik van fysieke objecten bij die besturing is een zeldzamere techniek.