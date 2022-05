Telegram-update laat maximaal duizend gebruikers meekijken met videogesprekken

Telegram brengt een update uit, waarmee meer gebruikers tegelijkertijd een videogroepsgesprek kunnen bekijken. Via de update ondersteunt de chatapp videogesprekken met maximaal duizend kijkers. De app krijgt verschillende andere nieuwe chatfuncties.

Telegram kondigt zijn 'videogroepsgesprekken 2.0' aan in een blogpost. Niet alle duizend kijkers kunnen ook daadwerkelijk videobeelden uitzenden, meldt het bedrijf. Telegram meldt dat dertig mensen in de videogesprekken ook daadwerkelijk hun camera kunnen aanzetten of hun scherm kunnen delen. De overige 970 deelnemers kunnen alleen meekijken. Telegram blijft deze limieten de komende tijd ophogen.

Tegelijkertijd voorziet Telegram de videoberichtenfunctie van een hogere resolutie. Daarmee kunnen gebruikers korte video's opnemen en die naar andere gebruikers sturen. Telegram maakt overigens niet bekend op welke resolutie deze videoberichten nu worden verzonden, alleen dat deze hoger is dan voorheen. Ook kunnen gebruikers in een-op-eengesprekken nu hun scherm delen met het geluid van hun smartphone. Voorheen was dat alleen mogelijk zonder geluid.

De geïntegreerde mediabewerker krijgt nieuwe functies die gebruikers moeten helpen om 'preciezer te tekenen' op foto's en video's. Verder kunnen Telegram-gebruikers er nu voor kiezen om hun chatberichten na een maand automatisch te laten verwijderen. Voorheen konden gebruikers er alleen voor kiezen om berichten na een dag of week te doen verdwijnen. Er worden ook nieuwe functies om wachtwoorden te resetten geïntroduceerd, nieuwe animaties in de app verwerkt en gebruikers kunnen nu de afspeelsnelheid van video's instellen binnen de app.

Afbeeldingen via Telegram