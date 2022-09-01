Europese Commissie vraagt reacties op right to repair-regels voor smartphones

De Europese Commissie heeft reacties gevraagd op een voorstel voor de milieuregels voor smartphones, mobiele telefoons en tablets. Volgens die regels moeten smartphones drie jaar upgrades en vijf jaar updates krijgen en moeten fabrikanten onderdelen blijven verkopen.

Die beveiligingsupdates moeten fabrikanten binnen twee maanden pushen nadat er een fix is. Sommige telefoons voldoen al aan die regels, bij veel andere telefoons ligt de support voor beveiligingsupdates vaak op twee jaar of drie jaar. Geen enkele fabrikant voldoet aan de reparatieverplichtingen. Het voorstel staat openbaar online.

De regels schrijven voor dat fabrikanten veel onderdelen, waaronder scherm, accu en camera's, tot vijf jaar na de release van een nieuw model leverbaar houden. Fabrikanten moeten onderdelen binnen vijf werkdagen kunnen leveren. Ook gelden er maximumprijzen voor onderdelen, om zo te voorkomen dat fabrikanten reparaties minder aantrekkelijk proberen te maken door te hoge prijzen voor onderdelen.

Daarnaast komen er energielabels voor smartphones, die onder meer repareerbaarheid in een oogopslag aanduiden. De feedbackperiode loopt tot eind deze maand. De Europese Commissie gaat die feedback vervolgens beoordelen en hakt voor het einde van het jaar een knoop door. Veel van de regels kwamen vorig jaar al naar buiten.

Als de regelgeving erdoor is, dan hoeven de afzonderlijke lidstaten niets te doen. De regels gelden automatisch in alle EU-lidstaten, waaronder Nederland en België. Dat gebeurt een jaar na publicatie van de goedkeuring, vermoedelijk dus vanaf 2024.