Samsung presenteert grote 50-megapixelsensor voor smartphonecamera's

Samsung heeft een relatief grote 50-megapixelsensoer voor smartphonecamera's gepresenteerd. De Isocell GN1 gaat de concurrentie aan met de IMX700 van Sony, die in de Huawei P40 Pro zit. Samsung heeft dualpixelautofocus op de sensor gezet.

Het gaat volgens Samsung om de eerste camerasensor met pixelbinning en dualpixel-autofocus. Dat moet problemen met scherpstellen voorkomen op zulke sensors voor smartphonecamera's. Gebruikers rapporteerden problemen met focussen op de Galaxy S20 Ultra, die een 108-megapixelcamera heeft van ongeveer hetzelfde formaat. De dualpixel-autofocus maakt gebruik van in totaal 100 miljoen diodes om de scherpstelling te bepalen.

De GN1 heeft een oppervlak van ongeveer 70 vierkante millimeter of ongeveer 1/1,3", met pixels van 1,2 micron groot. Met pixelbinning, waarbij de software gebruik kan maken van de informatie uit vier pixels voor één pixel op een foto, komen daar plaatjes uit met een resolutie van 12,5 megapixels. De sensor ondersteunt 8k-video-opname tot 30fps, aldus de fabrikant.

De nieuwe sensor is al in massaproductie en zal dus vermoedelijk later dit jaar in smartphones verschijnen. De GN1 concurreert met de Sony IMX700, een sensor met een oppervlak van 72 vierkante millimeter en pixels van 1,22 micron groot. Die zit in de Huawei P40 Pro.