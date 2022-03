'Huaweis HarmonyOS 2 heeft 10 miljoen gebruikers'

HarmonyOS 2 van Huawei heeft 10 miljoen gebruikers. Dat valt althans af te leiden uit foto's van Huawei-medewerkers die deze mijlpaal benoemen en vieren. Huawei hoopt dit jaar tot 360 miljoen HarmonyOS-apparaten te komen.

Huawei-medewerkers vieren het behalen van 10 miljoen HarmonyOS-apparaten met taarten waarop dat aantal wordt genoemd, staat op Chinese sites zoals MyDrivers. Verdere details over het aantal activaties geeft Huawei niet. Het bedrijf gebruikt de naam van het OS voor software voor mobiele apparaten, televisies, internet-of-things-apparaten, wearables en televisies.

Dit jaar hoopt Huawei het aantal van 360 miljoen HarmonyOS 2-activaties te bereiken en 1,2 miljoen ontwikkelaars aan zich te binden, volgens de Chinese berichtgeving. In China is HarmonyOS 2 beschikbaar voor de Mate 40-. P40- en Mate 30-serie van smartphones. Daarnaast rust het bedrijf de MatePad Pro er mee uit, die ook in Duitsland verschijnt. Voor de Honor 30 en V30 verschijnt in juli een publieke bèta.

Huawei is druk bezig met de beschikbaarheid van zijn eigen besturingssysteem omdat het vanwege handelsbelemmeringen Googles Android-diensten niet meer mag gebruiken. Het bedrijf hoopt dat ook andere fabrikanten zijn software gaan inzetten. Overigens gaat het om verschillende besturingssystemen die onder een enkele naam verschijnen. De software voor wearables en internet-of-things-apparaten is gebaseerd op Huaweis LiteOS, terwijl HarmonyOS voor smartphones en tablets opensourcecode van Android Open Source Project gebruikt. Dat laatste bevestigde Huawei tegen Computerbase.