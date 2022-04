Apple gaat onafhankelijke reparateurs wereldwijd voorzien van onderdelen

Apple gaat onafhankelijke reparateurs die zich aanmelden voor zijn programma in 190 landen voorzien van onderdelen. Dat is nu alleen nog zo in Europa, de VS en Canada. De reparateurs mogen schermen en accu's vervangen.

Daarmee komt het programma voor onafhankelijke reparateurs beschikbaar in vrijwel alle landen waar Apple-producten te koop zijn, zegt de fabrikant. Het programma komt daarmee beschikbaar in grote landen als China, India, Indonesië en Japan, maar ook in onder meer Suriname en op de Nederlandse Antillen.

Onder het programma kunnen reparateurs zich aanmelden om in aanmerking te komen en zo schermen en accu's in te kopen bij Apple. Voor reparaties aan andere onderdelen moeten kopers nog altijd naar Apple zelf of een 'authorized service provider', zo zegt de fabrikant.

Het programma heeft een strikt contract, zo onthulde Motherboard vorig jaar. Reparateurs kunnen forse boetes krijgen als ze naast onderdelen van Apple ook onderdelen bij derden inkopen en die gebruiken. Ook behoudt Apple zich het recht voor om winkels te komen inspecteren.

Het is onbekend of Apple op lange termijn het restrictieve beleid rond reparaties vol mag houden. De Europese politiek is bezig om de markt voor reparatie van elektronica open te breken met Europese regelgeving. Frankrijk loopt daarop vooruit met labels rond repareerbaarheid, waar Tweakers een Plus-artikel over publiceerde. In de VS zijn de federale regering en veel staten ook bezig om de principes van Right to Repair vast te leggen in regelgeving.