New Super Lucky's Tale komt naar Xbox One en PlayStation 4

New Super Lucky's Tale verschijnt ook voor de Xbox One en de PS4 nadat het spel in november vorig jaar op de Nintendo Switch verscheen. Het platformspel is een voor de Switch geüpdatete versie van Super Lucky's Tale.

Playful Studios zegt op Twitter dat New Super Lucky's Tale binnenkort uitkomt op de Xbox One en PlayStation 4, al wordt daarbij nog geen releasedatum genoemd. New Super Lucky's Tale is gebaseerd op Super Lucky's Tale, al is de nieuwe titel volgens de ontwikkelaar van de grond af aan opnieuw opgebouwd, met nieuwe levels, een uitgebreider verhaal, een volledige draaibare camera, betere controls en andere verbeteringen.

'Het is in feite een nieuwe game', zegt Playful Studios. Dat betekent dat New Super Lucky's Tale niet in de vorm van een update of patch uit zal komen voor degenen die al in het bezit zijn van Super Lucky's Tale op de Xbox One. Eind 2017 kwam Super Lucky's Tale uit voor de Xbox One en later kwam de titel ook naar Windows. De eerste game in de serie was Lucky's Tale en werd specifiek voor de Oculus Rift-vr-headset gemaakt.

De Amerikaanse ontwikkelaar maakte begin dit jaar bekend dat het een 'significant deel' van zijn personeel had ontslagen. Volgens het bedrijf was dat nodig door blijvende veranderingen in de gamemarkt, waar een nieuwe manier van produceren bij zou horen. Hoeveel mensen er precies zijn ontslagen, werd niet bekendgemaakt. Rond die tijd vertrok ook Stephen Dupree bij Playful; hij heeft zo'n twee jaar aan Super Lucky's Tale gewerkt, maar keerde weer terug bij Retro Studios, de ontwikkelaar van de Metroid Prime-reeks en meerdere Donky Kong-games.