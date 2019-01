Super Smash Bros. Ultimate-patch introduceert Piranha Plant en aangepaste moves

De versie 2.0-patch van Super Smash Bros. Ultimate is uit. Spelers die hun exemplaar van het spel voor 31 januari hebben geregistreerd ontvangen een nieuwe vechter, de Piranha Plant uit de Super Mario-spellen. Daarnaast heeft Nintendo de moves van een groot aantal vechters getweakt.

Nintendo heeft een lange lijst met de tweaks in de patchnotes geplaatst. Dit is uniek, omdat de patchnotes van Nintendo zelden heel uitgebreid zijn. De lijst laat in detail zien welke moves zijn aangepast en wat er is veranderd. Bij sommige vechters gaat het om meerdere moves, zoals bij Rosalina & Luma, de Mii Brawler en Jigglypuff. Het is aannemelijk dat de veranderingen gevolgen hebben voor deelnemers van de European Smash Ball Team Cup, waarvan de finale aankomende lente plaatsvindt.

Daarnaast is Piranha Plant beschikbaar voor spelers die hun spel hebben geregistreerd en de via een e-mail verkregen downloadcode voor de vechter hebben verzilverd. Deze code is geldig tot 30 juni 2019. Piranha Plant is de eerste dlc-vechter die beschikbaar is voor Smash Bros. Ultimate. De tweede, Joker uit de jrpg Persona 5, is bekendgemaakt tijdens The Game Awards in december 2018. Voor deze nieuwe vechter is nog geen verschijningsdatum.

Update, 11:17 uur: Een aantal spelers melden via de officiële Nintendo Switch-subreddit dat het gebruik van Piranha Plant in de All Star-modus opgeslagen data onbruikbaar maakt. Een moderator van Nintendo heeft het probleem bevestigd. Het wordt spelers afgeraden om de modus te spelen totdat er een nieuwe patch uitkomt.