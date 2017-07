Metalband zet site online die bezoekers beloont voor headbangen

De Japanse metalband Crossfaith heeft een site online gezet, die via een webcam het aantal keren telt dat een bezoeker headbangt, waarna de band beloningen geeft. Bovendien is een nieuwe track alleen te horen zolang iemand bezig is met headbangen.

De headbangfunctie is te vinden op het domein MakeItMetal.jp en werkt volgens de makers het beste in Chrome. Via de webcam houdt de site bij hoe vaak iemand headbangt tijdens het horen van een nieuwe track, waarna gebruikers bijvoorbeeld artwork van de band kunnen verdienen.

De site is bedoeld als promotie van een nieuwe ep van de band. De site houdt in de gaten hoe actief gebruikers zijn en zegt bijvoorbeeld 'stopping?' als de gebruiker is gestopt. Vervolgens spoort de site aan om weer te beginnen, waarna gebruikers een countdown krijgen om het hoofd weer op en neer te gaan bewegen op het ritme van de muziek. Wie het einde haalt, krijgt een certificaat om te delen op social media. De campagne is van de hand van marketingbureau Ogilvy & Mater Japan.