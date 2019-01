Nintendo organiseert Europees landentoernooi voor Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo laat weten dat het een toernooi voor de game Super Smash Bros. Ultimate organiseert, waarbij twaalf landenteams mogen strijden voor wie het beste is in het vechtspel. Ook Nederland en België krijgen een team.

Nintendo zegt dat het met de zogeheten European Smash Ball Team Cup op zoek is naar de twaalf beste Super Smash Bros. Ultimate-teams in Europa. In de lente vindt de grote finale van dit toernooi plaats, waarna duidelijk wordt welke Europees landenteam het beste is in het vechtspel. Waar deze finales worden gehouden is nog niet bekendgemaakt.

Er zullen twaalf landenteams meedoen, waaronder ook een team uit Nederland en België. Nintendo laat weten dat alle spelers die willen deelnemen, een team van drie spelers kunnen vormen om te doen aan de nationale kwalificatiewedstrijden. Deze gaan in de komende maanden in de deelnemende landen van start; een specifiek schema hiervoor is nog onbekend.

Om te bepalen welke teams door de nationale kwalificatierondes komen en welke teams zich uiteindelijk tot 'Europese Super Smash Bros.-kampioenen' mogen kronen, strijden teams van drie spelers tegen elkaar in beste-uit-drie- en beste-uit-vijf-wedstrijden. Daarbij zijn levens inbegrepen, maar geen voorwerpen, behalve de Smashbal. Bij de wedstrijden worden verschillende spelvarianten toegepast: 2v2-smash, smashdown en 3v3-multismash.