Britse waakhond is bezorgd om overname Activision Blizzard door Microsoft

De Britse marktautoriteit is bezorgd dat de overname van Activision Blizzard door Microsoft concurrentie zal schaden. Als de twee bedrijven er niet in slagen om binnen de vijf werkdagen vragen te beantwoorden, gaat het onderzoek naar de overname naar een tweede fase.

De Britse Competition and Markets Authority vreest dat Microsoft huidige en toekomstige concurrenten op de gamingmarkt toegang zal weigeren tot de gamecatalogus van Activision Blizzard, of toegang zal verlenen tot die catalogus aan minder goede condities. De marktautoriteit vreest ook dat Microsoft zijn invloed op de console-, cloud- en pc-markt nog meer als hefboom zal kunnen gebruiken in combinatie met de games uit de Activision Blizzard-catalogus die het dan in zijn bezit zal hebben. De CMA verwijst in zijn motivatie specifiek naar de ontluikende markt voor cloudgaming en abonnementsdiensten voor games.

Microsoft en Activision Blizzard krijgen vijf werkdagen de tijd om antwoorden te bieden op de vragen van de Britse marktautoriteit. Als ze dat niet doen, gaat het onderzoek van de CMA over naar een tweede fase. Tijdens die fase zal een onafhankelijk expertenpanel buigen over de vragen die tot nu toe naar boven zijn gekomen. Dat panel moet onder andere nagaan of de overname van Activision Blizzard zal leiden tot minder competitie op de gamingmarkt.

Microsoft heeft al gereageerd op het nieuws. Phil Spencer, de ceo van de Xbox-divisie, stelde dat games uit de Activision Blizzard-bibliotheek, zoals Call of Duty, vanaf dag 1 op PlayStation zullen verschijnen. Spencer verwijst in zijn reactie ook naar Minecraft en Mojang; games die ook tot de gamecatalogus van Microsoft toebehoren en te spelen zijn op meerdere platformen. Brad Smith, kaderlid bij Microsoft, trad Spencer hierin bij. Volgens Smith is het de bedoeling dat er "meer mensen toegang gaan krijgen tot games, en niet minder".