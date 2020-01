Ontwikkelaar Super Lucky's Tale ontslaat medewerkers

PlayFul Corp, het bedrijf achter Super Lucky's Tale, heeft een 'significant deel' van zijn personeel ontslagen. Dat zegt het bedrijf zelf. De ontslagen zijn nodig door de stap om games 'op een nieuwe manier te produceren' door 'ontwikkelingen in de game-industrie'.

Het is onbekend hoeveel mensen weg moeten bij het bedrijf. De aankondiging vermeldt alleen dat Playful Corp het aantal medewerkers 'significant' verlaagd heeft. "Blijvende veranderingen in de wereldvideo gamesmarkt vereisen dat Playful zijn benadering van ontwikkeling en productie van huidige en toekomstige producten aanpast", aldus het bedrijf. "De studio gaat een meer gestroomlijnd productiemodel gebruiken met gedistribueerde game-ontwikkeling en dynamische projectteams."

Playful is bekend van de game Super Lucky's Tale, die in 2017 uitkwam voor Xbox One en pc en vorig jaar voor de Switch. De studio uit de Amerikaanse staat Texas maakte eerder ook Lucky's Tale voor de Oculus Rift-vr-headset.