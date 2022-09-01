Britse waakhond is bezorgd om overname Activision Blizzard door Microsoft

De Britse marktautoriteit is bezorgd dat de overname van Activision Blizzard door Microsoft concurrentie zal schaden. Als de twee bedrijven er niet in slagen om binnen de vijf werkdagen vragen te beantwoorden, gaat het onderzoek naar de overname naar een tweede fase.

De Britse Competition and Markets Authority vreest dat Microsoft huidige en toekomstige concurrenten op de gamingmarkt toegang zal weigeren tot de gamecatalogus van Activision Blizzard, of toegang zal verlenen tot die catalogus aan minder goede condities. De marktautoriteit vreest ook dat Microsoft zijn invloed op de console-, cloud- en pc-markt nog meer als hefboom zal kunnen gebruiken in combinatie met de games uit de Activision Blizzard-catalogus die het dan in zijn bezit zal hebben. De CMA verwijst in zijn motivatie specifiek naar de ontluikende markt voor cloudgaming en abonnementsdiensten voor games.

Microsoft en Activision Blizzard krijgen vijf werkdagen de tijd om antwoorden te bieden op de vragen van de Britse marktautoriteit. Als ze dat niet doen, gaat het onderzoek van de CMA over naar een tweede fase. Tijdens die fase zal een onafhankelijk expertenpanel buigen over de vragen die tot nu toe naar boven zijn gekomen. Dat panel moet onder andere nagaan of de overname van Activision Blizzard zal leiden tot minder competitie op de gamingmarkt.

Microsoft heeft al gereageerd op het nieuws. Phil Spencer, de ceo van de Xbox-divisie, stelde dat games uit de Activision Blizzard-bibliotheek, zoals Call of Duty, vanaf dag 1 op PlayStation zullen verschijnen. Spencer verwijst in zijn reactie ook naar Minecraft en Mojang; games die ook tot de gamecatalogus van Microsoft toebehoren en te spelen zijn op meerdere platformen. Brad Smith, kaderlid bij Microsoft, trad Spencer hierin bij. Volgens Smith is het de bedoeling dat er "meer mensen toegang gaan krijgen tot games, en niet minder".

Bron: Microsoft

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-09-2022 17:44
138 • submitter: Xtuv

01-09-2022 • 17:44

138

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Reacties (138)

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Lienuks 1 september 2022 17:50
Onder het motto "T kan alleen maar beter worden" denk ik juist dat deze overname gunstig is voor liefhebbers van activision/blizzard games.

Ik juich dit toe!
TigerXtrm @Lienuks1 september 2022 18:29
Dat de hele entertainment industrie langzaam maar zeker in handen begint te raken van een vijftal grote bedrijven is verder niet erg natuurlijk...
Lienuks @TigerXtrm1 september 2022 18:50
Glas is halfvol opmerking mijn inziens, ik begrijp je maar ik haal liever het positieve uit dingen
closefuture @Lienuks2 september 2022 08:10
Halfvol? Het merendeel van de overnames mislukt:

* https://www.forbes.com/si...nt-boxes/?sh=6eee598c5277
* https://hbr.org/2011/03/the-big-idea-the-new-ma-playbook
Dylan_R @closefuture2 september 2022 08:39
Volgensmij als microsoft in de mix komt veranderd er bar weining, enige wat veranderd is vaak het management. En bij blizzard mag die van mij ook zeker verdwijnen.
closefuture @Dylan_R2 september 2022 12:47
Als er hetzelfde gebeurt als met de Microsoft overname van Bungie: Geen nieuwe innovatie en eindeloos melken van de bestaande markten. Waarom denk je dat Microsoft en Bungie weer uitelkaar zijn?
TV1984 @Dylan_R4 september 2022 14:07
Alle grote mannen van Blizzard zijn al lang weg. Blizzard kan hier zelf weinig aan doen aangezien zij maar een pion zijn in het spelletje dat Activision al jaren aan het spelen is. Sinds Vivendi en Activision zijn samengesmolten heeft Activision er snel werk van gemaakt om alles binnen Blizzard naar de bom te helpen. Grote projecten stop gezet en zich beginnen focussen op uitmelkerij en easy money. Dat is wat zulke grote uitgevers doen. Opkopen, uitmelken en massa's poen verdienen aan micro transacties en hersenloze inhoudsloze brol.
Lienuks @closefuture2 september 2022 09:22
Inderdaad halfvol, als ze mislukken dan mislukken ze met een reden en dan is dat maar zo.

En bovenstaande links gaan over overnames in z`n algemeenheid, je kan deze overname op geen manier vergelijken met "reguliere" overnames. Wel appels met appels vergelijken graag.
closefuture @Lienuks2 september 2022 10:35
Inderdaad halfvol, als ze mislukken dan mislukken ze met een reden en dan is dat maar zo.
Nogal rare pseudo-filosofische uitspraak. Je gaat totaal voorbij aan de nadelen voor de markt als een kleinere innovatieve partij gekocht word door een groot bedrijf "om daar dan dood te gaan".
En bovenstaande links gaan over overnames in z`n algemeenheid, je kan deze overname op geen manier vergelijken met "reguliere" overnames.
En deze overname is speciaal omdat? Het is juist een overname zoals die zo vaak voorkomt (en faalt): Groot bedrijf koopt kleiner innovatief bedrijf in dezelfde branche. Hoogste management van de 2 bedrijven zijn helemaal verliefd op elkaar, rest van de mensen van de 2 bedrijven liggen binnen no-time met elkaar overhoop door cultuur verschillen.
Lienuks @closefuture2 september 2022 11:16
Ik vind het lastig discussiëren als je echt niet ziet dat een overname waar partijen als Microsoft en Activision aan deelnemen iets anders is dan een overname waarbij Bakkerij 1 , Bakkerij 2 overneemt.

Daarom zeg ik in plaats van naar in potentie negatieve zaken te kijken, waarom niet gewoon eens uitgaan van een goede overname waarbij alles goed geregeld word?

T kan alsnog helemaal fout gaan met die overname, maar waarom moeten wij daar per definitie al vanuit gaan. Glas is halfvol.
closefuture @Lienuks2 september 2022 12:42
Ik vind het lastig discussiëren als je echt niet ziet dat een overname waar partijen als Microsoft en Activision aan deelnemen iets anders is dan een overname waarbij Bakkerij 1 , Bakkerij 2 overneemt.
Waar in de stukken die ik stuurde staat dat die allemaal om "Bakkerij 1 neemt Bakkerij 2 over" overnames gaat? Dat is iets wat jij erbij verzint.

Grote bedrijven kopen kleine bedrijven niet omdat ze willen groeien (dus GEEN "Bakkerij 1 neemt Bakkerij 2 over" overnames). Grote bedrijven kopen kleinen bedrijven omdat ze hun innovatie willen hebben. Grote bedrijven kunnen zelf namelijk vaak lastig innoveren. En vaak gaat die innovatie dood bij de grote bedrijven nadat ze het kocht hebben. Dat is ook waar die stukken over gaan.
waarom niet gewoon eens uitgaan van een goede overname waarbij alles goed geregeld word?
Omdat dat statistisch gezien dus bijna nooit goed gaat? Omdat alle overnames welke ik zelf van dichtbij mee maakte zag falen?
Rndmher0 @closefuture2 september 2022 11:11
Kleiner is in deze alleen relatief, Activision - Blizzard kun je oprecht geen kleine ontwikkelaar noemen. Innovatief zijn ze naar mijn mening al een tijdje niet meer te noemen ook.

Het zo mooi zijn als er een frisse wind door AB zou gaan, er liggen mooie IPs waar ze op dit moment te weinig goeds mee doen.
RuddyMysterious @Rndmher02 september 2022 17:43
Kleiner is in deze alleen relatief
Kleiner is toch altijd relatief? Ik begrijp je punt niet.

[Reactie gewijzigd door RuddyMysterious op 22 juli 2024 14:42]

closefuture @ThanosReXXX2 september 2022 12:36
Als jij Activision Blizzard klein noemt,
Gelukkig doe ik dat niet want ik noem het kleiner.
closefuture @ThanosReXXX2 september 2022 12:48
Snap je het verschil tussen het woord "klein" en "kleiner"? Of vind je dat Activision / Blizzard net zo groot is als Microsoft?
Frame164 @TigerXtrm2 september 2022 00:38
Er zullen vanzelf weer kleinere independents ontstaan. Dat zie je in de muziek- en filmwereld ook. Het grote geld wordt verdient door een handjevol grote labels, maar de interessante dingen gebeuren elders.
batjes
@Frame1642 september 2022 08:18
Net als in zo'n beetje elke markt, zullen er uiteindelijk maar 2 of 3 grote spelers overblijven. En dat alleen maar vanwege anti-monopolie wetgeving in de EU en VS, anders zou er maar 1 speler overblijven.
Remzi1993 @batjes2 september 2022 08:23
De EU had een onderzoek gedaan aantal jaren gelden en uit dat onderzoek kwam naar voren dat je minimaal 4 tot 5 partijen nodig hebt voor gezonde concurrentie. Tijd om alles up to date en er voor te zorgen dat er minimaal 5 partijen blijven in elke sector.
Discodave1990 @Remzi19932 september 2022 10:14
Off-topic:

Kunnen we dan niet beginnen met de NS? :-p
Remzi1993 @Discodave19902 september 2022 13:52
Inderdaad, de NS moet of volledig genationaliseerd worden of er moeten goede en strenge regels komen voor sectoren waarbij er maar 4 of minder partijen aanwezig zijn.
Mschrijver88 @TigerXtrm2 september 2022 06:56
Er zijn meer kleine indie developers dan ooit tevoren, liever 1 of 2 grote waar alles op te vinden is dan vele zie muziek versus beeld streaming apps.
Spotify heeft vrijwel alle muziek, voor beeld moet je abbo's nemen op 5-6-7 diensten en dan nog kan je lang niet alles zien, super irritant!
Jorrie @Mschrijver882 september 2022 07:26
Die vergelijking gaat natuurlijk niet op. Spotify en andere muziekdiensten zijn subscription based, je zit niet vast aan een game dev. Overigens vind ik het opslokken van gamedevs een zeer kwalijke zaak.
ThanosReXXX @Jorrie2 september 2022 12:54
Vind je dit kwalijk naar aanleiding van deze recente mega overnames van Microsoft, betreffende Bethesda en nu Activision Blizzard, of vond je dit altijd al slecht? Het is namelijk iets dat al decennia lang gebeurt. EA bijvoorbeeld heeft al nagenoeg gedurende zijn hele bestaan niets anders gedaan dan kleinere partijen overnemen, en datzelfde geldt voor andere uitgevers. En Activision Blizzard zelf is natuurlijk ook al het gevolg van het samensmelten van twee bedrijven.
Decerno @TigerXtrm7 september 2022 10:25
Alle aspecten van economische producten zijn in handen van een aantal grote bedrijven.

Dus waarom zou dit anders zijn.
kodak @Lienuks1 september 2022 19:13
Dit gaat niet om het kan beter worden, het gaat om voorkomen dat het slechter zal worden. Zonder zelf duidelijke grenzen te stellen hoe het perse alleen maar beter zal worden is dat beweren dus veel te makkelijk. Sterker nog, je lijkt daarmee de zorgen van de toezichthouder in twijfel te trekken alsof die uitkomsten van verslechtering geen verslechtering zijn. Ik zie niet in hoe steeds minder controle over je aankoop van een recht hebben beter is. Of een bewering doen waar je je toch niet aan hoeft te houden beter is.
madcow22 @Lienuks1 september 2022 17:58
Zelfde het is heel duidelijk dat activision nieuwe leiding nodig heeft en dat gaat niet gebeuren zolang ze zoals nu blijven.
dasiro @madcow221 september 2022 18:25
de blizzard mensen van vroeger het terug voor het zeggen laten hebben ipv de moneygrabbers van activision zou al een groot verschil geven
hazel42 @dasiro1 september 2022 18:29
Wishful thinking much?

Niet dat ik de gedachte niet toejuich!
Loller1
@hazel421 september 2022 21:53
Niet echt. Ondanks hoe groot Xbox ondertussen is binnen Microsoft (waartoe Microsoft zelfs zag om het zijn eigen bedrijf te geven in Microsoft Gaming) is het doen en laten van Xbox niet echt een focuspunt van aandeelhouders wat zeer zeker gunstig kan zijn. ABK maakte alleen maar games, de aandeelhouders van ABK waren dan ook 100% gericht om daar zoveelmogelijk uit te slaan. De aandeelhouders van Microsoft? Die kan het veel minder interesseren. Zolang Azure en Microsoft 365 het maar goed doet.
Lekker Ventje @dasiro1 september 2022 19:33
Vroeger was vroeger. De gamesindustrie is veranderd, zoals Blizzard toen werkte accepteren de investeerders niet meer.
Icrolux @Lekker Ventje2 september 2022 08:00
Er was rond de tijd dat deze overname in kannen en kruiken werd gegoten ook een partij die blizzard wilde kopen van Activision en er vervolgens een volledig privaat bedrijf van te maken, waarschijnlijk ging het om een conglomoraat van Morheim en nog een aantal mensen.
Niosus @dasiro1 september 2022 19:52
Die Blizzard mensen van vroeger hebben het gewoon mee verpest. Sure het zijn enorm creatieve mensen geweest met een geweldig oog op wat een goede game maakt, maar de cultuur die ze daar opgebouwd hebben is niet op enkele jaren ontstaan. De wanpraktijken waren al heel lang aan de gang, onder het toeziend oog van quasi alle "helden" die Blizzard groot hebben gemaakt.

We hebben het oude Blizzard niet nodig. Blizzard heeft nieuw leiderschap en een nieuwe cultuur nodig waarin iedereen zich veilig voelt en er terug meer focus is op de kern van wat goede games goed maakt. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.
furiax83 @dasiro1 september 2022 20:04
Die blizzard mensen van vroeger, uit de tijd dat ze stuk voor stuk pareltjes afleverde, die werken al lang niet meer voor blizzard. Die zijn grotendeels allemaal al lang overgestapt naar andere studios en dat is ook mee de reden dat de laatste generatie blizzard games een schaduw zijn van de toppers uit hun beginjaren.
Verwijderd @dasiro1 september 2022 19:04
Misschien even iets langer doordenken, want je vraagt nu om de terugkeer van de mensen die deels ontslagen zijn wegens (seksueel) wangedrag en het toelaten van dat gedrag onder hun leiding.

Die cultuur had niets met de overname door Activision te maken en het lijkt mij niet verstandig die groep weer bij elkaar te brengen.
Verwijderd @dasiro1 september 2022 19:30
Lekker dier ben jij; het is geen cancel culture als een bedrijf medewerkers ontslaat die seksueel misbruik en seksuele intimidatie op de werkplaats brengen. Dat zijn strafbare feiten en dat framen als cancellen is eerlijk gezegd een gebrek aan empathie en realiteitszin.

Geen enkel bedrijf neemt een medewerker die om die reden is ontslagen terug aan, met goede reden; niet als minste dat er een gerede kans is dat het slachtoffer daar nog werkt.
nzall @dasiro1 september 2022 19:45
"Wat de Wachowski-brothers met zichzelf gedaan hebben" Het feit dat je op zo'n manier praat over 2 transgender zussen toont wat mij betreft genoeg over het soort onverdraagzaamheid dat jij met je meedraagt. Je bent inderdaad geen "politiek correcte cancelaar", jij bent gewoon intolerant.
Benjamin- @madcow222 september 2022 02:49
Ik vind het argument wel mooi, dat de enige manier dat dit bedrijf weer gezond kan functioneren (en met gezond bedoel ik vooral ook als prettige en veilige werkplek) dat het moet worden overgenomen. Wie zijn in staat om een gigant als Activision Blizzard over te nemen? Sony wil je niet, Amazon lijkt me ook niet een goede zaak. Wie dan? Apple heeft geen interesse. Simpelweg gezegd is MS 1 van de weinig die dit bedrijf kan overnemen.

Ik moet daarbij ook eerlijk zeggen, dat ik weinig negatief hoor over het bedrijf, en in het specifiek de gamestudios. Het lijkt er op dat MS een hoop ruimte geeft, en een best gezonde cultuur te hebben.

Zie ik liever meer losstaande bedrijven? Absoluut, maar ik denk dat dit absoluut een verbetering is, en misschien wel de beste uitkomst gezien de omstandigheden.
Oon @Lienuks1 september 2022 18:40
Precies, Activision en Blizzard zitten allebei al jaren in een neerwaartse spiraal en de samenvoeging van die twee heeft dat niet beter gemaakt. Microsoft die de leiding neemt kan alleen maar goed zijn.
CelisC @Lienuks8 september 2022 12:22
Mijn eerste reactie was ook dat het op dit moment alleen maar slechter is voor de consument gezien het "management" achter Activision.

Wat echter wel opmerkelijk is, is de prijs die Microsoft over heeft voor de overname. Als je dan bedenkt dat Activision patenten heeft op complexe microtransactie methodieken, dan begint het verhaal opeens een stuk enger te worden.

Die methodieken maken namelijk gebruik van smerige psychologische manipulatie om zoveel mogelijk geld van spelers binnen te harken. Het schandaal van het systeem achter Diablo Immoral kon nog wel eens een voorproefje blijken als er geen regulering komt op dit soort praktijken.

Ik hoop van harte dat ik er naast zit, maar zie een reële kans dat de industrie steeds meer om geld zal gaan dan om de speler en de kern van gaming...
avlt 1 september 2022 18:31
Waarom bemoeit de Britse mededingingsautoriteit zich met een overname/fusie van twee Amerikaanse bedrijven? Kunnen ze dat verbieden?
cold_as_ijs @avlt1 september 2022 19:27
Ze kunnen de verkoop verbieden van de producten van zowel MS als Activision in het VK. Denk dan aan games, gamepass, verbod op games in MS store etc…

Nu is de Britse markt nog redelijk beperkt tov de VS, Europa en China. Maar wat je vaak ziet is dat als er 1 waakhond zich zorgen maakt dat die zorgen ook spelen bij andere waakhonden. Dus de EU zou bv ook mee kunnen gaan. Dan is het verlies dermate groot dat de overname niet rendabel is en dat er door de partijen vanaf wordt gezien.
foobar79 @cold_as_ijs2 september 2022 08:05
Als je bedenkt dat de impact niet alleen de games divisie zal zijn maar alle producten van MS in de UK wordt het al echt een groot probleem voor MS.
MS doet bijna 5 miljard aan omzet in alleen de UK.
Het is simpelweg niet mogelijk om de UK te negeren.
Arrogant @avlt1 september 2022 19:17
Als zaken willen doen in Groot Brittannië, wel.
petermetroid 1 september 2022 18:11
Grappig dat ze zich niet zo zorgen maken als Facebook en Whats app samen gaan en letterlijk alles over ons weten. Het zal wel de bedoeling zijn.
Idleidol89 @petermetroid1 september 2022 18:18
Als facebook in deze tijd whatsapp had willen overnemen hadden ze het veel strenger aangepakt. Juist na al deze ellende wordt het nu moeilijker gemaakt grote tech deals te maken omdat het dus te makkelijk ging
petermetroid @Idleidol891 september 2022 18:37
Dat denk ik niet. Het is nog vrij kort geleden en daarvoor gebeurden dit soort praktijken ook al heel veel.
Timoo.vanEsch @petermetroid1 september 2022 23:49
"vrij kort geleden": ruim 8 jaar.
En juist door die overname is de bal gaan rollen; toen werden er mensen wakker.
Rumblebumble 1 september 2022 18:02
Als ze idd doen wat ze zeggen en de games op meerdere platformen toelaten zie ik de problemen niet. Sony heeft ook exclusives.
Lekker Ventje @Rumblebumble1 september 2022 19:35
Enkele weken terug hebben ze gezegd dat wat multiplatform is ook multiplatform zal blijven. En het zou mij niet eens verbazen als Starfield na bv twee jaar alsnog naar de PS5 komt. Uiteindelijk moet ook MS geld verdienen.
Azerox 1 september 2022 18:06
Ik hoop als vervent WoW speler dat deze deal doorgaat.
ABlizzard is echt een verschikkelijk slecht bedrijf geworden.
SwaggyEggs @Azerox1 september 2022 18:11
Als WC3 fan hoop ik dat deze deal niet doorgaat en we Blizzard eindelijk eens kunnen begraven. Zo goed als het was zal het nooit meer worden.
Qws @SwaggyEggs1 september 2022 19:49
Dit.

Gewoon begraven... ik zie geen hoop in Blizzard, en ik gun deze graaiers geen 2e kans binnen Microsoft.
Furrr @SwaggyEggs1 september 2022 19:16
Als CoD speler hoop ik ook dat de overname doorgaat! 😉
gitaarwerk @Azerox1 september 2022 18:29
Als wow-speler hoop ik juist wel op de overname.
Freakiebeakie 1 september 2022 18:27
Zo’ n overkoepelend bedrijf zorgt er heus niet opeens voor dat de sfeer etc op de werkvloer veranderd. Ze nemen die studios over om sony in te halen en niet om om de moraalridder uit te hangen
Frame164 @Freakiebeakie2 september 2022 00:41
Niet mee eens. Grote bedrijven als Microsoft hebben een code of conduct die alle medewerkers moet tekenen (en zich er vervolgens aan houden). Wat op zich helemaal niet verkeerd is. Er staan geen gekke dingen in, en als je je gewoon normaal gedraagt is er niets aan de hand.
Andyk125 @Freakiebeakie2 september 2022 09:39
Natuurlijk wel, al zal dat misschien niet binnen een paar weken zijn als de overname is afgerond maar Microsoft is op de hoogte van de problemen en misverstanden binnen Activision/Blizzard en wil echt niet dat hun naam besmeert wordt door die praktijken.
Freakiebeakie @Andyk1252 september 2022 14:26
Snap dat ze dat niet willen maar dan moeten ze er 24/7 boven op gaan zitten want cultuurtjes verander je niet zo maar
Andyk125 @Freakiebeakie2 september 2022 19:13
Met de juiste leiding verander je zulke culturen zo, gedraag je je niet dan kun je de boel inpakken. Daarbij moet je niet vergeten dat er in zulke culturen vaak veel meelopers zitten en maar paar echte rotte appels, zolang je die in beeld hebt en men door heeft dat er echt consequenties zitten aan hun gedrag dan is dat snel voorbij. Het probleem bij Activision/Blizzard is dat veel van de rotte appels leidinggevende of hoge functies hebben/hadden, want er zijn er al paar weg.
Dhrax 1 september 2022 18:34
Blizzard moeten ze gewoon volledig afschieten, is de goede naam al jaren kwijt en die gaan ze ook niet meer terugkrijgen. Een groot middelvinger product als WC3 remastered was voor veel mensen toch wel de druppel. Schaamteloos. Over het aankomende OW2 cashgrab festijn nog maar te zwijgen.

Laat Microsoft de boel overnemen en orde op zaken stellen. D4 kan prima onder een andere vlag uitgebracht worden. Het vertrouwen in die game is toch ook al niet heel hoog ...
Lekker Ventje @Dhrax1 september 2022 19:42
Waarom is het vertrouwen in D4 niet hoog?
bbr @Lekker Ventje1 september 2022 21:46
Vooral dankzij diablo immortal verwacht ik.
Microtransactions ten top.

En ook bij diablo 4 hebben ze aangegeven dat er heel veel microtransactions - voornamelijk dan fashion, in zal zitten.
Maar of het daarbij blijft valt nog te bezien.
loki504 @bbr1 september 2022 22:30
En ergens juiche ik dat toe als er daadwerkelijk per season mooie extra content bij komt waar we wat aan hebben. Dan wil ik met liefde af en toe een armor skin kopen. Zolang er genoeg te farmen valt. En ze de muntjes investeren in D4.
Frame164 @Dhrax2 september 2022 00:43
Ik vind dit soort reacties altijd een beetje vreemd. Er werken mensen met gezinnen bij Blizzard. En dan zou jij het zomaar opheffen en al die gezinnen in onzekerheid brengen. Het lijkt me logischer dat je probeert het bedrijf te verbeteren.
Jorrie @Dhrax2 september 2022 07:31
Waarom is OW2 een cashgrab? Het enige wat ik kan bedenken is de season pass maar dat is toch vrij normaal?
raro007 1 september 2022 17:50
Wie beetje kan denken zal hetzelfde zeggen.
Bethesda daar aan toe maar nu ook Activision toe laten??
Finraziel
@raro0071 september 2022 18:26
Volgens mij waren Microsoft en actiblizz samen nog steeds kleiner (of in ieder geval niet significant groter) dan Sony. Dus als dit een probleem is dan is Sony zelf ook een probleem.
chimnino @Finraziel1 september 2022 18:50
Je hebt het over gestage interne groei en goede banden over een periode van meer dan 35-40 jaar tegenover brute en grote opkoop praktijken in een zeer korte periode. Niet te vergelijken
Finraziel
@chimnino1 september 2022 19:24
Sony koopt ook flink wat hoor:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_acquisitions_by_Sony
Waarom is het alleen een probleem als je het met een grote stap doet? Als je bij veel kleine stapjes uitkomt bij een veel te machtige partij dan is dat toch ook niet goed? Microsoft had gewoon ook veel in te halen.
Ik vind het gewoon erg vreemd dat de grootste gaming grootmacht die er bestaat (voor onze westerse markt in ieder geval) nu ineens beschermd zou moeten worden.
Verwijderd @Finraziel1 september 2022 19:36
Dat is een lijst met overnames die maar voor een klein deel te maken heeft met de gaming sector.

De overnames die Sony doet in de gaming sector is natuurlijk niet te vergelijken met de overnames van Bethesda en Activision. De hoogste overname van Sony was 3,5 miljard en dat was bungie. Microsoft koopt even voor 75 miljard aan uitgevers. Dat vind ik toch een groot verschil.
Donstil
@Verwijderd1 september 2022 19:42
Dat is een lijst met overnames die maar voor een klein deel te maken heeft met de gaming sector.

De overnames die Sony doet in de gaming sector is natuurlijk niet te vergelijken met de overnames van Bethesda en Activision. De hoogste overname van Sony was 3,5 miljard en dat was bungie. Microsoft koopt even voor 75 miljard aan uitgevers. Dat vind ik toch een groot verschil.
Nah dan kijk je alleen naar de twee grootste bedragen en dat is niet wat @Finraziel bedoelt schat ik zo in.

Het gaat uiteindelijk om het totaal en dan maakt 20x 1 studio of 1x20 studio tegelijk (bij wijze van spreken) natuurlijk niet uit. Het gaat niet over een totale overname prijs.

Overigens ben ik persoonlijk helemaal niet tegen die overnames. Niet zoals Sony het doet maar ook niet zoals Microsoft het doet.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 14:42]

Verwijderd @Donstil1 september 2022 19:52
Als het gaat om het totaal, Sony heeft 21 studios

Xbox heeft 15 studios zonder zenimax en Activision-Blizzard.

Met deze twee overnames krijgen ze er 12 (Zenimax) en +/- 20 (Activision-Blizzard) studios bij. Dat zijn 32 studios voor 75 miljard. Waarbij ze dus al 15 studios hebben. Dan heeft Xbox dus straks 47 studios. Dat is toch wel een verschil met PlayStation eerlijk gezegd.
Donstil
@Verwijderd1 september 2022 20:31
Ooh dat is minder dan ik dacht voor Sony eigenlijk, dat valt reuze mee inderdaad.

Nu is potentieel 47 studio’s ook niet echt een gigantische hoeveelheid meer tov 32 maar goed we zullen zien wat we uit komt.

In een ideale wereld zijn er misschien helemaal geen console exclusives maar zo lang de twee consoles samen minder kosten dan een game pc vind ik het allemaal wel prima eigenlijk.
Verwijderd @Donstil1 september 2022 21:00
Nu is potentieel 47 studio’s ook niet echt een gigantische hoeveelheid meer tov 32 maar goed we zullen zien wat we uit komt.
Je bedoeld t.o.v. 15 die ze al hadden? Dan is 32 studios binnen 2 jaar kopen een enorme hoeveelheid
Donstil
@Verwijderd1 september 2022 22:05
[...]


Je bedoeld t.o.v. 15 die ze al hadden? Dan is 32 studios binnen 2 jaar kopen een enorme hoeveelheid
Ooh née bedoelde tov Sony maar had het bericht verkeerd gelezen zie ik, want dat was niet 32 maar 21 studio’s. Dan is 47 potentiële studio’s wel relatief veel.
Loller1
@chimnino1 september 2022 21:50
Maar je beseft toch dat dit een absoluut absurd argument is, toch? Studio's die jaren games uitbrengen voor PlayStation? "Oh, maar deze overnamens zijn logisch want ze hebben jaren met Sony gewerkt aan games!" Maar studio's die jarenlang games uitbrengen voor Windows en Xbox? "Uhm, wtf, Microsoft heeft nooit iets te maken gehad met die studio!"

Denk je nu echt dat daar verschil tussen zit? Studio's als ZeniMax en ABK hebben ook nauwe banden met Microsoft, net als een heel groot deel van de grote studio's...

Laten we niet doen alsof Sony de studio's die zij opkopen zelf helemaal uit de grond hebben gestampt. Dat is gewoon niet hoe het werkt.
Verwijderd @Loller11 september 2022 22:22
Maar je beseft toch dat dit een absoluut absurd argument is, toch? Studio's die jaren games uitbrengen voor PlayStation? "Oh, maar deze overnamens zijn logisch want ze hebben jaren met Sony gewerkt aan games!"
Wel als dit studios zijn die al jarenlang exclusieve games maken voor Sony . Meeste studios die Sony overneemt hebben vooral exclusieve games gemaakt voor Sony in het verleden en vrij weinig tot geen Xbox games.

Bethesda en Activision-Blizzard zijn third party uitgevers die vooral games maken die uitkomen op alle platformen. Na de overname van bethesda zjn alle toekomstige games al Xbox exclusief gemaakt. Ze hebben o.a. redfall en starfield ontnomen van ps5 gamers.

Als je kijkt naar de laatste paar overnames van Sony. Haven studios heeft nog nooit een game gereleased. Bluepoint heeft voornamelijk PlayStation exclusieve games gemaakt. Firesprite heeft voornamelijk vr games voor PlayStation gemaakt en gewerkt aan playroom van de PS4. Alleen the persistance game was ook op Xbox uitgekomen. Housemarque heeft meer dan 10 jaar geleden voor het laatst op de Xbox 360 een game uitgebracht. En zo kan ik wel doorgaan.

Ik vind dit echt een wezenlijk verschil wat Sony doet t.o.v. Microsoft.

Daarnaast heeft Sony 21 studios. En Microsoft straks 47 in totaal. Dus ik snap wel dat een waakhond hier wel even naar wil kijken. Ze kopen namelijk 32 studios met de aankoop van 2 uitgevers (zenimax en Activision-Blizzard).
Finraziel
@Verwijderd1 september 2022 22:44
Ik vind het juist geen fluit uitmaken... Je argument klinkt voor mij als "Sony doet het al heel lang dus dan is het niet erg!"
Verwijderd @Finraziel1 september 2022 22:52
Nee. Dan heb je mijn bericht niet goed gelezen. Want ik zou het er ook niet mee eens zijn als Sony ineens uitgevers gaat opkopen. Laat die verschillende uitgevers maar gewoon multiplatform games uitbrengen. Anders heb je straks nog maar een paar partijen die alles bezitten. Dan blijft er vrij weinig diversiteit aan games over.

Ik heb liever dat Microsoft zelf studios opricht of kleine studios overneemt zoals Sony dit doet. Laat ze maar eens goede kwaliteit games zelf ontwikkelen i.p.v. bestaande games van de markt te halen en die exclusief te maken.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:42]

Finraziel
@Verwijderd2 september 2022 05:46
Nee ik heb je bericht wel goed gelezen, ik ben het gewoon niet met jou eens.
Thoeman @Finraziel2 september 2022 09:38
Toch is er wel een groot verschil natuurlijk. Het is alsof Microsoft alle autodealers opkoopt en ze nog enkel Ford mogen aanbieden. Terwijl Sony alleen Toyota dealers koopt en die meer Toyota laten verkopen.
Edit: Nu moet ik wel zeggen dat ik niet echt een mening heb over deze overname. Maar vond je opmerking wel bijzonder als je zegt de eerdere post goed gelezen te hebben

[Reactie gewijzigd door Thoeman op 22 juli 2024 14:42]

uchiha tijntje
@Finraziel1 september 2022 22:58
Toen ze 5 first party studios hadden werden ze uitgelachen omdat het zo weinig was en was het niet goed. Nu ze willen uitbreiden is het teveel en is het wederom niet goed. :)
Jorrie @uchiha tijntje2 september 2022 07:33
Je weet dat je kan uitbreiden zonder studios over te nemen?
Lekker Ventje @chimnino1 september 2022 19:39
Want Apple, MS en Google hebben geen problemen met de EU gezien hun dominantie?
SuperDre @Finraziel1 september 2022 18:54
Ik denk dat je je daar in vergist, vergeet niet dat MS nog niet zo heel lamg geleden ook Zenimax heeft overgenomen.
raro007 @Finraziel1 september 2022 18:57
als sony activision had overgenomen dan had ik het ook een probleem gevonden ja.
maar dit is niet sony maar microsoft.
trouwens ik had er geen probleem gevonden als activision alleen xbox spellen maakte en dan overgenomen werd door Microsoft.
HollovVpo1nt @raro0071 september 2022 17:52
Want? De grootste franchises van Acti, waaronder CoD blijven multiplat.
Loller1
@raro0071 september 2022 21:44
Want? Waarom zou je hetzelfde denken? Ja AKB en Microsoft zijn beide grote spelers. Maar geen van beide komen überhaupt in de buurt van een maar 1/10de van de markt in omvang. In omzet blijven ze nog steeds steken op de 3de plaats...

En dat deze overname de concurrentie op de console markt zou schaden? Kom op. Sony heeft net een prijsverhoging van 10% doorgevoerd, ze hebben duidelijk niet veel schrik van Microsoft. Om nog maar te zwijgen over dat Microsoft niet alleen al meermaals heeft gezegd dat ze CoD op PlayStation willen blijven uitbrengen, maar ook dat de als Sony het zou willen ze ook maar al te graag Game Pass (en alle games die daarbij horen) op PlayStation brengen.
Cergorach
1 september 2022 17:50
Bijna 9 maanden na de aankondiging dat MS AB wilde overnemen komen ze eindelijk eens met dergelijke items? En dan opeens 5 dagen om te reageren...
Zerora @Cergorach1 september 2022 17:56
Er is natuurlijk in de tussentijd door de Britse waakhond al wel enig onderzoek verricht natuurlijk.
Cergorach
@Zerora1 september 2022 19:31
Ze zijn pas 6 juli begonnen met het onderzoek, dat is bijna zes maanden na de intentie.
Phase 1 date Action
1 September 2022 Decision announced
6 July 2022 to 20 July 2022 Invitation to comment
6 July 2022 Launch of merger inquiry
Bron:
https://www.gov.uk/cma-ca...n-blizzard-merger-inquiry

Zie ook het Tweakers.net artikel van begin juli:
nieuws: Britse waakhond start onderzoek naar overname Activision Blizzard doo...

Op 28 april gingen de aandeelhouders al akkoord:
nieuws: Aandeelhouders Activision Blizzard stemmen in met overname door Micro...
https://investor.activisi...pprove-proposed-microsoft
Mjappio @Cergorach1 september 2022 20:22
Want, een toezichthouder zit voortdurend met de handen op schoot zit te wachten tot er extra werk binnenkomt? Dat ze maar direct aan de slag gaan zodra een dergelijke overname aangekondigd wordt?
!mark @Cergorach1 september 2022 18:12
Je weet natuurlijk niet hoelang dit intern al bekend is en in hoeverre er al in een eender contact is geweest met Activision-Blizzard en Microsoft.

Ik sluit niet uit dat deze vragen al eerder gesteld zijn buiten dat dit publiekelijk is gemaat maar dat er vanuit deze bedrijven te weinig response kwam dat ze er nu maar eens iets meer druk op gaan zetten.

[Reactie gewijzigd door !mark op 22 juli 2024 14:42]

jaquesparblue 1 september 2022 18:22
Een vrees gebaseerd op 0,0. Van alle overgenomen partijen zijn alle bestaande titels nog steeds beschikbaar op dezelfde platformen waar dat realistisch te verwachten is. En de beschikbaarheid is enkel gegroeid.
Wat ze in de toekomst doen moeten ze helemaal zelf weten.
SuperDre @jaquesparblue1 september 2022 18:58
Dat is dus niet waar, bij overname van Zenimax is Starfield bv ook exclusief gegaan en alleen de lopende contracten met Sony werden nog gehonoreerd, daarna zou per spel bekeken worden.
Loller1
@SuperDre1 september 2022 21:56
Starfield is nooit aangekondigd als een none-exclusive titel. Waar heb je het over? Heck, voor de overnamen waren er zelfs geruchten dat Sony in gesprek was om Starfield exclusief op PlayStation uit te brengen voor consoles. Dus het was haast sowieso of Xbox of PlayStation geweest.
jaquesparblue @SuperDre1 september 2022 19:07
Starfield is nog niet uit, dus MS heeft hier nergens iemand de toegang ontzegd.
SuperDre @jaquesparblue1 september 2022 19:14
Het was origineel ook aangekondigd voor de playstation, tot de overname, toen werd ineens het playstation symbool overal verwijderd wat tot vragen vanuit de pers leidde en toem bevestigd werd dat Starfield niet meer voor de PS zou komen. Dus ja, PS consumenten werden dus benadeeld.
Lekker Ventje @SuperDre1 september 2022 19:37
Ach, nu worden de PS spelers benadeeld. Anders zouden het de XBox spelers geweest zijn want Sony had al interesse in Starfield getoond om het eerst een tijd exclusief aan de PS te binden.
Mjappio @Lekker Ventje1 september 2022 20:17
Dat is alleen de vraag niet die nu voorligt...

Het gaan in dit geval om MS en Zenimex en jaquesparblue zegt dat MS hier nergens iemand de toegang ontzegd SuperDre terecht aangeeft echter waar.
Loller1
@Mjappio1 september 2022 22:02
Nee. SuperDre zegt dat vanwege Microsoft Starfield nu exclusief is waar het dat vroeger niet was. Starfield's platformen zijn nooit aangekondigd geweest voor de overname, sterker nog, er waren voor de aankondiging van de overnamen al geruchten dat Sony in gesprek was met Bethesda om Starfield tijdelijk exclusief voor consoles op PlayStation uit te brengen. Starfield was praktisch altijd als een console exclusive gelanceerd geweest. Maar in plaats van PlayStation, is dat nu Xbox.
jaquesparblue @SuperDre1 september 2022 21:00
Als je ff die formele aankondiging kan opsnorren dat ie voor de PS5 zou komen, want ik kan er niks van vinden.
Loller1
@SuperDre1 september 2022 21:59
Wat zit je toch te bazelen? De eerste keer dat er ook maar iets gezegd werd over op welke platformen Starfield zou uitkomen was op de Xbox & Bethesda Showcase tijdens E3 2021, na de overname.
Verwijderd @jaquesparblue1 september 2022 19:22
Uhm..

https://arstechnica.com/g...tarfields-absence-on-ps5/

Bethesda exec says he’s “sorry” for lack of PS5 Starfield
ocmerius @Verwijderd3 september 2022 13:18
Ze zeggen letterlijk sorry dat er geen ps5 versie is of komt. Tenminste, zo lees ik het.
Verwijderd @ocmerius3 september 2022 13:48
Uhm ja. Dat bedoel ik toch ook ..
Atilim @SuperDre1 september 2022 19:39
Uiteindelijk moet je als Microsoft aanschaf wel terugverdienen en dat doe je niet als je de geldprinter machine exclusief maakt.
ZeniMax is ondanks hun populariteit een relatief een kleine speler.
Microsoft zelf is als publisher en developer ook een redelijk kleine partij.
loki504 @Atilim2 september 2022 00:27
Je hoeft je aankopen helemaal niet terug te verdienen. Want het geld zit nu ipv muntjes in een bedrijf dat nog steeds een waarde heeft.

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