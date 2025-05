Samsung kondigt 200-megapixelsensor met 1/1,3"-formaat voor smartphones aan

Samsung heeft de Isocell HP2 aangekondigd, een 200-megapixelsensor met pixels van 0,6 micrometer. De sensor is 1/1,3" groot en kan daarmee de huidige 108-megapixelsensors vervangen zonder meer ruimte in te nemen, stelt Samsung. De sensor is nu in massaproductie.

De fabrikant kondigde eerder de Isocell HP1- en HP3-camerasensors aan, beide 200-megapixelsensors. De HP2 valt er met de pixelgrootte van 0,6µm precies tussen. Samsung zegt dat de camera met het 1/1,3"-formaat een vervanging van de 108-megapixelsensor kan zijn en daarmee een opvolger van bijvoorbeeld Samsungs eigen Isocell Bright HM3. Die sensor zat in de Galaxy S21 Ultra. Vermoedelijk is de Isocell HP2 dan ook de hoofdcamera in de S23 Ultra, die Samsung waarschijnlijk op 1 februari gaat aankondigen.

Net als andere HP-sensors ondersteunt de HP2 twee pixelbinningmodi. Hierbij kunnen bij weinig licht vier tot zestien pixels gebundeld worden voor 50- of 12,5-megapixelfoto's. Die 50-megapixelmodus wordt ook gebruikt voor 8k-video's.

De Isocell HP3 krijgt Samsungs nieuwe Dual Vertical Transfer Gate-techniek, waarbij een extra transfer gate wordt toegevoegd aan de pixels. Daardoor kan een pixel 33 procent meer licht opnemen, wat betere beelden moet opleveren in situaties met veel licht. Bij dergelijke foto's moeten kleuren beter weergegeven worden en moet overbelichting minder zijn.

Samsungs nieuwe sensor moet verder sneller kunnen autofocussen, ook als er weinig licht is. Daarvoor heeft de sensor wat Samsung Super QPD noemt, waarbij alle pixels worden gebruikt om te focussen en vijf pixels gebundeld kunnen worden om bij het focussen horizontale en verticale verschillen beter in te kunnen zetten. De nieuwe sensor moet ook in 50-megapixelmodus betere hdr-beelden kunnen schieten en hdr moet nu ook mogelijk zijn bij 12,5-megapixelfoto's en 4k/60-fps-video's.