New Super Lucky's Tale komt op 8 november uit voor Nintendo Switch

New Super Lucky's Tale komt op 8 november uit voor de Nintendo Switch. Dat de platformgame naar de Switch zou komen werd op de E3 al aangekondigd; nu is de verschijningsdatum bekendgemaakt. Het is een variant van de game die voor de Xbox One en Windows 10 verscheen.

Nintendo maakt de verschijningsdatum bekend in een nieuwe trailer. De game met het vosje Lucky in de hoofdrol is geinspireerd op klassieke 3d-platformers uit de jagen negentig. Eind 2017 kwam Super Lucky's Tale uit voor de Xbox One en later kwam die game ook naar Windows.

De eerste game in de serie heette Lucky's Tale en werd specifiek voor de Oculus Rift-vr-headset gemaakt. De opvolger kreeg geen vr-ondersteuning. De games zijn ontwikkeld door Playful Corp. en de Xbox- en Windows-versie werden uitgegeven door Microsoft.