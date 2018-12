Super Smash Bros. Ultimate is Nintendo's snelst verkopende consolegame in Europa

Volgens Nintendo is Super Smash Bros. Ultimate de snelst verkopende consolegame van het bedrijf tot nu toe in Europa. De game werd in de dagen na de release meer verkocht dan Switch-games Zelda, Super Mario Odyssey en Mario Kart 8 bij hun release.

Nintendo spreekt van een record op Twitter en in een persbericht, maar maakt geen exacte verkoopcijfers bekend van Super Smash Bros. Ultimate voor de Switch. Wel is volgens gamesindustry.biz bekend dat in de VS inmiddels drie miljoen exemplaren van de game zijn verkocht, in de elf dagen dat het spel op de markt is.

In een Nederlands persbericht meldt Nintendo dat de verkoopaantallen van Smash Bros. Ultimate in de eerste drie dagen 30 procent hoger waren dan die van Mario Kart Wii, een game die in 2008 uitkwam. Het is echter niet bekend hoeveel exemplaren er van die game in de eerste drie dagen werden geleverd.

Nintendo noemt Super Smash Bros. Ultimate specifiek de snelst verkopende game voor een homeconsole, dat wil zeggen dat er games voor handhelds zijn waarvan er in een vergelijkbare periode meer exemplaren van zijn verkocht. Super Smash Bros. Ultimate kwam begin december uit. Tweakers publiceerde een review van de game.