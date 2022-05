Tesla maakt Supercharger-laders later dit jaar beschikbaar voor andere auto's

Elon Musk bevestigt dat Tesla zijn Supercharger-netwerk later dit jaar beschikbaar zal maken voor elektrische auto's van andere fabrikanten. Tot nu toe zijn deze snelladers exclusief te gebruiken door eigenaren van Tesla-auto's.

Elon Musk zegt op Twitter dat het Supercharger-netwerk ergens later dit jaar wordt opengesteld voor andere elektrische auto's, al zegt hij niet precies wanneer dat het geval zal zijn. Musk geeft geen nadere details, maar zegt wel dat de Superchargers gaandeweg in alle landen worden opengesteld. Het is nog onduidelijk welke versies van de snellladers beschikbaar komen voor andere auto's en welke landen het eerst aan de beurt zullen zijn.

Eerder meldde Electrek al dat Tesla in gesprek was met overheidsfunctionarissen van Noorwegen over het openstellen van het netwerk voor andere elektrische auto's tegen september 2022. Of dat nog steeds de tijdslijn voor dat land is, is onduidelijk. De Duitse minister van transport gaf eerder ook al aan dat er in Duitsland gesprekken plaatsvonden met Tesla om het Supercharger-netwerk te openen voor andere auto's.

Sinds mei dit jaar zijn er wereldwijd 25.000 Superchargers, verdeeld over 2700 laadlocaties. Het openstellen van de snelladers zal in Europa iets eenvoudiger zijn dan in de Verenigde Staten, omdat Tesla in Noord-Amerika een eigen connector gebruikt. Daardoor zal er daar een adapter nodig zijn als andere auto's gebruik willen maken van het Supercharger-netwerk. In Europa gebruikt Tesla al enige tijd de ccs-standaard.