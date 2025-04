Keuringsinstantie post specs van Samsung Galaxy S23 Ultra

De Chinese keuringsinstantie TENAA heeft specs online gezet van wat de Samsung Galaxy S23 Ultra zou worden. Alleen de specificaties van de camera's van de telefoon ontbreken, maar details over de processor, behuizing en het scherm staan er wel.

De S23 Ultra wordt 163,4x78,1x8,9mm groot en zal 233 gram wegen, zo zegt TENAA. Dat ligt in lijn met de S22 Ultra. Het scherm is weer een oledpaneel met een diagonaal van 6,8 inch en een resolutie van 3088x1440 pixels.

De processor heeft in de drie clusters kloksnelheden van 3,36GHz, 2,8GHz en 2,0GHz. Het is al langer bekend dat Samsung alleen maar Qualcomm-socs gaat gebruiken in zijn Galaxy S-modellen. Dit gaat vermoedelijk om een opgevoerde versie van de Snapdragon 8 Gen 2; die gaat standaard tot 3,2GHz.

De listing bevat weinig details over de camera's. Er zouden vijf camera's zijn, met resoluties van 108 megapixels, 12 megapixels, 12 megapixels, 2 megapixels en een frontcamera met een resolutie van 12 megapixels. Geruchten gingen dat de telefoon een 200-megapixelcamera zou hebben, maar de TENAA-listing onderschrijft dat dus niet. Samsung wil de Galaxy S23-serie volgens eerdere geruchten begin februari aankondigen en later komende winter uitbrengen. De fabrikant heeft nog niets bekendgemaakt over de nieuwe telefoons.

