Motorola plaatst teaser van high-end telefoon zonder ultragroothoekcamera

Motorola heeft een teaser geplaatst voor de X30 Pro, een telefoon die in Europa vermoedelijk zal uitkomen als Edge 30 Ultra of Frontier. In de teaser toont het merk het brandpunt van de drie camera's en daaruit blijkt dat een camera met ultragroothoeklens ontbreekt.

Camera's Motorola X30 Pro

De teaser toont het brandpunt van de drie camera's op de achterkant als 35mm, 50mm en 85mm. De meeste smartphonecamera's hebben een primaire camera met een brandpunt in 35mm-equivalent van 24 tot 28mm, terwijl camera's met ultragroothoeklens veelal tussen 13 en 19mm zitten.

Motorola noemt de 35mm-camera 'het menselijk oog', de 50mm-camera 'het oog van het hart' en de 85mm-camera 'het portretoog'. De genoemde telefoon, de X30 Pro, is de duurste telefoon van het merk voor een release in China.

Het is uitzonderlijk dat een smartphone met drie camera's geen wijdere beeldhoek heeft dan 35mm. De ZTE Axon 40 Ultra heeft ook een primaire camera met 35mm-lens, maar die heeft er een 16mm-camera bij voor foto's met een ultragroothoeklens.

Motorola Frontier

De telefoon gaat vermoedelijk in de rest van de wereld uitkomen als Edge 30 Ultra, met als codenaam Frontier. Die primaire camera heeft een maximale resolutie van 200 megapixels en is daarmee vermoedelijk de eerste of een van de eerste telefoons met een camerasensor met die resolutie. Het gaat vermoedelijk om de Samsung HP1, met een oppervlakte van 82,5mm² en een optisch formaat van 1/1,22". Daarmee is het een grote sensor voor een smartphone, maar niet de grootste tot nu toe.

Het dochtermerk van Lenovo zegt niet wanneer het precies de X30 Pro wil presenteren. Eerdere geruchten wezen op een presentatie volgende maand.