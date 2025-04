Xiaomi komt met MagSafe-accupack voor iPhones

De Chinese smartphonemaker Xiaomi heeft een MagSafe-accupack voor iPhones aangekondigd. De fabrikant verkoopt zijn versie voor een lagere prijs dan Apple doet voor zijn MagSafe-accupacks.

Xiaomi heeft het accupack op de eigen site gezet. Daaruit blijkt dat het accupack in tegenstelling tot de versie van Apple een aan-/uitknop heeft om laden in- of uit te schakelen. Net als de versie van Apple zelf kan de accupack van Xiaomi achterop een iPhone 12 en iPhone 13 worden geklikt via de magneten die in die telefoon zitten. Xiaomi levert er een stand bij, die via pogo-pins het pack oplaadt.

Het pack zelf heeft geen Lightning-connector, maar een USB-C-poort. Via die poort is het ook mogelijk om andere apparaten op te laden. De capaciteit van het accupack is 18,5Wh, dat is meer dan die van Apple die op 11,1Wh uitkomt. Opladen gaat met 7,5W, net als Apples eigen accupack als die niet is verbonden met een adapter.

Xiaomi vraagt in China 199 yuan voor het product, omgerekend momenteel ongeveer 29 euro. Het ligt niet voor de hand dat een release buiten China zal volgen, omdat Xiaomi relatief weinig accessoires buiten China uitbrengt. Apple vraagt zelf 119 euro voor zijn MagSafe Battery Pack. Het is niet voor het eerst dat Xiaomi op iPhones gerichte accessoires uitbrengt. Zo kwam het al eerder met koelers voor bepaalde iPhone-modellen. Xiaomi maakt bovendien al jaren powerbanks.