Zelfvernietigende mediabijlagen in Telegram voor macOS zijn te onderscheppen

Zelfvernietigende mediabijlagen zoals audioberichten, foto’s, video’s of gedeelde locaties zijn in de macOS-versie van Telegram te onderscheppen en te kopiëren. Dat meldt een onderzoeker van Trustwave SpiderLabs. De bijlagen zijn in de cache directory te vinden.

Volgens onderzoeker Reegun Jayapaul kan elke gebruiker van Telegram voor macOS de Secret Chat-mediabijlagen bekijken en kopiëren door een kijkje te nemen in de cache-folder van de app. Een gebruiker kan daar het bestand inkijken en zelfs wissen zonder dat de verstuurder hiervan een melding krijgt in de app. Pas als de bijlage in de chatapp wordt geopend, wordt er een timer geactiveerd die het bestand zal wissen in de cache-folder.

Jayapaul maakt ook een bug bekend die hij ontdekte in Telegram 7.5 voor macOS. In deze versie werden mediabijlagen die verzonden werden in een Secret Chat, niet automatisch gewist uit het cache-geheugen. Dit ondanks het feit dat de berichten wel gelezen werden in de app en automatisch vernietigd zouden moeten worden na een bepaalde tijdsduur. Na een melding van de bug werd het probleem volgens de onderzoeker opgelost in Telegram 7.8.1 voor macOS. Of dezelfde problemen zich ook voordoen op Windows en Linux is niet duidelijk.

Jayapaul meldt dat hij de bug niet heeft gerapporteerd via het officiële bug bounty-programma van Telegram. Volgens hem zouden de contractuele verplichtingen van dit programma hem ervan weerhouden om de bug, en de eventuele gevolgen ervan, publiek te maken.