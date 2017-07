Meerdere Commodore 64-moederborden op komst

De Duitser Jens Schönfeld heeft foto's van de C64 Reloaded MK2 getoond, een C64-moederbord dat grotendeels originele chips gebruikt. Het is een van meerdere projecten om Commodore-systemen nieuw leven in te blazen. Ook een Nederlander werkt aan een moederbord.

Jens Schönfeld is een ingenieur die al jaren retrohardware bouwt en aanbiedt via zijn winkel Individual Computers. Vorig jaar maakte hij bekend de Commodore-merknaam in licentie te hebben genomen en een Commodore 64-moederbord voor puristen te ontwikkelen.

Deze Commodore 64 Reloaded MK2 bevat geen fpga's, maar de bedoeling is dat de gebruiker enkele belangrijke chips, zoals de cpu, de videochips en de geluidschips, zelf toevoegt. Het bord herkent de chips automatisch en stelt alles jumperloos in. Het gebruik van originele chips moet voor een zo getrouw mogelijke werking zorgen, maar het bord brengt daarnaast enkele verbeteringen. Zo werkt het model zuiniger, is er een s-video-uitgang en 3.5mm-audio-uitgang en zijn de ROM's van het moederbord te upgraden via usb.

De C64 Reloaded MK2 past in de originele behuizingen en gaat 184,95 euro kosten. De levering start in augustus en Schönfeld toont nu enkele foto's van het ontwerp. Hij produceert ook zelf behuizingen, daarvoor heeft hij de originele matrijzen in handen. Volgens tweaker dmantione, die dit soort nieuws over replica's van homecomputers op de voet volgt, komt er ook een Commodore 64 Reloaded MK3. Deze gaat wel van fpga's gebruikmaken: de Turbo Chameleon-fpga simuleert bijvoorbeeld de videochip van de C64 en maakt een vga-uitgang mogelijk.

Er zijn meer ontwikkelaars wereldwijd die werken aan replica's van C64-onderdelen. De Nederlander Gideon Zweijter kondigde begin deze maand bijvoorbeeld de Ultimate 64 aan. Dit moederbord simuleert de gehele Commodore 64 en voegt nieuwe functionaliteit toe, zoals hdmi en ethernet en wellicht komt er een wat duurdere versie met wifi.

Zweijter is bekend van de 1541 Ultimate II-cartridge. Deze cartridge simuleert de langzame en complexe Commodore 1541-diskdrive met fpga's, om images van floppy's te kunnen draaien. De Ultimate 64 zal de Ultimate II bevatten. Voor een behuizing zal de gebruiker zelf moeten zorgen; hetzij een originele behuizing, hetzij een replica van Individual Computers, volgens Zweijter. De bedoeling is dat de Ultimate 64 in het vierde kwartaal van dit jaar in productie gaat en 200 euro gaat kosten, al zal dat dus iets meer zijn voor een wifi-versie.