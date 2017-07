Filmtrailer Ready Player One bol van iconen uit populaire entertainmentmedia

De DeLorean, Duke Nukem, Lara Croft, de assault rifle van Halo, de motor uit Akira, het busje van The A-Team, Harley Quinn, Freddy Krueger, een Chocobo en de V8 Interceptor van Mad Max. Dat is slechts een deel van alle pop culture-iconen in de nieuwe trailer voor Ready Player One.

De trailer voor Ready player One werd dit weekend onthuld op de San Diego Comic Con. De film wordt een melange van enerzijds een scheepslading verwijzingen naar klassieke entertainmentmedia uit voornamelijk de jaren '80 en '90 en anderszijds een futuristische sciencefictionfilm waarbij virtual reality een zeer grote rol speelt. Wellicht nog het meest indrukwekkende aan de film is dat de makers de rechten voor het vertonen van zoveel verschillende bekende personages hebben weten te bemachtigen. Wie echt alle verwijzingen wil meekrijgen, zou frame voor frame de trailer onder de loep moeten nemen.

De film speelt zich af in een dystopische toekomst in het jaar 2044. Een groot deel van de wereld leeft in totale armoede en zoekt zijn heil niet meer in de echte wereld, maar in een virtuele wereld genaamd Oasis. Daarin kan iedereen alles zijn en doen wat ze maar willen. In het verhaal overlijdt de oprichter van Oasis. Hij laat zijn erfenis, inclusief bedrijf en fortuin, na aan degene die erin slaagt om drie verborgen easter eggs in de virtuele wereld op te sporen.

Van origine is Ready Player One een boek, geshreven door Ernest Cline. De film wordt geregisseerd door Steven Spielberg en moet volgens IMDb aan het eind van maart 2018 in de bioscoop te zien zijn.