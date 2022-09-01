Europese Commissie vraagt reacties op right to repair-regels voor smartphones

De Europese Commissie heeft reacties gevraagd op een voorstel voor de milieuregels voor smartphones, mobiele telefoons en tablets. Volgens die regels moeten smartphones drie jaar upgrades en vijf jaar updates krijgen en moeten fabrikanten onderdelen blijven verkopen.

Die beveiligingsupdates moeten fabrikanten binnen twee maanden pushen nadat er een fix is. Sommige telefoons voldoen al aan die regels, bij veel andere telefoons ligt de support voor beveiligingsupdates vaak op twee jaar of drie jaar. Geen enkele fabrikant voldoet aan de reparatieverplichtingen. Het voorstel staat openbaar online.

De regels schrijven voor dat fabrikanten veel onderdelen, waaronder scherm, accu en camera's, tot vijf jaar na de release van een nieuw model leverbaar houden. Fabrikanten moeten onderdelen binnen vijf werkdagen kunnen leveren. Ook gelden er maximumprijzen voor onderdelen, om zo te voorkomen dat fabrikanten reparaties minder aantrekkelijk proberen te maken door te hoge prijzen voor onderdelen.

Daarnaast komen er energielabels voor smartphones, die onder meer repareerbaarheid in een oogopslag aanduiden. De feedbackperiode loopt tot eind deze maand. De Europese Commissie gaat die feedback vervolgens beoordelen en hakt voor het einde van het jaar een knoop door. Veel van de regels kwamen vorig jaar al naar buiten.

Als de regelgeving erdoor is, dan hoeven de afzonderlijke lidstaten niets te doen. De regels gelden automatisch in alle EU-lidstaten, waaronder Nederland en België. Dat gebeurt een jaar na publicatie van de goedkeuring, vermoedelijk dus vanaf 2024.

Hero EU-regels duurzame telefoons

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-09-2022 14:59
118 • submitter: B.Schuimpje

01-09-2022 • 14:59

118

Submitter: B.Schuimpje

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Reacties (118)

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Dronium 1 september 2022 17:21
Op welk punt voldoet Fairphone niet aan de reparatieverplichtingen?
Geen enkele fabrikant voldoet aan de reparatieverplichtingen.
Alle onderdelen zijn los te leveren en bijvoorbeeld de Display Module voor de Fairphone2 wordt binnen 2 tot 5 dagen geleverd.
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @Dronium2 september 2022 13:34
Fairphone voldoet op diverse punten niet helaas.

Uit het document:
Fabrikanten moeten voorzien in drie OS-upgrades én "functionality updates mentioned under points (a) and (c) need to be available to the usr at the latest 4 months after the public release of the source code."

Kan me vergissen, maar de Fairphone 3 zit nog altijd op Android 11. Dat is bijna een jaar na het openbaar worden van de broncode.

Verder gelden er specifieke eisen aan het apparaat zelf om ze langer mee te laten gaan.
the device is at least dust tight and protected against immersion in
water up to one meter depth for a minimum of 30 minutes
Dit wist ik niet zeker, want misschien kunnen ze er wel tegen, maar de 3 en 3+ hebben geen ip-rating en de 4 heeft ip54 - dan is ie getest op watergespetter maar niet op onder water houden.

Maar als je idee is: Fairphone zit van iedereen het dichtste bij, dan kan ik daar alleen maar 'ja' op antwoorden natuurlijk :)

[Reactie gewijzigd door arnoudwokke op 22 juli 2024 22:54]

wiseger
@Dronium2 september 2022 11:55
Kan Fairphone garanderen dat alle onderdelen jarenlang leverbaar blijven doordat ze zelf grote voorraden aanhouden? Of is Fairphone afhankelijk van de markt waarbij geldt als de markt het niet meer kan leveren dan kan Fairphone het ook niet meer?
PdeBie @Dronium2 september 2022 08:01
Maar is het ook zelf te repareren?
Yariva Moderator internet & netwerken @PdeBie2 september 2022 10:57
Ja dat is het hele punt van een Fairphone. Achterkant er vanaf klikken en begin maar met schroeven.
zazadanger68 1 september 2022 15:03
Zou dit ook gelden voor Apple, met notificaties op het scherm wanneer je bijvoorbeeld het scherm of batterij laat vervangen door een derde partij?
bzzzt
@zazadanger681 september 2022 15:15
Maar wil je niet weten of een reparatie gedaan is met originele onderdelen of goedkopere exemplaren?
(je kan bv. op Ali LCD schermen krijgen voor iPhone X om een gebarsten OLED scherm te vervangen, maar de kwaliteit is stukken minder, lijkt me een heel handige weg om fraude te plegen met gerepareerde tweedehands 'goed als nieuw' toestellen)
Ludewig @bzzzt1 september 2022 15:36
Maar wil je niet weten of een reparatie gedaan is met originele onderdelen of goedkopere exemplaren?
Apple maakt het ook onmogelijk om originele onderdelen her te gebruiken. Als je bijvoorbeeld een telefoon hebt die kortsluiting heeft gehad, maar waar het scherm nog goed is, kun je dat scherm niet in een andere telefoon gebruiken. Dit is volledig kunstmatig en verschrikkelijk slecht voor het milieu, want zo gaan heel veel half-kapotte iPhones de prullenbak in, ipv dat de onderdelen worden hergebruikt.
bzzzt
@Ludewig1 september 2022 15:59
Je doet het verkeerd: je mag die half kapotte toestellen gewoon inleveren bij Apple.

En het kan best zijn dat ook een ogenschijnlijk werkend component beschadigd is door kortsluiting. Tenzij je dat met zekerheid kan vaststellen blijft het een 'verdacht' toestel met onbekende kwaliteit/levensduur. Ook zijn onderdelen uit een gestolen toestel op die manier minder makkelijk te verkopen wat het aantal diefstallen vermindert.
Gohan040 @bzzzt1 september 2022 16:38
En het kan best zijn dat ook een ogenschijnlijk werkend component beschadigd is door kortsluiting
Maar het toestel is niet kapot, het scherm is defect, waarom dan inleveren?
Het is gewoon ronduit belachelijk dat je niet een origineel scherm of camera van een andere iPhone kan gebruiken. Ik heb vroeger vaak defecte iPhone's samengevoegd tot 1 werkende, lijkt me een prima oplossing tegen e-waste. Apple maakt dit gewoon onmogelijk om de simpele reden meer geld te verdienen.
En verdacht met onbekende kwaliteit/levensduur? Dat lijkt me niet van belang, je hebt zelf de reparatie gedaan dus je garantie is toch al vervallen (in theorie). Qua diefstal heb je misschien een punt maar dan zou Apple een unlock moeten geven als je het factuur kan laten zien, ook simpel op te lossen natuurlijk.
Ludewig @bzzzt1 september 2022 16:54
Je doet het verkeerd: je mag die half kapotte toestellen gewoon inleveren bij Apple.
Dan worden de goede onderdelen vaak alsnog niet hergebruikt, maar worden de grondstoffen waar mogelijk uit het toestel gehaald. Dat kost wel aardig wat energie, met name bij telefoons waarbij allerlei verschillende materialen op elkaar geperst zijn en op elkaar gelijmd. Dat moet allemaal uit elkaar getrokken worden. En dan moeten metalen weer gesmolten worden om ze in de gewenste vorm te krijgen. Dit is veel slechter voor het milieu dan een toestel met 1 defect gewoon te repareren.

Je ziet ook dat wanneer zulke reparaties gedaan worden door kleine bedrijfjes, die heel hard concurreren om dit zo snel en goed mogelijk te doen, waardoor dit veel minder kost dan wanneer bijvoorbeeld Apple het repareert. Vaak zie je ook dat fabrikanten veel minder reparaties willen doen. Apple heeft totaal geen financieel motief om goedkoop te repareren, want ze verdienen veel meer aan de verkoop van een nieuw toestel.

Het gevolg is dat een toestel veel sneller 'total loss' is wanneer een fabrikant het lastig of zelfs onmogelijk maakt voor derden om reparaties uit te voeren.
Ook zijn onderdelen uit een gestolen toestel op die manier minder makkelijk te verkopen wat het aantal diefstallen vermindert.
Met die logica kun je natuurlijk ook de tweedehandsmarkt verbieden. Dat helpt nog veel beter, want de meeste gestolen telefoons werken gewoon goed. Ik vind het nogal een zwak argument.

Ik stel voor dat de politie gewoon de boeven moet pakken en dat de consument gewoon verkoopbare en repareerbare toestellen kan kopen.
Goossebumps @bzzzt1 september 2022 16:34
Waarom zou een derde partij niet deze toestellen zelf mogen vervangen met originele onderdelen.
Er zijn genoeg zaken die net zo kundig zijn als de monteurs bij Apple. Tegenwoordig zien we tevens dat steeds vaker toestellen niet omgeruild meer worden door Apple maar dat deze gewoon gerepareerd worden met vervangende onderdelen.

Wat Apple doet is bewust onderdelen coderen zodat niemand anders dit kan vervangen. Dit zou verboden moeten zijn in mijn ogen. Als ik een origineel scherm heb zou ik dit in principe kunnen vervangen en zou de telefoon een controle kunnen uitvoeren of dit scherm origineel is zonder dat ik een melding in mijn toestel krijg. Zodra het onderdeel niet herkend kan worden mag dit gemeld worden maar dit kan nu ook niet uitgezet worden wat sommige klanten zeer graag willen.

Kort gezegd Apple wil alleenrecht en dat zou niet moeten kunnen.
bzzzt
@Goossebumps1 september 2022 16:45
Onderdelen coderen doet mijn automerk ook. Je kan niet even een airbag die minder legaal geleend is uit een andere auto van hetzelfde type overzetten.
Gevolg is wel dat dieven die van mij laten zitten. Juist omdat anderen niet de vrijheid hebben om te wisselen met die van mij...
Goossebumps @bzzzt1 september 2022 17:02
Een telefoon ligt meestal niet geparkeerd op straat waardoor deze onderdelen makkelijk te stelen zijn.
Ik snap dat een codering een praktisch nut kan hebben maar hier zijn ook manieren voor te bedenken dat een klant zelf een onderdeel kan vervangen en zelf de codering over kan zetten met behulp van gegevens die alleen in zijn telefoon staan. Dit doet Apple nu ook in het buitenland waar de onderdelen via Apple te bestellen zijn.
ronaldmathies @Goossebumps1 september 2022 18:01
Nee, telefoons worden gewoon uit je zak gejat tijdens een wandeling over de markt of tijdens een concert. Sterker nog, in 2020 waren het er 68.000. Dus er is een levendige handel in telefoons / onderdelen.
Goossebumps @ronaldmathies1 september 2022 19:03
Die onderdelen zouden dan op basis van serie nummer geblokkeerd kunnen worden!
wiseger
@bzzzt2 september 2022 11:58
Dus als jou auto ouder wordt, bijvoorbeeld de leeftijd van 12 jaar bereikt, dan moet je hopen dat de fabrikant nog de specifieke airbags kan leveren als die vervangen moet worden. Eentje ophalen bij de sloop zit er dan niet in.

Dat is nou precies waar het hier om gaat, de EC wil dat onderdelen leverbaar blijven zodat een kapotte telefoon gerepareerd kan worden.
Tjidde @bzzzt1 september 2022 16:50
Ik mag die inleveren bij Apple ja.

Maar waarom mag ik niet op Marktplaats hetzelfde toestel kopen(met eigen risico van dien) met een kapot scherm? Waardoor ik van die 2 kapotte telefoon 1 hele kan maken?

Onderdelen uit gestolen toestellen? Volgens mij ben je nu een probleem aan het zoeken die er bijna niet is. Daarnaast is diefstal niet iets wat Apple moet "oplossen" met antigebruiker en antimilieu maatregels die meer schade doen dan het oplevert.

De enige reden waarom Apple dit doet is om te zorgen als je scherm kapot is of iets anders dat de stap van het fixen van je telefoon naar een nieuwe niet zo groot is. Je dus een nieuwe telefoon verkoopt.

Misschien ben ik er hard in maar ik kan mijn oprecht geen reden bedenken waarom je ooit zo iets zou maken. Een ook mensen die het verdedigingen snap ik echt niet. Ik kan daar echt kwaad om worden.
Tjidde @bzzzt1 september 2022 16:45
Dat is op te lossen door ergens in de settings kunt zien of het een Apple onderdeel is of een Ali onderdeel.

Daarnaast zou het niet uit moeten maken als je een scherm vervangt. Of het een Apple onderdeel is of een Ali onderdeel. De telefoon dient gewoon te werken. Niet zoals Apple nu doet dat als je een bepaald onderdeel vervangt het OS om de scheet een melding geeft van je hebt een nieuw Apple onderdeel in je telefoon.

Daarnaast als ik twee iPhone 13 heb, waarvan bij 1 de speaker en het scherm kapot is en de andere het moederbord. Zou ik er gewoon 1 werkende van moeten kunnen maken. Dat kan nu niet.
bzzzt
@Tjidde1 september 2022 16:50
Als mijn telefoon door een niet-conform reserveonderdeel een security issue heeft waardoor de vingerafdruk van Xi Jinping ook werkt wil ik daar wel graag een popup over hebben. Je moet gewoon niet willen repareren met random troep en dan boos worden dat de fabrikant het niet wil garanderen.

Als je zoveel kapotte telefoons hebt zou je er eens zuiniger mee om kunnen gaan. Mocht je commercieel willen starten als reparateur heeft Apple geen verantwoordelijkheid om jouw businessmodel in stand te houden. Ik wil zelf graag gelockede onderdelen: het voorkomt deels diefstal van telefoons voor onderdelen.
Tjidde @bzzzt1 september 2022 17:02
Dat is een risico doe jij neemt als je met Ali spullen je telefoon fixt. Als jij een telefoon met niet-conform onderdelen naar fabrieksinstellingen terugzet, mag er gerust een melding komen. Let op er zijn onderdelen van deze telefoon vervangen. Klik hier om meer te zien. Waarbij je het volgende ziet:

* Scherm - Origineel
* Batterij - Vervangen met Apple product
* Camera - Vervangen met third party product

Diefstal? En die verkocht worden als losse onderdelen? Is volgens mij geen groot probleem.
Security zou ook geen probleem moeten zijn, als het OS goed in elkaar zit.

Ik kan mijn geen reden bedenken om alles te locken, buiten hebzucht. Oprechte hebzucht. Mensen die het verdedigingen worden in mijn optiek puur gespeeld door bedrijven als Apple. Door niet problemen als een probleem te laten kijken zodat hun gebruikers hun onethische praktijken gaat verdedigingen. Zodat ze hun hebzuchtige praktijken door kunnen zetten...
Donstil
@Tjidde1 september 2022 17:31
Diefstal? En die verkocht worden als losse onderdelen? Is volgens mij geen groot probleem.
Nee nu niet niet, omdat die onderdelen dus gelinkt zijn, haal je die beperking eraf dan wordt het weer een stuk interessanter om iPhones te jatten en de onderdelen door te verkopen, net zoals vroeger.
bzzzt
@Tjidde1 september 2022 18:01
Mensen die het verdedigingen worden in mijn optiek puur gespeeld door bedrijven als Apple. Door niet problemen als een probleem te laten kijken zodat hun gebruikers hun onethische praktijken gaat verdedigingen. Zodat ze hun hebzuchtige praktijken door kunnen zetten...
Het enige wat ik doe is de keerzijde van vrije uitwisselbaarheid aankaarten en daarom werk ik bij Apple?
Dat is toch geen manier van discussiëren?
NoobishPro @bzzzt1 september 2022 17:39
Doet er niet toe. Als jij daarvoor hebt gekozen en je bent je er bewust van, dien je zo'n melding weg te kunnen drukken zonder dat hij steeds terugkomt. Of moet jij daar 903 keer per dag aan worden herinnerd?

Apple is inderdaad niet verplicht om 3e partij zaken met hun telefoons te laten werken, en dat is wat mij betreft overigens ook helemaal prima --- zolang als ze dit soort zaken dan wel zélf beschikbaar maken. Tenslotte is dit eenzijdig. Apple hoeft geen moeite te doen deze producten van 3e te laten werken, maar de partij van 3e wel.

Puntje bij paaltje, als iemand een nieuw goedkoop scherm wil waarbij de vingerafdrukscanner niet werkt, moeten ze dat zelf weten. Dan hebben ze niet de volledige Iphone functionaliteit/kwaliteit maar hebben ze wel voor gekozen. Dan is het niet aan Apple om vervolgens te zeggen "En nu mag je niet meer bij je eigen bestanden".

Dat is overigens óók een belangrijk punt hier. Heel veel mensen nemen deze goedkope oplossingen, zodat ze nog ff hun data van hun oude telefoon kunnen halen. Want dit is een service waarvan Apple zegt dat het niet mogelijk is, terwijl het Jannie om de hoek wel gewoon lukt.
Dat noemen we dus vuile praktijken.
Kevjoe @bzzzt1 september 2022 15:24
Daarom net dat deze wetgeving verplicht om schermen aan te bieden, zonder belachelijke regels zoals Apple deze oplegt.
Ik hoop ook dat er een regelgeving komt in verband met prijzen, straks is een scherm al even duur als je hele telefoon als je Apple het toelaat.
bzzzt
@Kevjoe1 september 2022 15:54
Waarom zou Apple reparatie aanbieden als het niet goedkoper is? Dan neemt niemand dat af.
Vind persoonlijk wel dat het een bepaald type persoon is die continu schermen moeten vervangen - het lijkt me duurzamer om zuiniger op je spullen te zijn dan vinden dat je eigen blunders niets mogen kosten.

Aangezien je wetgeving over prijzen de oplossing vindt: zullen we de overheid dan ook maar laten bepalen wat andere luxe artikelen mogen kosten? Ik stel voor een Airpods vanaf 30 euro, iPhone voor max 200 euro en Tesla's vanaf 20k. Lijkt me grappig om te zien hoe snel fabrikanten de EU markt ontvluchten en dat je dan in de praktijk veel minder te kiezen hebt dan nu.
debroervanhenk @bzzzt1 september 2022 16:06
“Waarom zou Apple reparatie aanbieden als het niet goedkoper is?” Omdat ze aan een heel nieuwe telefoon verkopen meer verdienen?
bzzzt
@debroervanhenk1 september 2022 16:10
Dan bied je toch gewoon helemaal geen reparatie aan?
StefanJanssen @bzzzt1 september 2022 16:14
Maar dat zou volgens dit voorstel verplicht worden
bzzzt
@StefanJanssen1 september 2022 16:17
Benieuwd of de overheid zo ver gaat voor te schrijven welke onderdelen in een telefoon verplicht vervangbaar moeten worden.
devices @StefanJanssen1 september 2022 19:27
Dat is pas in 2024 als dit voorstel wordt aangenomen. Apple biedt nu al schermreparaties aan voor een fractie van de prijs van een nieuw toestal.
timberleek @devices1 september 2022 20:00
Dat is niet perse nobel.

De right to repair beweging is al even bezig met voet aan de grond krijgen om Europa en Amerika.

Bij voorbaat dingen mogelijk maken neemt die beweging wind uit de zeilen. Daarmee kunnen ze strengere regels mogelijk tegenhouden.

Om dezelfde reden heeft de wetgeving rond universele laadpoorten zo lang geduurd. Onder dreiging van wetgeving hebben de meeste fabrikanten onderling een universele poort gekozen voor hun toestellen. Daarmee waren ze de wetgeving "te snel af". Doordat Apple daarin dwars bleef liggen (in telefoons) en veel andere sectoren een puinhoop bleven is uiteindelijk de wetgeving toch gekomen.
Tjidde @bzzzt1 september 2022 16:53
Wie zegt de reparatie aanbieden een directe inkomstenstroom is? En niet gewoon een verkapte PR stunt om je de winkel in te krijgen waarna ze bij de Genius Bar je proberen om te lullen naar een nieuwe telefoon?

Als je toch wilt dat ze hem maken dan kunnen ze dat wel doen.
Frame164 @debroervanhenk1 september 2022 17:27
Dat is maar de vraag. Reparatie kan ook lucratief zijn.
devices @Kevjoe1 september 2022 19:26
Apple biedt toch al schermreparaties aan die (veel) lager zijn dan de kosten van een nieuwe telefoon? https://support.apple.com/iphone/repair/screen-replacement

Of begrijp ik je verkeerd?
Geim @zazadanger681 september 2022 15:06
Dat lijkt me een beperking, wat m.i. niet de intentie is van het voorstel.
ExportZeeuw1985 @zazadanger681 september 2022 15:13
Voor 49 euro bij mediamarkt de batterij laten vervangen ga ik niet voor tobben met risico meer kapot te maken als ik het zelf zou doen. Daarbij is bij apple erg lang software updates te krijgen. Nu de se2020. Erg tevreden. Probleem zie ik meer met android bij de budget afdeling. Goedkoper android toestellen krijgen nauwlijks updates.

En nee ben niet pro apple
fapkonijntje @ExportZeeuw19851 september 2022 16:44
Goedkoper android toestellen krijgen nauwlijks updates.
Nou niet liegen hè.

Android toestellen in de prijsrange van de SE2020 krijgen bij sommige fabrikanten (Samsung) 5 jaar updates. Dat is best netjes. Bij sommige andere 3, alleen bij troepmerken uit China is dat korter. Maar er zitten ook Pixel toestellen met 5 jaar support in die prijsrange.
NoobishPro @fapkonijntje1 september 2022 17:40
SE2020 range? Mijn 200 euro A50 en A52 kregen geloof ik ook al 5 jaar, hoor.

Edit; alsin 5 jaar beveiligingsupdates. 3 jaar android updates.

Edit 2 : De A52 zelfs 5 jaar android updates geloof ik.

[Reactie gewijzigd door NoobishPro op 22 juli 2024 22:54]

fapkonijntje @NoobishPro1 september 2022 18:13
Nee, 3 upgrades, niet jaar, maar aantal. Dus als er in een jaar drie upgrades komen zijn ze er ook klaar mee.

De A52 heeft 4 jaar security updates. De 5 jaar ging pas in vanaf de A53/A33 en S21 serie.

De A50 kreeg twee upgrades. Die kwam uit met Android 9 en ging tot 11.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 22 juli 2024 22:54]

NoobishPro @fapkonijntje1 september 2022 19:51
dat hebben ze toch later gewijzigd?

Mijn A50 kreeg namelijk gewoon Android 12.

Ik zou het willen dubbelchecken, maar de reden dat ik nu een a52 heb is omdat ik het scherm stuk heb laten vallen haha.

En ja, oké, 3 upgrades. Maar android releases gebeuren niet 3 keer per jaar...

[Reactie gewijzigd door NoobishPro op 22 juli 2024 22:54]

fapkonijntje @NoobishPro1 september 2022 20:02
A50 krijgt geen Android 12. Die is blijven steken op Android 11. Ook de A50S kreeg geen Android 12.
En ja, oké, 3 upgrades. Maar android releases gebeuren niet 3 keer per jaar...
Nee, dat zeker niet. Maar wat wel meetelt is 't volgende;

Stel je telefoon komt uit in juni 2022, de eerste Android upgrade kwam op 15 augustus, Samsung released die een maandje of twee/drie later, dan heb je binnen 6 maanden je eerste upgrade. Als de garantie is 3 upgrades, heb je er na een half jaar al één gehad. Dan nog twee jaar verder en met 3 upgrades ben je pas 2,5 jaar verder. Gaat Google ineens sneller releasen, wat zeker kan, of een tussenversie uitbrengen, zoals 12L/12.1 dan heb je die drie upgrades ineens veel sneller tepakken.

Ik vind daarom het zeggen dat als je 3 upgrades krijgt, dat het dan ineens over 3 jaar gaat, een fout die veel gemaakt wordt, onterecht en een beetje misleidend. Het is dat Samsung niets met Android 12.1 deed (terecht), maar zo wel, dan had je na minder dan 2 jaar je 3 upgrades dus al gehad.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 22 juli 2024 22:54]

Slaiter @fapkonijntje1 september 2022 17:42
Motorola bv is toch niet echt een Chinese troep merk en daar is het update beleid ook om te huilen en korter dan 3 jaar en zo zijn er meer niet Chinesw merken met een bagger update beleid.

Zie dit overzichtje maar.
https://androidworld.nl/a...rk-zijn-android-telefoons

Blijkt dat de meeste chinese merken ook een zeer kordaat beleid hebben.

[Reactie gewijzigd door Slaiter op 22 juli 2024 22:54]

fapkonijntje @Slaiter1 september 2022 18:14
Motorola/Lenovo beschouw ik wel als een Chinees troepmerk als het op telefoons aankomt. De laptops zijn dan vaak wel interessant, maar de telefoons en software (support) zijn gewoon slecht.

Huawei was een briljant Chinees merk, die leverde al ruim voor Samsung uitstekende support. Jammer dat die niet meer meedoet.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 22 juli 2024 22:54]

Slaiter @fapkonijntje1 september 2022 18:27
Ehh Oppo en TCL zitten al hoger in hun update beleid dan jij schetst. Lees anders de link even door.

Mocht ik me niet vergissen is Motorola nog steeds kwa mobiele markt Amerikaans.
fapkonijntje @Slaiter1 september 2022 18:41
Lenovo is een Chinees bedrijf in alle opzichten. Ze hebben ooit een deel van Motorola overgenomen, maar ze zijn nu volledig Chinees.

Oppo vind ik zwaar tegenvallen, die leveren alleen redelijke support op toestellen van 1000+ euro. TCL doet het alleen op Android Enterprise Recommended en dat is 3 jaar lang minimaal een update per drie maanden. Vind ik een beetje karig. Verdere Chinese merken zoals OnePlus, Realme, etc. zijn bijzonder treurig bezig.

Ik denk dat jij gewoon de lat wat lager legt, dat mag best.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 22 juli 2024 22:54]

Dancing_Animal @fapkonijntje1 september 2022 21:31
@ExportZeeuw1985 liegt niet. Met goedkoper Android toestellen bedoelt hij niet : alle Android toestellen goedkoper dan de SE, maar de goedkopere Android toestellen en dat weet jij ook wel.
fapkonijntje @Dancing_Animal1 september 2022 21:42
Dat is een aanname van je, jij gokt ook maar wat 'goedkoper' in zijn of haar hoofd is.

Maar ook budget Samsungs krijgen lang support, dus hoe dan ook onjuist.
Dancing_Animal @fapkonijntje1 september 2022 21:59
Hij / zij zegt : Goedkoper android toestellen krijgen nauwlijks updates.

Dat is gewoon zo. Dat er uitzonderingen zoals Samsung zijn is ook zo.
batjes @fapkonijntje2 september 2022 09:04
Dat Pixel 5 jaar ondersteuning geeft is ook vrij recent. Een 4 jaar oude Pixel krijgt geen updates meer. De Pixel 4, uitgebracht in 2019, krijgt na oktober ook geen updates meer. Net 3 jaar.

Laat Google zichzelf eerst maar eens bewijzen.
ExportZeeuw1985 @fapkonijntje4 september 2022 20:55
leuk dat een persoonlijke ondervinding tegen mij gebruikt word mij nu van liegen te beschuldigen.
blijkbaar heb ik je op een hele zeere teen getrapt?

Ik heb hier diverse toestellen waaronder ook van android. Samsung Galaxy A20e (letterlijk 1 enkele security update gehad sinds ik het toestel nieuw heb gekocht toen deze net uit kwam.
Diverse toestellen die ik hiervoor had was eenhetzelfde.
Ik zeg ook niet dat het toestel nu onbruikbaar is, en uiteraard zijn er ook updates via de playstore te krijgen.
Bij deze heb ik het over de primaire software van de goedkoper toestellen zelf.
Ik snap ook dat er diverse toestellen zijn die populair zijn en meer aandacht van de fabrikant krijgen, enkel probleem is dat er ook zeer veel toestellen zijn die in het vergeethoekje geplaatst zijn.

En android toestellen in de prijsrange van de SE2020 toen deze nieuw was is niet wat ik bepaald budget noem.
Ik heb het tussen de 100 a 200 euro max. dat is voor mij budget. (goedkoper als het een aanbieding is)
Een Se2020 prijsrange noem ik echt geen budget meer, eerder hoger mid-range.

Dat jij een heel ander ervaring hebt en kijk hebt op wat budget is en wat niet is gewoon prima.
Dat maakt tweakers juist wat tweakers is wat het is.

Maar ga alstublieft niet persoonlijk worden, dat is nergens voor nodig.
geef gewoon een normaal antwoord en goed is het.
fapkonijntje @ExportZeeuw19854 september 2022 21:17
Je A20e was 180 tot 200 euro. Hoe duur was je SE 2020 ookalweer? Precies, minimaal het dubbele. Ik noem expliciet toestellen in dezelfde prijsrange, maar de rest van je reactie laat ookal zien dat begrijpend lezen je ding totaal niet is. Ik heb namelijk ook geen flauw idee wat je bedoelt met persoonlijke ondervinding, volgens mij reageer je op de verkeerde.

De A20e kwam halverwege 2019 uit en kreeg halverwege 2021 nog een nieuwe Android upgrade van het OS en heeft sindsdien nog sporadisch een beveiligingsupdate gehad. Het probleem van geen updates ligt dus overduidelijk bij jou. Je verhaal rammelt echt aan alle kanten.
ExportZeeuw1985 @fapkonijntje4 september 2022 21:56
tja het spijt mij dat met jou niet op een normale manier te praten is hier.

Wat ik bedoel te zeggen is dat iedereen een ander kijk op dingen heeft zoals prijs bijvoorbeeld.
Het lijkt wel alsof ik apple genoemd heb dan ook meteen afgeschoten moet worden.

ik kijk maandelijks naar updates , en hier was er dus geen bij
fapkonijntje @ExportZeeuw19854 september 2022 22:13
Wat ik bedoel te zeggen is dat iedereen een ander kijk op dingen heeft zoals prijs bijvoorbeeld.
Oh ja want 400 euro voor de een is natuurlijk geen 400 euro voor de ander. Ofzo.
Het lijkt wel alsof ik apple genoemd heb dan ook meteen afgeschoten moet worden.
Nee, je zegt dingen die feitelijk onjuist zijn en daar krijg je reactie op. Als je geen discussie wilt, moet je er ook geen beginnen.
ik kijk maandelijks naar updates , en hier was er dus geen bij
Hoef je op een meer dan 3 jaar oud ultiem budgettoestel nu niet meer te doen iedere maand, maar ze komen wel nog steeds minimaal 2 keer per jaar. Aangezien het toestel gewoon nog bij Samsung in de support is.
ExportZeeuw1985 @fapkonijntje4 september 2022 22:16
zullen we het gewoon hierbij laten?
het hele woorden verdraaien , dus zullen we in de toekomst elkaars meningen en ervaringen gewoon negeren?

even goede vrienden dus. wens je een fijne avond :)
fapkonijntje @ExportZeeuw19854 september 2022 23:06
het hele woorden verdraaien
Ojee, we gaan met 't beschuldigende vingertje wijzen. Goed onderbouwd ook.

Geef gewoon toe dat je ernaast zat. Toestellen, ook goedkopere, kunnen ook een net updatebeleid hebben. Dat van de iphone is net iets langer, maar qua Android zat je ernaast.

Als je nou een A20e hebt en je hebt een probleem met het ontvangen van updates, bel dan gewoon Samsung. Die hebben een redelijk voldoende support die ook telefonisch goed bereikbaar is. Hier een beetje doen alsof zo'n issue dat jij met een enkel toestel hebt gelijk tekenend is voor heel de Android wereld is een beetje flauw en zeurderig vind ik.
ExportZeeuw1985 @fapkonijntje4 september 2022 23:08
en we gaan maar door...
Hanzo @ExportZeeuw19851 september 2022 16:13
Wat mij betreft mag de EU ook stellen dat de accu vervangbaar moet zijn door de gebruiker zelf, zonder dat deze enige kennis hiervoor dient te hebben. M.a.w. gewoon terug naar de losse accu's zoals vroeger het geval was.
Frame164 @Hanzo1 september 2022 17:28
En rammelende klepjes met afbrekende nokjes zodat je de boel met plakband bij elkaar moet houden. Zoals vroeger.
fapkonijntje @Frame1641 september 2022 18:20
Nooit last van gehad met kwalitatief goede telefoons. De accu van een Lumia 735 en 640XL waren perfect te vervangen zonder tools en degelijker werden toestellen niet.
Odder thing @Frame1642 september 2022 09:18
De onbenullige onder ons herkennen dat wel ja.
Dinsterzz92 @ExportZeeuw19851 september 2022 16:21
Maar ook daar zijn het namaak onderdeel. En als ze wat meer stukmaken kennen ze je niet meer..
Dancing_Animal @ExportZeeuw19851 september 2022 16:32
Tip : laat het bij Apple repareren.
Tussen de €55 voor de eerste SE en €75 voor de 13 pro max.
https://support.apple.com...epair/battery-replacement

[Reactie gewijzigd door Dancing_Animal op 22 juli 2024 22:54]

fapkonijntje @Dancing_Animal1 september 2022 18:21
Best duur voor een accuutje dat vanuit de fabriek maar een eurootje of 6 kost.
Dancing_Animal @fapkonijntje1 september 2022 21:25
Dat is vaak zo. Als je dan bij mediamarkt €49 betaalt of €55 bij Apple kun je het beter bij Apple laten doen.

[Reactie gewijzigd door Dancing_Animal op 22 juli 2024 22:54]

well0549 @ExportZeeuw19851 september 2022 18:19
Security updates en updates zijn twee compleet verschillende dingen.

In de play Store kun je altijd de laatste versie van bijvoorbeeld Chrome downloaden.

Daarvoor is niet zoals bij Apple een update van het os voor nodig. Bij Android worden in principe qua applicaties veel langer security updates gegeven dan bij Apple...

Hele play Store en Google zaken worden zeer regelmatig geüpdatet.

Bij Apple is dat vaak meteen een update van het os.
Señor Sjon 1 september 2022 15:07
Ik had gehoopt op de terugkomst van de vervangbare batterij zonder je een weg langs plakstrips, ongedefinieerde schroeven en breekbare achterkanten te hoeven wagen. De oude Note 4 bv had gewoone en klepje en dat ging meer dan prima.
Tadango @Señor Sjon1 september 2022 15:14
In het huidige formaat wordt dat een stuk lastiger. Een dikkere / zwaardere telefoon zou dit prima kunnen.
Wilglide @Tadango1 september 2022 15:47
Doe mij die maar.
well0549 @Wilglide1 september 2022 18:20
Mij ook
Alxndr @Señor Sjon1 september 2022 15:54
Klinkt alsof je 'verwisselbaar' ipv 'vervangbaar' bedoelt?

Het lijkt mij dat schroeven nu standaard moeten worden, het alternatief zou namelijk zijn dat ze met ieder onderdeel een (wegwerp) schroevendraaiertje mee moeten leveren. Je kunt trouwens ook voor de Fairphone gaan, daar zit maar één soort schroef in en kun je binnen 10 seconden de batterij vervangen omdat je achterkant er gewoon af kan.

Wat betreft de breekbaarheid, volgens mij is dat inherent aan het zo dun mogelijk maken van telefoons. Ongeacht het materiaal (plastic, glas of metaal) dunner is altijd zwakker.
Señor Sjon @Alxndr1 september 2022 16:25
Tsja, ik weet nog de opvouwbare, onverwoestbare back cover van mijn Samsung S2. Ook nog een fijne textuur met veel grip.
mbbs1024 @Alxndr3 september 2022 00:17
Onlangs een Apple laptop proberen te herstellen.
Pfffff, alleen al om dat ding open te krijgen heb je 6 verschillende schroevendraaiers nodig, waaronder enkele exotische modellen.
bzzzt
@Señor Sjon1 september 2022 15:22
Een Note is natuurlijk ook best groot dus hoeft de accu niet de hele behuizing te vullen. Juist voor de compactere toestellen is het nodig om zo weinig mogelijk overbodig materiaal te gebruiken om een beetje batterijduur te halen.

Persoonlijk zou ik liever zien dat er alleen nog maar batterijen gebruikt worden die lang genoeg 'leven' om de levensduur van zo'n toestel uit te zitten. Als eindgebruiker wil ik me helemaal niet druk maken over het wisselen van batterijen.
well0549 @bzzzt1 september 2022 18:23
Vroeger was iedere batterij vervangbaar, dat werkte prima niemand had klachten.

Totdat Apple er mee begon en daardoor meer telefoons ging verkopen. De rest van de leveranciers hebben dit gedrag gekopieerd omdat ze ook meer wilden verkopen.

Gewoon weer een batterij(is namelijk een slijtage onderdeel) die je zelf kunt vervangen
batjes @well05492 september 2022 09:08
Vroeger waren telefoons dan ook een heel stuk dikker, was maar een klein deel van het oppervlakte je display en zat er relatief weinig chips en pcb in de behuizing.

Nu moeten telefoons plat zijn (al vond ik die dikkere Lumia 920 wel prettig), zitten ze tot de nok vol met stukjes hardware en wil iedereen dat ze een beetje waterdicht zijn. Dat gaat gewoon niet samen met een vervangbare accu.
gamer0308 @batjes2 september 2022 11:04
Samsung met dacht de s5 ofzo heeft al laten zien dat waterdicht prima kan met een los te nemen achterkant. En toen zaten de telefoons ook al vol met componenten en waren vergelijkbaar dun met de huidige telefoons.
well0549 @gamer03082 september 2022 21:13
Absoluut waar, en deel die componenten zijn nu nog kleiner, de pcb ook, dus kan er een grote verwisselbare accu in....
Riwe89 1 september 2022 15:04
Laat maar komen, hier wacht ik al jaren op! Nu ben ik zelf wel handig zat maar baal ervan dat ik zelf de optie niet heb om het aan te pakken ipv een officieel erkende reparateur van een merk als ik het zelf wil/durf aan te pakken met de risico's die eraan vast zitten.

Jammer dat het zo moet doormiddel van regelgevingen, maar als dit nodig is om het af te dwingen..

[Reactie gewijzigd door Riwe89 op 22 juli 2024 22:54]

well0549 @Riwe891 september 2022 18:24
Precies, ook de batterij makkelijk vervangen moet verplicht worden omdat het een slijtage onderdeel is.

Gewoon weer lekker terug naar de plastic achterkanten die je er even af wipt om de batterij te vervangen
Riwe89 @well05492 september 2022 00:26
Die pentalobes houden mij echt niet tegen, ook niet die verdomde beveiligde torx, maar geef ons iig een optie ipv de huidige praktijken.

Heb ooit getwijfeld om een iPad Pro aan te schaffen, maar een apparaat waar ik meer dan €1000,- aan betaal en weet dat het zo godsgruwelijk risicovol is (of onmogelijk door de fabrikant) heeft mij ervan weerhouden het te doen.
Sn0wblind 1 september 2022 15:07
Zie dit graag gebeuren. Tijd van de wegwerp cultuur moet voorbij zijn.
Wilglide @Sn0wblind1 september 2022 15:46
Dan ook graag meer gebruik van cyanogen / lineage os. Dat moet ook meer in onze cultuur, vandaag.
Overigens heb ik 6-7 jaar geleden nog een S4 Active gerepareerd. Nieuwe camera module en nieuwe accu.
Dat was naar mijn mening het laatste model waar dit nog makkelijk door de 'average joe' gedaan kon worden, ook al moest je alsnog speciaal gereedschap hebben voor de flexkabels enzo.
ta_chi79 1 september 2022 15:08
Hopelijk is het 3 en 5 jaar na End of Sale ipv na de veel ongunstigere Start of Sale die fabrikanten momenteel hanteren.
Bekers @ta_chi791 september 2022 15:28
5 jaar na "Start of Sale" halen de meeste Android toestellen ook niet eens... Maar lijkt bij bv Samsung wel steeds beter te worden. Was voor mij een van de redenen waarom ik voor de A52 heb gekozen.
Terry A Davis 1 september 2022 15:12
Wat de software betreft vind ik meer instelmogelijkheden nodig bij Android voor de Accu. Opladen tot 85% kan in veel gevallen, maar het snelladen kan je geen maximum zetten, en opladen met 1000 mA is net te weinig, en snelladen is niet echt verstandig altijd. Apple heeft geloof ik een smart functie die pas de accu doorlaad naar 100% als Apple software denkt dat dit op een bepaald moment nodig is.

Voor het opladen moet ik op dit moment denken hoelang ik er tijd voor heb om te wachten en of ik snelladen inschakel, of op 85% limiteer, omdat ik vind dat de laatste 15% echt met langzaam laden moet.
Mopperman @Terry A Davis1 september 2022 15:16
er is een oplossing: pak een andere lader.

Ik laad mijn telefoon op via een "trage" qi charger, snachts erop, en sochtends een volle telefoon.

Vorige accu heeft het 3,5 jaar vol gehouden, daarna vervangen voor een OEM accu... We gaan zien hoe lang deze mee gaat.
batjes @Terry A Davis2 september 2022 09:10
Apple heeft geloof ik een smart functie die pas de accu doorlaad naar 100% als Apple software denkt dat dit op een bepaald moment nodig is.
Heeft mijn Moto ook, laden tot ~80% en pas in het half uurtje-uurtje voordat mijn wekker gaat de boel naar 100% laden. Samsung en andere merken hebben dit ook.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 22:54]

Terry A Davis @batjes2 september 2022 23:12
De nieuwste Samsung mobieltjes? Mijn Samsung tablet heeft tot 85% opladen. Mijn Galaxy S8 heeft alleen langzaam of snel opladen.
batjes @Terry A Davis3 september 2022 09:54
Ik dacht dat Samsung dat al enige tijd had, niet dus. Blijkbaar vrij unieke feature in Androidland.
Mizgala28 1 september 2022 15:12
Ergens verwacht dat hier weinig mee wordt gedaan.

Al zou ik het wel fijn vinden als bedrijven er niet meer mee weg komen om hun producten (haast) onmogelijk te repareren maken.
Alxndr @Mizgala281 september 2022 15:55
Hoezo? Als de regels van kracht worden hebben ze geen keuze meer, dan is het een verplichting. Dat is toch juist het hele punt?
Mizgala28 @Alxndr1 september 2022 21:54
Omdat ik het al zie geburen dat er gelobbyd wordt op dit front achter de schermen.
Empheria @Mizgala281 september 2022 23:22
Er wordt inderdaad flink gelobbyd achter de schermen, maar er is de laatste jaren wel steeds meer aandacht voor dit onderwerp. De drijvende krachten achter dit voorstel hebben ook als huiswerk om te volgen wat er gebeurt in de wereld op dit gebied, en om uit te zoeken op welke manier deze wetgeving effect heeft op EU-burgers.

In de Verenigde Staten is vorig jaar door de FTC (Amerikaanse Autoriteit Consument en Markt) een rapport opgesteld, waarin veel van de argumenten die vaak door lobbyisten worden gebruikt onderuit worden gehaald.

Als er gelobbyd wordt met dezelfde argumenten die in het rapport van de FTC staan, dan is het natuurlijk een makkelijke stap om naar het rapport te wijzen, en eens te vragen hoe het kan dat de FTC zegt dat je als lobbyist uit je nek kletst.

Al met al schat ik in dat er een grote kans is dat deze regels van kracht gaan worden, en die kans wordt alleen maar groter naar mate er meer aandacht voor dit onderwerp komt onder alle lagen van de bevolking. Als je graag wilt dat dit werkelijkheid wordt is het beste wat je kunt doen met zo veel mogelijk mensen delen waarom dit belangrijk is.
Mizgala28 @Empheria2 september 2022 08:09
Als je graag wilt dat dit werkelijkheid wordt is het beste wat je kunt doen met zo veel mogelijk mensen delen waarom dit belangrijk is.
Heb ik ook gedaan, ik vind dat je eigen apparaten kunnen repareren gewoon moet kunnen, zelfs als het de simpelere dingen zijn zoals de accu of het scherm.

De afgelopen paar jaar had ik zelf wat apparaten moeten repareren, ging om paar Sony en Nintendo handhelds en wat was dat fijn dat je gewoon dat hele ding uit elkaar kon halen, en betreffende onderdeel zelf kon vervangen.

Maar goed, wat ik ook zorgelijk vind is dat ik steeds vaker van mensen hoor met een kapotte smartphone "dan koop ik wel een nieuwe", terwijl als hun wasmachine stuk is ze dan wel een monteur bellen.

Zonde, telefoons worden steeds duurder en juist daarom vind ik dat zelf repareren een optie moet zijn.
GarBaGe 1 september 2022 15:13
Energielabels die de repareerbaarheid moeten aanduiden?!?
Dan zijn dan toch geen energielabels meer?
Eerder "repareerbaarheidlabels" of gewoon "labels"?
rbr320 @GarBaGe1 september 2022 15:18
Energielabels die de repareerbaarheid moeten aanduiden?!?
Dat staat er niet, er staat:
energielabels voor smartphones, die onder meer repareerbaarheid in een oogopslag aanduiden
Dit klinkt alsof er een aanpassing komt in de regelgeving met betrekking tot de huidige energielabels, waardoor ze ook van toepassing worden op smartphones én waarmee er een indicatie op komt te staan over repareerbaarheid.

Hopelijk wordt dat laatste op termijn ook voor andere apparaten ingevoerd. Ik ben het overigens wel met je eens dat het dan niet meer zuiver een energielabel is, maar iets algemener een milieulabel.

[Reactie gewijzigd door rbr320 op 22 juli 2024 22:54]

PizZa_CalZone 1 september 2022 15:14
Ook gelden er maximumprijzen voor onderdelen, om zo te voorkomen dat fabrikanten reparaties proberen minder aantrekkelijk te maken door te hoge prijzen voor onderdelen.
Hoe bepaal je hoeveel een onderdeel mag kosten? Als een fabrikant innoveert en een nieuw onderdeel ontwikkeld kan die wel eens prijziger zijn dan wat de regeltjes bepalen.

Ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld de totaalprijs van alle onderdelen niet meer mag zijn dan de nieuwprijs van een toestel ofzo?
joost00719 @PizZa_CalZone1 september 2022 15:26
Ik verwacht dat alle onderdelen bij elkaar wel meer mag zijn dan de nieuwprijs van een toestel.
Eerder verwacht ik dat je niet meer dan x% winst mag maken op een bepaalt (soort) onderdeel.
Als mijn vermoeden klopt, verwacht ik ook dat de fabrikanten dan creatief gaan boekhouden en de consument alsnog onderdelen alleen voor een te hoge prijs kan kopen.

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