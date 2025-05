Canada wil reparatierecht in wet opnemen

Canada werkt in navolging van onder meer de VS en de EU aan regels om het recht op reparatie voor kleine elektronica, zoals smartphones, in de wet op te nemen. Ook moet er een universele laadpoort voor apparaten komen.

In het budget staat op pagina 38 een alinea over het initiatief om te komen tot een universele laadpoort voor onder meer telefoons, camera's, laptops en tablets. Een exacte lijst van apparaten is er niet. "De federale overheid zal met internationale partners en andere stakeholders werken om de implementatie van een standaardpoort voor laden in Canada te verkennen, met als doel om de kosten voor Canadezen te verlagen en e-waste te verminderen."

De Europese Unie is al verder en heeft USB-C al verplicht gesteld per eind 2024 voor alle kleine elektronica met een fysieke laadpoort. Ook andere landen als India zijn aan het nadenken over een dergelijke implementatie. Dat meer overheden een universele laadpoort willen, zal meer fabrikanten ervan overtuigen dat producten wereldwijd een universele laadpoort moeten krijgen.

Het budget vermeldt ook de intentie om het recht op reparatie in een raamwerk van regels op te nemen. Dat moet volgend jaar gebeuren. Dat is gericht op kleine elektronica, zoals smartphones. Een consultatie start deze zomer en de regels moeten volgend jaar volgen.