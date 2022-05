Elon Musk: 'Apple App Store-afdrachten zijn compleet onredelijk'

Elon Musk heeft op Twitter gezegd dat de afdrachten die Apple eist van appontwikkelaars in de App Store ‘compleet onredelijk’ zijn. Volgens de topman van SpaceX en Tesla heeft Epic Games gelijk om dit aan te klagen en zijn de afdrachten aan Apple een ‘globale belasting’ op het internet.

"Apple brengt duidelijk te veel geld in rekening in de App Store. Dertig procent afdracht betalen voor werk dat bijna niet incrementeel is, is compleet onredelijk", stelt Musk op Twitter. "Epic Games zou er niet voor kiezen om zijn eigen betaalmiddelen te gebruiken als de App Store-commissies eerlijker waren", stelt Musk. De Tesla-topman stelde eerder deze week al dat Apples App Store-afdrachten 'de facto een wereldwijde belasting op het internet' zijn.

Tijdens de bekendmaking van de Tesla-kwartaalresultaten uitte Musk zich ook kritisch tegenover Apple. Daarin zei hij dat Tesla zijn technologie zal openstellen voor andere fabrikanten. "We willen geen walled garden opzetten en deze gebruiken om onze concurrentie 'neer te knuppelen'." Eerder deze maand verklaarde Musk dat het Tesla's Supercharger-netwerk later dit jaar beschikbaar zal maken voor andere auto's, al zei hij niet precies wanneer dat zal gebeuren.

Apple is momenteel verwikkeld in een rechtszaak met Epic Games vanwege zijn App Store-commissies. Het bedrijf krijgt 30 procent van de opbrengsten van aankopen binnen de App Store en Epic Games stelt dat dit te hoog is. Tegelijkertijd is Epic Games van mening dat het App Store-beleid te gesloten is; ontwikkelaars kunnen geen eigen appwinkel voor iOS-apparaten maken, om zo deze commissies te omzeilen. Apple is zelf van mening dat zijn beleid belangrijk is voor veiligheid en privacy.

De eerste hoorzittingen in de rechtszaak tussen Apple en Epic vonden in mei plaats. Een eerste uitspraak wordt later dit jaar verwacht. Tweakers publiceerde in mei een achtergrondverhaal over de rechtszaak tussen Apple en Epic Games.