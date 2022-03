Samsung kondigt JN1-camerasensor met kleinste pixels tot nu toe aan

Samsung heeft de JN1 aangekondigd, de camerasensor met de kleinste pixels tot nu toe. De sensor heeft pixels van 0,64x0,64 micron groot. De kleinste pixels tot nu toe op een camerasensor waren 0,7x0,7 micron groot.

De JN1 heeft een resoutie van 50 megapixel in een quad-bayer-opstelling. Daarbij hebben telkens vier naburige pixels hetzelfde kleurfilter en software kan dat gebruiken om een 12,5MP-foto te genereren. De sensor heeft een optisch formaat van 1/2,76" en een oppervlakte van rond 16 vierkante millimeter. Veel camerasensors voor telefoons zitten nu op 30 vierkante millimeter of meer.

Het kleinere formaat zorgt ervoor dat de JN1 gebruikt kan worden voor frontcamera's of secundaire camera's met bijvoorbeeld een ultragroothoek- of telelens. De sensor is compatibel met huidige 1/2,8"-camerasensors om fabrikanten de gelegenheid te geven om die te upgraden. De sensor is ten opzichte van die modellen, veelal met resoluties van 12 of 16 megapixel, ook iets minder dik.

Samsung heeft de JN1 in massaproductie genomen en de eerste telefoons met de JN1 zouden daardoor snel moeten verschijnen. Het is nog onbekend wanneer dat precies zal gebeuren.