'Microsoft wil Activision Blizzard-deal aanpassen om EC tegemoet te komen'

Microsoft is van plan om een aantal toezeggingen te doen in de overname van Activision Blizzard. Dat schrijft Reuters op basis van eigen bronnen. Hiermee wil het bedrijf vooral Europese mededingingstoezichthouders en de Europese Commissie (EC) tegemoetkomen.

Volgens Reuters wil Microsoft de toezeggingen in de loop van de komende weken doen. In januari is namelijk de deadline voor Europese bedrijven om hun bezwaar aan te tekenen tegen de miljardenovername bij de EC. Deze bezwaren komen op een lijst te staan, die in dezelfde maand wordt gepubliceerd.

Microsoft wil de publicatie van het document naar verluidt voor zijn, zodat het overnameproces mogelijk sneller kan verlopen. Een van de toezeggingen het bedrijf zou willen doen, is een tienjarige licentieovereenkomst met Playstation-eigenaar Sony, volgens een van de bronnen van Reuters. Dit komt overeen met eerdere beloftes die Microsoft heeft gedaan. Xbox-baas Phil Spencer heeft eerder deze maand in een interview met The Verge opnieuw benadrukt dat Microsoft na de overname van Activision Blizzard Call of Duty-games wil blijven uitbrengen op PlayStation-consoles.

Op 11 april komt EC met een beslissing over de overname. De overname van Activision Blizzard door Microsoft is al goedgekeurd in Brazilië, Saoedi-Arabië en Servië. In Europa en de Verenigde Staten hebben mededingingstoezichthouders echter nog zorgen over de deal. De Britse Competition and Markets Authority (CMA) zei in september dat het vreest dat de overname van Activision Blizzard door Microsoft concurrentie zal schaden. De EC heeft aangegeven dat het een officieel onderzoek heeft ingesteld naar de overname. De commissie gaat onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van de overname voor concurrentie in de console- en pc-markt.

Volgens Politico zou de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) een antitrustklacht voorbereiden tegen de overname. Het onderzoek van de FTC naar de deal zou bijna zijn afgerond. De bevindingen zullen binnenkort worden voorgelegd aan de commissieleden van de Amerikaanse waakhond, die dan zal beslissen of het ook tot een rechtszaak komt.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-11-2022 07:56 116

29-11-2022 • 07:56

116

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Reacties (116)

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needankje 29 november 2022 11:37
Jullie bekijken dit allemaal veel te nauw, als 'Microsoft vs. Sony'. Zo nauw is het niet. Het is een bedrijf ter waarde van 1,8 biljoen dat 69 miljard voor een ander bedrijf betaalt. Dat heeft nogal wat implicaties. Als dat mag, waar ligt dan de grens? Alles daar onder is dan direct vrij spel. Ubisoft, EA en meer zijn minder waard en liggen dus voor het oprapen.

Microsoft kan het bovendien lijen om jarenlang tegen kostprijs de markt te verpesten. Ze zijn nu de underdog en doen de consument een plezier, maar die 69 miljard gaan jij en ik terugbetalen. Dát doet er toe, niet of Sony een beetje zeurt of niet.
loki504 @needankje29 november 2022 12:57
Maar MS/XBOX is op de gaming markt niet 1,8 biljoen waard.

Tevens hoeft de Consument die 69 miljard niet terug betalen. Dit komt omdat ABK natuurlijk na de overname nog steeds 60+ miljard waard.

MS heeft al een lange tijd een lading geld liggen om te spenderen die hebben ze in AB gevonden.
phray @loki50429 november 2022 19:49
Maar Microsoft gebruikt die 1.8 biljoen wel om enorm marktaandeel te kopen. Als Amazon morgen Sony, EA, Tencent en allemaal op koopt om nummer 1 te worden ga je daar toch ook niet mee akkoord?
loki504 @phray29 november 2022 20:29
Als Amazon morgen EA en nog een paar andere om op het niveau te komen van Sony/Tencent/Xbox(na overname) vind ik dat prima. Had Google ABK gekocht om Stadia exclusieve te maken had ik daar oke akkoord mee gegaan. Zolang ze niet boven de huidige uitkomen is het prima.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 14:35]

eggsforpedro @needankje29 november 2022 21:00
Ubisoft, EA en meer zijn minder waard en liggen dus voor het oprapen.
Nee, want bij elke deal is de op dat moment geldende context van belang. Microsoft heeft nu een totaal ondergeschikte positie aan Sony op de gaming markt, dat is de context waarin deze deal wordt getoetst. Als Microsoft straks die overname heeft voltooid, verandert de context (want MS z'n positie is dan sterker), en zal elke toekomstige deal getoetst worden vanuit die nieuwe context. Dan liggen de bedrijven die jij noemt dus niet "voor het oprapen".

[Reactie gewijzigd door eggsforpedro op 22 juli 2024 14:35]

raro007 @needankje29 november 2022 12:49
Dat hebben ze al met succes tegen Linux gedaan.
Sinds Linux opkomst op de desktop met succes hebben tegen gehouden doen ze heel blij en vriendelijk tegen over Linux.
En zeggen mensen van "ze zijn beter geworden en dus veranderd" wat feitelijk niet zo is.
Nu doen ze hetzelfde met gamepas, lekker tegen kostprijs verkopen en beetje sjoemelen met cijfers zodat het winst geven is.
Maar dat is niet voldoende gebleken dus moeten ze nog meer geld overboord gooien om meer marktaandeel te krijgen.

een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken
Verwijderd @raro00729 november 2022 13:29
Microsoft heeft Linux op desktops tegen gehouden? Die kende ik nog niet. Hoe dan?
Volgens mijn laatste informatie is Linux uit te rollen op praktisch elke desktop waar Windows ook op te installeren is. En was en is Linux voor een gros aan gebruikers niet vriendelijk genoeg wanneer soft- of hardware niet wil werken, er na een update mee ophoudt of teveel kennis van het OS vereist om issues op te lossen. Ik zie Apple of Google ook niet echt ondersteuning geven om hun OS te vervangen op hun hardware.
Maar... wat had MS moeten doen, volgens jou? Complete driver-pakketten mee ontwikkelen voor de diverse Linux-distro's in opkomst, zodat hard- en software out of the box werken zoals het op Windows meestal werkt? Meedelen aan fabrikanten om a.u.b. geen Windows mee te leveren op kant en klare desktops en a.u.b. meer Linux-systrmen te leveren? Gebruikers overtuigen dat Linux een goede alternatief is voor Windows? Ik ben benieuwd...

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:35]

haven @Verwijderd29 november 2022 16:32
Momenteel doet Microsoft best leuke dingen met Linux. Maar dat was in het verleden dus wel anders. Zie bijv. https://www.zdnet.com/art...running-on-windows-8-pcs/

O.a. de introductie van UEFI bios (waar Microsoft een groot aandeel in heeft gehad) heeft in het verleden de installatie van Linux op een systeem met UEFI er niet makkelijker op gemaakt.
Verwijderd @haven29 november 2022 19:16
Dit gaat dus over Windows 8 certified PC's. Bleef er nog steeds een gigantisch aantal PC's over die niet Windows 8 certified zijn/waren en zelfbouw systemen, waar Linux - als de gebruiker het wilde - op gezet kon worden. Begrijp me niet verkeerd. Ik heb een Unix achtergrond, maar ben ook toendertijd gefrustreerd geraakt door Linux op een desktop.
Lennis @Verwijderd30 november 2022 16:57
En was en is Linux voor een gros aan gebruikers niet vriendelijk genoeg wanneer soft- of hardware niet wil werken, er na een update mee ophoudt of teveel kennis van het OS vereist om issues op te lossen.
Je beschrijft treffend waar heel veel Windowsgebruikers mee worstelen. :+
Het echte probleem (voor zover je daar van kunt spreken) is het gigantische marktaandeel van Windows op de desktop. Windows zit vrijwel overal voorgeïnstalleerd en er is erg weinig kennis van Linux. (Als in "ik ken het")
Vraag een willekeurige "voorbijganger" wat Linux is en hij kijkt je een beetje verwart aan, terwijl ondertussen iedereen wel een Linux-device binnen heeft staan. ;-)

[Reactie gewijzigd door Lennis op 22 juli 2024 14:35]

LockeNL @raro00729 november 2022 13:22
Lekker suggestief
Buitenaerts @raro00729 november 2022 14:31
Wat een onzin, Microsoft is zelfs een van de grootste contributors op opensource projecten gerelateerd aan linux ...
Abdel_114 @needankje4 december 2022 21:52
Correctie: die 69 miljard gaan de PS5 bezitters terugbetalen. Degenen die weigeren over stappen op Xbox en dus €79,99 blijven lappen. En daarnaast de mobile Candy Crush spelers. King zet Miljarden om.
sacnoth 29 november 2022 11:48
Wat steeds vergeten wordt is dat King Digital, de makers van Candy Crush ook in deze deal zit.
En met meer dan 200 miljoen gebruikers ten opzichte van de +/- 20 miljoen CoD spelers is dit wellicht de echte prijs in deze deal.
Microsoft zal bereid zijn om flink wat Call of Duty concessies te doen om al deze gebruikers en een groot deel van de mobiele markt binnen te kunnen halen.
jessestam 29 november 2022 08:17
Weer dat geleuter over cocurentie. Activision blizzard is groot maar niet echt wat je noemt een marktleider. En het blijft alleen maar gehamer tegen sony playstation vanwegen cod.

Ik snap dat er een goed deel van de mensen meschien een PlayStation kopen of cod kopen voor het ding. Maar er is geen gezeur als sony weer een studio overneemt (niet op dit niveau)

Sony krijgt z'n 30% (als ik mij het geod herinner) van de verkoop als iemand een spel koopt op hun winkel. Weet niet of dit persentage ook geld voor activision.

Maar het is ook zo dat beide partijen hun eigen consoles hebben met hun eigen exclusives. Zo ver ik weet is call of duty geen exclusieve playstation game.
bzuidgeest
@jessestam29 november 2022 11:54
Het is geen geleuter over concurrentie, het is geleuter over gebrek aan concurrentie.
Het gaat erom hoe groot de speler is na de overname, niet ervoor.

Na de overname zijn ze makkelijk nummer twee. Het gaat niet eens over de concurrentie tussen Sony en Microsoft (of niet alleen). Het gaat over de mogelijkheid voor nieuwe ontwikkelaars als er effectief twee gatekeepers zijn die beiden hun eigen studios hebben waar ze winst uit willen trekken.

COD is eigenlijk irrelevant voor de klachten, het is iets wat genoemd word als voorbeeld. Maar de achterliggende zorgen gaan veel dieper.
loki504 @bzuidgeest29 november 2022 12:59
Na de overname zijn ze nummer 3. Je bent Tencent vergeten.
bzuidgeest
@loki50429 november 2022 15:05
Waarvan akte, maar voor het argument maakt het weinig uit :)
Bulls @jessestam29 november 2022 08:31
En inderdaad alleen maar gezeur om CoD, maar er zijn veel meer franchises die meespelen, en allemaal kans lopen om enkel nog Xbox en Windows te worden. Er zijn genoeg studio’s opgekocht en plotseling niet meer op de Playstation releasen.

Het klopt dat Sony ook studio’s op koopt, maar vaak zijn dat beginnende ontwikkelaars die potentie hebben en waar Sony dan een deal mee maakt. Noem mij 1 game van een serie die voorheen multiplatform was en nu een Playstation exclusive?

[Reactie gewijzigd door Bulls op 22 juli 2024 14:35]

Scriptkid @Bulls29 november 2022 08:50
Zijn er dan wel ps exclusieves die nu multiplatform zijn zelfs na de overnamen?

CoD is toch ook altijd multiplatform geweest

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 22 juli 2024 14:35]

Gropah @Scriptkid29 november 2022 09:15
De laatste jaren komen er steeds meer playstation games naar de PC. Denk Spiderman en Horizon: Zero Dawn.
CoD is toch ook altijd multiplatform geweest
En de vraag is dus of dat zo blijft met deze overname. En niet alleen voor CoD, maar voor alle Activision Blizzard games.
Finraziel
@Gropah29 november 2022 09:43
Als je Playstation plus pc als multiplatform ziet dan geldt dat ook voor Microsoft die AL hun games ook naar pc brengt en over het algemeen day one ipv jaren later. Als je dat dus een argument vindt dan heeft Microsoft geen exclusives en is er dus geen issue.
Ook @Bulls hieronder. Dat argument kun je niet gebruiken want dan valt je complete klacht tegen Microsoft in het water.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 22 juli 2024 14:35]

dezero @Finraziel29 november 2022 14:52
Windows is ook gewoon van Microsoft. Als je eigen platformen meetelt dan zijn ook sommige Nintendo first party games geen exclusives, want op meerdere verschillende systemen te spelen.
Finraziel
@dezero29 november 2022 17:51
Flauw, maar als je dan flauw wil doen... De meeste van die games doen het ook prima op een steam deck.
Cspa @Bulls29 november 2022 08:58
Noem mij 1 game van een serie die voorheen multiplatform was en nu een Playstation exclusive?
Spiderman.
Bulls @Cspa29 november 2022 09:02
Ok fair enough, maar die komen nu op een gegeven moment wel op de pc has ik begrepen. (Miles)
Byron010 @Bulls29 november 2022 09:42
Miles morales is al de 2e spiderman die weer op PC is.
ThanosReXXX
@Bulls29 november 2022 12:28
Multi-platform geldt in de regel alleen voor multi-console. Daarom telt ook niet mee dat je Call of Duty games ook op PC kunt spelen, want wat consoles betreft zou het vanuit Sony gezien dus nog steeds Xbox-exclusief worden.
Von Helm @Bulls29 november 2022 11:58
Het maakt dus geen reet uit voor de consument hoe de exclusives tot stand zijn gekomen. Opgekocht of deal ermee gemaakt. Feit blijft de grootste aantallen exclusives komen door Sony. Sony staat ver boven MS in de game industrie.

Dus als Sony 70-80% van de markt heeft met exclusives door deals ipv opgekocht dan is het wel goed voor de consument/concurrentie? Nee dat is net zo fout.
Bulls @Von Helm29 november 2022 12:05
Maar waarom zijn Nintendo exclusieve titels dan geen probleem? Of veel eerder met al die verschillende systemen die allemaal eigen cartridges hadden.

Ik zie het liefst ook dat alles speelbaar is op verschillende systemen en consoles maar ik denk dat zoiets niet snel zal gebeuren, misschien met de steam deck en emulators.

Het gaat er mij vooral om dat bepaalde titels voorheen op bepaalde platvormen uitkwamen en dan plotseling naar een ander merk gaan.

[Reactie gewijzigd door Bulls op 22 juli 2024 14:35]

Von Helm @Bulls29 november 2022 12:29
Waar heb ik gezegd dat Nintendo exclusives geen probleem is? Exclusives zijn de reden dat ik nu op de pc speel. PS3 was mijn laatste console. Dus ja opgekocht of deals maken, allebei net zo slecht. Met het verschil dat Sony nu marktleider is dankzij de exclusives.
Bulls @Von Helm29 november 2022 12:32
Dat heb jij niet gezegd, maar iedereen zit al te bitchen op Sony vanwege deze overname, en ondertussen loopt Nintendo voorbij (insert muppet meme 👀)
Terriongaming @jessestam29 november 2022 08:57
Activision/Blizzard is zó groot dat ze een hele verdieping bij Gamescom in beslag nemen. Het wordt ook wel 'de halve E3' genoemd.
Gropah @jessestam29 november 2022 09:13
[...]
Activision blizzard is groot maar niet echt wat je noemt een marktleider.
[...]
Mwua. Ze zijn nummer 6 in omzet. En worden nu overgenomen door nummer 4. De combinatie van de twee maakt ze nummer 2 (achter Sony). Als je deze bron pakt is het nummer 2 die nummer 4 overneemt en komen ze op gedeelde eerste plek.

Sony neemt af en toe een studio over. Microsoft neemt nu in korte tijd een paar van de grootste uitgevers inclusief meerdere studios over (Zenimax met oa Bethesda en id Software, en nu dus Activision Blizzard). Als ze deze trend doorzetten, zal er op een gegeven moment wel de vraag komen of ze niet te veel marktmacht hebben. De UK/EU/US probeert dat nu eens, voor ongeveer het eerst, voor te zijn.
[...]
Zo ver ik weet is call of duty geen exclusieve playstation game.
Klopt. Maar ook geen xbox exclusive. En dat gaat het op den duur wellicht wel worden. Daarbij is Call of Duty in mijn vriendengroep jarenlang ongeveer de enige game geweest die in een jaar werd gekocht en gespeeld. Dat is tegenwoordig wel anders, maar het punt is wel dat er geen andere echte arcade-ish shooter meer is. Die heeft CoD allemaal de markt uitgewerkt.
ThanosReXXX
@Gropah29 november 2022 12:31
Sony doet het gewoon anders. Sommigen zouden zeggen slimmer, maar dat is maar net hoe je er naar kijkt. Sony neemt al jaren lang steeds hier en daar een studio of bedrijf over, en niet alleen in de video game markt, alleen doen ze dat nooit in één keer of met hele grote partijen, maar dat betekent niet dat als je alles bij elkaar optelt, dat ze dan minder overnames hebben gedaan dan wat Microsoft nu probeert te doen.

Hier een mooi volledig overzicht van al Sony's overnames:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_acquisitions_by_Sony
SuperDre @jessestam29 november 2022 10:59
CoD is alleen maar het punt waar de media zich op richt omdat velen die kennen, maar het gaat om heel veel meer dan alleen CoD en Sony.
harrytasker @SuperDre29 november 2022 11:44
Dat doet Sony overigens zelf. Over de rest wordt met geen woord gerept.
Auredium 29 november 2022 08:23
Ik begrijp de EC wel maar vanuit een gamer standpunt hoop ik dat de overname door gaat. Activision heeft Blizzard echt volledig gesloopt en veranderd in een melkkoe die niets geeft om spelers. De overname van Activision-Blizzard door Microsoft is 1 van de beste dingen die met Blizzard is gebeurd sinds jaren.

Als de overname niet door gaat dan weet ZB zich vast wel zo klein te krijgen met misstappen dat over tien jaar geen haan ernaar kraait als het wordt overgenomen.
SuperDre @Auredium29 november 2022 11:03
Je moet wel echt een plank voor je kop hebben om te denken dat er ook maar iets gaat veranderen. Microsoft wil Activision-Blizzard ook puur om er geld mee te genereren, dat is waar het allemaal om draait. Als jij denkt dat het allemaal om spelers zou draaien dan heb je wel een enorme plank voor je kop. Games industrie draait gewoon om geld binnen te harken, een game is net eenzelfde product als een pot pindakaas, er moet gewoon geld binnenkomen. En blijkbaar zijn er een hoop spelers die gewoon hardstikke blij zijn met de nieuwste games want ze blijven toch nog steeds gewoon goed verkopen. Dat JIJ die games niets meer aan vindt is een ander verhaal, zoveel mensen zoveel wensen, en iedereen heeft een ander beeld bij wat een goede game is.
lordawesome @SuperDre29 november 2022 13:16
Je moet ook aan je imago denken. Blizzard staat nu voor soms veel microtransactions, slechte launches en twijfelachtige kwaliteit. Het is geen pre-order meer. Men hoopt dat Diablo 4 wat wordt, maar Diablo 3 begon ook met de 'real money auction house'. Je kunt niet prut blijven produceren. Als dit zo doorgaat gaan spelers Blizzard links laten liggen. Op de korte termijn is het lekker binnen harken, op de lange termijn is het niet houdbaar.
SuperDre @lordawesome29 november 2022 13:27
Dat zegt men ook telkens met bv Call of Duty, maar toch elke nieuwe aflevering levert weer bakken met geld op. Genoeg spelers die er geen problemen mee hebben, vergeet namelijk niet dat degenen die iets niet leuk vinden veel meer 'lawaai' maken dan degene die er geen probleem mee hebben. Dat is iets dat je ook bv op reddit ziet, zijn er daar 2 draadjes negatief bezig dan springt de media er vaak op van 'heel veel mensen', terwijl het dus in feite maar om een handjevol mensen gaat, de rest zit gewoon lekker te spelen.
En Blizzard is echt niet de enige met (veel) microtransacties, bijna elke grote publisher heeft ondertussen wel een hoop van dat soort games.
Bulls @Auredium29 november 2022 08:39
Wat als Sony Bandai Namco overneemt? Of EA? Of Ubisoft?

Microsoft wil enkel Activision Blizzard overnemen om hun gamepass uit te breiden. Denk je dat er echt veel veranderingen zullen komen als Microsoft aan het roer staat?
Bozebeer38 @Bulls29 november 2022 09:22
Als Sony ubisoft over zou nemen, misschien dat die open werelden wat beter tot hun recht zouden komen.
Het is nu wel heel erg een eenheidsworst geworden bij Ubi.
field33P @Bulls29 november 2022 10:41
Microsoft zal op zijn minst een cultuurverandering door moeten voeren in het overgenomen bedrijf - anders straalt dat heel slecht af op Microsoft als geheel.
ThanosReXXX
@Bulls29 november 2022 12:33
Microsoft's Xbox divisie heeft in de persoon van Phil Spencer wel een aanzienlijk betere directeur en manager in dienst dan wat er nu aan het hoofd van Activision Blizzard staat, dus erger dan de puinhoop die het daar nu is, kan het nooit worden.
EldraziKlap @Auredium29 november 2022 09:35
Ik zou oppassen met denken dat na een Microsoft overname een hoop gaat verbeteren bij AB.
Zo'n 'melkkoe' is gewoon cashen voor Microsoft, en het geld wat ze erin stoppen, moet er ook weer uit gaan komen.

Ik ben overigens ook positief gestemd, als iemand het roer om kan gooien is het wel Microsoft - maar ik ga er geen geld op inzetten ;-)

Ook Microsoft blijft gewoon business.
ErikT738 29 november 2022 08:14
Ik blijf het idioot vinden dat men mee gaat met de klachten van Sony (de grotere speler op de markt). Zeker als je bedenkt wat voor concessies Microsoft al heeft aangeboden in de vorm van een zeven- of tien jarige overeenkomst om Call of Duty alsnog op de Playstation uit te brengen. Is CoD echt zo groot dat Sony in tien jaar geen eigen, concurrerende franchise op de markt kan brengen?
D3F @ErikT73829 november 2022 08:21
Is CoD echt zo groot dat Sony in tien jaar geen eigen, concurrerende franchise op de markt kan brengen?
Precies mijn gedachte. Als je kijkt naar de 1st Party titels tussen MS en Sony is Sony heer en meester. Wel allemaal overwegend Singleplayer overigens en CoD is vooral online erg populair.

Overigens heb ik al jaren geen CoD meer gespeeld (laatste was de OG Modern Warfare 1) maar kan me niet voorstellen dat ze geen concurrerende game kunnen maken met de getalenteerde studio’s die Sony heeft. Uiteraard kost het bakken met geld en tijd, maar onmogelijk…?

[Reactie gewijzigd door D3F op 22 juli 2024 14:35]

Bulls @D3F29 november 2022 08:37
Er zit een verschil in zelf games ontwikkelen voor eigen platform en een uitgever opkopen zodat een jaren lange multiplatform game exclusief kan worden.
kozue @Bulls29 november 2022 09:03
Ik denk juist dat CoD zo populair was omdat je het overal op kon spelen. Dus het maakte niet uit of je vrienden nou een PS, Xbox of PC hadden, je kom gewoon tegen elkaar spelen. Als ze het Xbox-only gaan maken schieten ze zichzelf in de voet.
field33P @kozue29 november 2022 10:38
Call of Duty heeft heel lang juist geen crossplay gehad. Dat kwam pas recentelijk.
thunder8 @field33P29 november 2022 11:39
Wat noem je recentelijk? Volgens mij sowieso sinds MW uit 2019, dat is intussen al dik 3 jaar. Cold War, Vanguard en nu MW2 hebben het ook. Dat is al 4 delen.
Aiii @Bulls29 november 2022 08:42
De meeste titels die Sony "zelf" ontwikkeld zijn ook gewoon opgekochte toko's. Het enige verschil hier is dat het een grote aankoop is en er daarom een spotlight op schijnt.

De focus op CoD is voor mij ook opmerkelijk, het is toch echt niet de enige game op de wereld en ik zou Last of Us of God of War ook op Xbox willen, als we dan toch bezig zijn.
Bulls @Aiii29 november 2022 08:46
Maar God of war was niet 10 jaar multiplatform en nu ineens exclusief. Gow was altijd al exclusief.

Het zou pas vergelijkbaar zijn als Sony EA op koopt met de kans dat alle battlefields voortaan Playstation exclusive worden.
Aiii @Bulls29 november 2022 08:48
Ik zie het verschil niet. Zijn de Call of Duty's die eerder uitkwamen ineens onspeelbaar op de PlayStation als de volgende exclusief is?
Bulls @Aiii29 november 2022 08:53
Neem Outer worlds van Obsidian, die was wel op de Playstation maar deel 2 wordt na de overname enkel Xbox en Windows.

Ik zie het liefst ook minder exclusives. Ik gun iedereen ook demon souls en inderdaad the last of us etc. Call of duty heb ik niets mee, daar gaat het mij niet eens om. Diablo wel, en aangezien D3 behoorlijk goed speelt op een console, en D4 dat ook kan. Hoop ik dat een volgende Diablo wanneer dat ook gaat zijn, die ook nog multiplatform gaat worden. Maar mocht er iets exclusief zijn wat ik graag wil spelen dan zal er niets anders op zitten om een extra console of steam deck of iets bij aan te schaffen.

[Reactie gewijzigd door Bulls op 22 juli 2024 14:35]

liberque @Bulls29 november 2022 10:28
Maar mocht er iets exclusief zijn wat ik graag wil spelen dan zal er niets anders op zitten om een extra console of steam deck of iets bij aan te schaffen.
Het verontrustende hieraan is dat je dit blijkbaar normaal vind. In een wereld waarin energie duur is, chips schaars zijn, we overal op moeten bezuinigen omwille van het milieu is het toch belachelijk te noemen dat je voor het spelen van een exclusieve titel een geheel apparaat moet kopen?

Ik zit hier met een partner die de nieuwe GoW enorm graag wilt spelen, maar het lukt hem maar niet om een Playstaion 5 aan te schaffen waarop hij dit kan doen. Nee, ik koop niet van scalpers, maar heb ons overal ingeschreven en na al die tijd sinds de release er geen enkele kunnen bemachtigen. We rijden regelmatig naar de Mediamarkt in Antwerpen, Gent en Middelburg en doen dan ook andere zaken aan zoals Game Mania alleen maar voor die pokke-console. Hij kan dus zijn spel niet spelen omdat die exclusief voor de Playstation is en de Playstation an sich nog exclusiever is. Dit terwijl er thuis 2 vrij goede PC's staan die qua specs de PS5 ver overtreffen.Het enige wat dit alles bij mij teweeg brengt is dat ik een enorme afkeer tegen Sony krijg.

Ik vind het dan ook jammer dat Microsoft water bij de wijn doet als het om CoD gaat en garandeert dat deze titel niet exclusief wordt. Het zou beter zijn dat Microsoft zou zeggen: We garanderen dat geen enkele titel meer exclusief wordt ALS Sony dit ook garandeert. Is beter voor de klant, is beter voor de gamedevs, is beter voor het milieu, is beter voor de ontwikkeling van ng consoles die door echte concurrentie dan eens niet praktisch dezelfde hardware meer bevatten.. is beter voor mijn gemoedsrust zodat ik niet meer aan console-hunting hoef te doen.
Bulls @liberque29 november 2022 11:14
Als het alleen om Ragnarok gaat kun je die ook op de ps4(pro) spelen. Of wacht een jaartje dan komt die vast ook naar de pc zoals de voorlaatste.

Ik wil Breath of the Wild ook graag spelen, maar op dit moment zie ik nog geen reden om alleen daarvoor een switch te halen. Al begreep ik wel dat die ook minder legaal te emuleren is op de pc.

Maar om nu een hekel te krijgen aan een fabrikant omdat je een apparaat niet kan krijgen vanwege schaarste is ook wat te ver gezocht. Eigenlijk een beetje kinderachtig zelfs.

Als exclusieve titels verleden tijd zouden zijn, zal ik ook fijn vinden. En moeten de console fabrikanten andere listen verzinnen om klanten te trekken, zoals de gamepass diensten of controller functies bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door Bulls op 22 juli 2024 14:35]

liberque @Bulls29 november 2022 11:44
Maar om nu een hekel te krijgen aan een fabrikant omdat je een apparaat niet kan krijgen vanwege schaarste is ook wat te ver gezocht. Eigenlijk een beetje kinderachtig zelfs.
Geef je deels gelijk, maar onthoud daarbij dat ik absoluut niet op een console wil spelen. Heb dat nooit gedaan. Ik zit gewoon constant met dat gemier van mijn partner en dat vind ik vervelend. Daarbij snap ik heus wel dat een product schaarste heeft als het uitkomt, maar we zijn nu al 2 jaar verder.

We worden doodgegooid met advertenties, schrijven ons in bij de site van Sony zelf voor de console maar krijgen daarvan al sinds dat dit mogelijk was alleen maar reclame voor games. Sorry, maar daar schreef ik me niet voor in: ik wil die console. Hoe Sony er dus mee omgaat vind ik gewoon niet netjes. De concurrent Xbox Series X is wel volop verkrijgbaar, maar dat is als PC-gamer sowieso niet interessant.

Dus ja, wellicht is het kinderachtig, maar niet geheel onterecht vind ik.
Bulls @liberque29 november 2022 12:02
Ik heb er ongeveer een jaar na release op gewacht en inderdaad ook overal ingeschreven, uiteindelijk 1 van marktplaats gehaald voor 680. Jammer van de extra kosten maar goed ik had het er wel voor over.
Beandeh @liberque29 november 2022 11:40
Ik heb ook een hekel aan scalpers en voor schoenen heet dat tegenwoordig 'resellers' maar ik heb mijn trots ingeslikt en maar liefst een bedrag van 90 euro meer betaald dan de winkelprijs voor mijn PS5. Zo gaat het gewoon tegenwoordig.
Inmiddels geniet ik al weer bijna 2 jaar van Sony's Exclusives.
JBVisual @liberque29 november 2022 12:15
Het zou beter zijn dat Microsoft zou zeggen: We garanderen dat geen enkele titel meer exclusief wordt ALS Sony dit ook garandeert.
Amen! _/-\o_
Dit is de stelling zoals deze zou moeten zijn. Games op elk platform en je onderscheiden op diensten, hardware etc...

Misschien nadelig voor sommige gamers, maar het zou ook eens positief kunnen uitpakken als consoles niet meer met verlies of lage marges verkocht worden. Zo hoeven games niet meer de manier te worden om winst te genereren.
Persoonlijk vind ik de PS5 van Sony wel beter qua hardware dan de XSX (puur hardware gezien, met de dual sense controllers en de mogelijkheid voor een eigen m.2 ssd. het design van de xbox vind ik dan weer beter)
Persoonlijk zou ik het dus niet erg vinden als xbox zijn hardware devisie laat vallen en zich op services gaat focussen. Gamepass voor PlayStation zie ik wel zitten :9~
kozue @JBVisual29 november 2022 14:55
Ik vind dat ze bij de PS5 teveel aan het duwen zijn richting hun online store. Voorheen kwamen AAA games op een disc, die je vervolgens weer door kon verkopen als je er klaar mee was, of uitlenen aan je vrienden. Tegenwoordig willen ze iedereen naar hun store duwen en kunnen we allemaal nog meer betalen voor games die aan je account gekoppeld worden. Geen prijsconcurrentie meer tussen winkels, geen tweedehands exemplaren. De natte droom van Sony, de nachtmerrie van de consument. En toch lopen al die domme consumenten er vrolijk mee weg en vinden zo'n store een vooruitgang ofzo? Handig joh, alles vanuit je luie stoel... totdat je gaat kijken wat het met je portemonnee doet.

En wat heeft dit nou te maken met de platform exclusiviteit waar het hier over ging? Als er nu een game alleen wordt uitgebracht op de PS5 die je alleen via hun store kunt kopen, is er nog maar 1 verkooppunt voor die game. Geen andere platformen, geen concurrerende winkels. Sony knijpt zich in z'n vuistje. Maar als er geen platform exclusives waren, en je kon alles ook op de Xbox en PC spelen, hadden ze dat alleenrecht niet. Dan komt de concurrentie weer een beetje terug. Dus van mij mogen de die exclusives lekker gaan verbieden. Volgens mij wordt iedere gamer daar blij van.

Als ze op de Xbox die schijfjes nog een beetje in stand houden, zou voor mij een Xbox SX veel aantrekkelijker zijn dan een PS5. Dan laat ik alle Playstations voortaan liggen en ga naar de concurrentie, die me wel geeft wat ik wil. Ik heb een PS3 en PS4, maar de PS5 trekt me helemaal niet. Ik heb het idee dat ik daar financieel uitgezogen ga worden. Ik ben namelijk iemand die geen games bij de launch koopt (veel te duur), maar ze lekker een paar jaar laat liggen en dan voor €20 uit de koopjesbak vist. En de helft van wat ik de afgelopen jaren gespeeld heb, had ik van vrienden geleend. Ik kijk het allemaal wel wat aan de komende jaren. Voorlopig is de PS4 ook prima. Nog genoeg games die ik nog nooit gespeeld heb...
raro007 @liberque29 november 2022 23:36
Laat eerst microsoft beginnen met het verwijderen van hun vendor lock-in als DX11 en 12 en veel andere producten.
Zijn mensen ook niet gedwongen om Windows te gebruiken wat weer beter is voor de milieu!
Laptops die niet naar W11 kunnen? ...
Dioscuri @Bulls29 november 2022 10:46
Maakt dat voor de consument écht uit? Uiteindelijk zie ik gewoon twee exclusieve titels van twee verschillende ontwikkelaars op twee verschillende consoles. Vanuit zakelijk oogpunt, en daar gaat het hier om aangezien het om de concurrentiepositie gaat, is iedere exclusive gelijk aan elkaar ongeacht hoe deze tot stand is gekomen. Tenzij ik een argument over het hoofd zie waardoor een exclusive die zelf ontwikkeld is de concurrentiepositie van een bedrijf anders maakt t.o.v. een "opgekochte" exclusive.
Bulls @Dioscuri29 november 2022 11:58
Allemaal theoretisch als voorbeeld
Stel je voor als streamingdiensten een kastje van 500 euro nodig hadden. En je kijkt bijvoorbeeld naar The Walking Dead eerst te zien op zowel HBO, Netflix en Prime. Die allemaal een eigen kastje nodig hadden, en dan koopt Amazon de rechten voor TWD en moet je maar overstappen of de serie niet meer verder kijken.
Dioscuri @Bulls29 november 2022 12:06
Ik begrijp je voorbeeld deels. Een serie als Call of Duty bouwt niet écht voort op het vorige deel zoals een Walking Dead seizoen na seizoen doet, toch? Je voorbeeld zou een betere vergelijking zijn met series als The White Lotus of Fargo die per seizoen een andere cast en ander verhaal hebben. Ik zou het dan natuurlijk jammer vinden dat ik niet verder kan kijken, maar gelukkig lang niet zo erg als een verhaal dat halverwege wordt afgebroken. Switchen naar een andere serie kost mij dan geen moeite, beetje gevalletje first world problems.

Dat gezegd hebbende... Ik probeer juist te belichten dat het in dit soort nieuwsberichten gaat om het zakelijke aspect en dan heel specifiek de vraag of het de concurrentiepositie van Microsoft oneerlijk versterkt. Ik lees in deze context vaak terug dat de manier waarop de exclusive is ontstaan verschil maakt, maar dat zie ik niet in het zakelijke vraagstuk.

Natuurlijk begrijp ik dat een fan erg kan balen als een game niet meer op zijn/haar console verschijnt. Ik zie alleen geen games waarbij het verhaal wordt onderbroken omdat die game niet meer op de PlayStation verschijnt door deze overname.
Bulls @Dioscuri29 november 2022 12:15
Het klopt dat cod meer losse titels zijn in de reeks, maar je zou inderdaad als fan van de reeks wel balen als het niet meer op je console naar keuze te spelen is. Ik denk ook niet dat 1 titel bepalend is voor de keuze van welke console je neemt.

Ze zouden ook de CoD naam kunnen laten vallen en een nieuwe shooter kunnen uitbrengen die wel exclusief is. Alleen denk ik dat de franchises juist belangrijk zijn bij dergelijke overnames.

Edit; Outer Worlds 2 komt niet voor de ps uit vanwege overname Obsidian door MS terwijl deel 1 wel op PS en Xbox was uitgebracht. Ik weet niet in hoeverre het verhaal verder gaat en of het een echte opvolger is

[Reactie gewijzigd door Bulls op 22 juli 2024 14:35]

harrytasker @Bulls29 november 2022 11:41
Je kan natuurlijk ook gewoon exclusiviteit kopen bij een third party developer. Kijk bv naar Sunset Overdrive, gemaakt door Insomniac (voordat ze overgenomen werden) en Final Fantasy 7 remake/Streetfighter 5.
CoMaestro @D3F29 november 2022 08:51
Het probleem zit hem niet in dat ze geen concurrerende game kunnen maken in technisch opzicht, ik zou zelfs geloven dat ze een betere game kunnen maken qua verhaal, gameplay, etc.

Wat ze niet kunnen is een franchise creeëren met de naam van Call of Duty. Je zegt zelf het niet te hebben gespeeld sinds de eerste Modern Warfare, dat spel alleen is al 15 jaar oud. CoD is gewoon een franchise die over 20 jaar tijd een top 5 franchise in de industrie is geworden qua naam (hoe je Pokemon/Mario/GTA en vast nog iets (Minecraft/Fortnite maybe?) er in wilt indelen mag je weten, maar dat is zeker de top). Er is best een kans dat niemand in de komende 20 jaar bij die franchises in de buurt kan gaan komen, vooral aangezien elke genoemde franchise echt iets bijzonders heeft neergezet op zijn tijd. Geen ervan heeft 'maar wat gekopieerd'.

Persoonlijk vind ik dit nog steeds geen reden om die acquisitie tegen te houden, maar een game zoals CoD maken is echt niet zomaar gedaan.

[Reactie gewijzigd door CoMaestro op 22 juli 2024 14:35]

CH4OS @CoMaestro29 november 2022 09:10
Dat wordt dan ook niet beweerd, je hebt het tijdsaspect nu buiten beschouwing gelaten: het is prima mogelijk om een dergelijke franchise in tien jaar tijd neer te zetten.
Retrospect @D3F29 november 2022 10:45
[...]


Precies mijn gedachte. Als je kijkt naar de 1st Party titels tussen MS en Sony is Sony heer en meester. Wel allemaal overwegend Singleplayer overigens
En daar zit voor Sony een probleem. Ze hebben het meerdere keren geprobeerd om een shooter (serie) goed te ontwikkelen maar keer op keer lukt dat schijnbaar niet naar wens. Voorbeelden zijn oa Warhawk, MAG en Killzone. Volgens mij hebben ze in het PS3 tijdperk de laatste serieuze pogingen ondernomen en hebben het toen maar laten varen.
Byron010 @ErikT73829 november 2022 08:56
Is CoD echt zo groot dat Sony in tien jaar geen eigen, concurrerende franchise op de markt kan brengen?
Dat zou je best kunnen stellen inderdaad, gezien Sony's Killzone serie al een hele tijd gestopt is.
Kaasje123 @Byron01029 november 2022 09:51
Tja Guerilla Games is nou eenmaal geen giga studio die meerdere projecten tegelijk kan ontwikkelen. Dat Sony dan zelf akkoord gaat met 2 horizon games is hun eigen schuld. Je zal dan consistent games van die bepaalde franchise uit moeten blijven brengen.
LeVortex @ErikT73829 november 2022 08:29
Helemaal met je eens.
Het slaat sowieso nergens op, Sony heeft ik weet niet hoeveel eigen game studios die Playstation Exclusives maken (God of War, Horizon, Spider man etc). Ik begrijp dat dit gedeeltelijk wel is gekomen door kleine overnames of zelf oprichten.

Maar als Microsoft in een keer een grote speler wil worden door wat geld ertegenaan te smijten kan dit opeens niet. De meeste games zullen toch wel op pc blijven zoals Starcraft, World of Warcraft (en anders stapt er wel een ander bedrijf in de ontstane leegte).

Voor games als Spyro, Crash Bandicoot heeft Playstation al lang alternatieven. Dan gaat het dus om games als Call of Duty en Overwatch. Waar eerlijk gezegd voor Overwatch al alternatieven zijn in een iets andere vorm.

Ik begrijp dat concurrentie nu wel kleiner wordt, maar COD en WoW zijn eigenlijk de enige echte grote franchises.
amelsander @LeVortex29 november 2022 09:16
Als je op het moment kijkt zijn de meest gespeelde spelletjes op Playstation (multiplayer) 1. Fortnite, 2 Overwatch 1/2 3. CoD MW2/Warzone 2 en 4.CoD MW1 en 5. GTA.
CoD staat meestal top 5 als het gaat om multiplayer, zeker ook met Warzone. Ik begrijp dat Sony hier bezwaar mee heeft, Sony heeft erg goede single player games maar Multiplayer zijn ze afhankelijk van multiplatform titels, als OW en CoD wegvallen is er een erg grote playerbase die wegvalt.

Kan Sony concureren? Waarschijnlijk kunnen ze een spel dat zeker even interessant is uitbrengen, MAAR CoD is al erg lang een bekende titel die superveel volk trekt, van beginners tot diehards die elke titel kopen en spelen.
OW2 heeft veel kritiek maar nog steeds een heel grote playerbase en desondanks de negatieve feedback op het verdienmodel blijft het toch serieus genereren.
EldraziKlap @LeVortex29 november 2022 09:30
Het gaat om het winstmodel. Is het niet zo dat microtransacties big business zijn inmiddels en dat als je dat op de Playstation doet dat Sony ook een percentage pakt van elke transactie?

Daar gaat het denk ik echt om.
Daoka @ErikT73829 november 2022 08:51
Ik denk dat het maken niet het probleem is. Wel is Call of Duty inderdaad zo groot dat het gewoon moeilijk is om er mee te concurreren. Uiteindelijk bestaan er al zo veel online shooter games dat het vaak moeilijk is om nog tussen de bekende namen te komen. De risico dat het dus mislukt is dus groot.
livePulse @ErikT73829 november 2022 08:58
Ik denk dat het eerder de komst van Warzone is die voor Sony een grote melkkoe is geworden, en CoD gaat mee in de slipstream. Het heeft allemaal met geld te maken en niet "wie is de grootste"... denk ik. Warzone is natuurlijk free2play maar de battlepass en de skins zijn de grote melkkoe voor Sony. CoD heeft die battlepass niet echt nodig om het spel te spelen.
Ja, ik weet dat CoD exclusive is maar het gros speelt Warzone...

[Reactie gewijzigd door livePulse op 22 juli 2024 14:35]

Loller1
@ErikT73829 november 2022 09:09
Om nog maar te zwijgen over het feit dat Microsoft toch van plan is om minder focus te leggen op CoD gezien ze de studio's meer hun eigen ding willen laten doen, veel studio's die nu "support" moeten leveren in de ontwikkeling zullen dan wel kiezen om terug aan hun persoonlijk project te beginnen.
SuperDre @ErikT73829 november 2022 10:57
Het is niet alleen Sony. Als iemand een goede concurrende franchise kon uitbrengen wat betreft CoD dan had men dat al lang gedaan. Een goede franchise uitbrengen is niet zo simpel als je blijkbaar denkt.
semi70 @ErikT73829 november 2022 11:13
het gaat er niet om wie de grotere speler is op de markt. het gaat er om dat CoD de grootste is op de FPS markt. er is momenteel geen (noemenswaardige) concurrentie en een heel genre verliezen door een overname is gewoon monopolistisch en zou niet toegestaan moeten worden. Net zoals dat Netflix opeens de rechten koopt voor alle horror films.
Seditiar 29 november 2022 08:32
Ik blijf het toch apart vinden dat een hoop organisaties en mensen denken dat Microsoft ook maar in de buurt van een monopolie positie is qua gaming. Nog even te zwijgen over de mensen die het opnemen voor Sony, alsof die het nodig hebben gezien ze veruit de grootste (en vuilste) zijn.

Zelf jarenlang lopen eikelen met exclusiviteit waarbij deze overname verbleekt, maar natuurlijk gelijk zo hard mogelijk huilen bij zo'n overname. Trappen uiteindelijk toch altijd weer mensen in.
Daoka @Seditiar29 november 2022 08:59
Er zit voor mij gevoel wel een groot verschil. De meeste exclusieve games van Sony zijn altijd al exclusief geweest. Ik denk als de meeste van die games ook op de Xbox uitgebracht zouden zijn en dat Sony dan die studio zou overnemen dat Microsoft ook zou klagen.

[Reactie gewijzigd door Daoka op 22 juli 2024 14:35]

Loller1
@Daoka29 november 2022 09:17
Microsoft heeft met geen woord gerept over Bungie. En voordat je zegt: "maar zei hebben gezegd dat ze Destiny ook op Xbox gingen houden"... Exact ja.

Dat gezegd hebbende het hele issue hier is niet alleen over Sony's eigen IPs die exclusief zijn aan hun platform, maar ook andermans IP die Sony afkoopt om exclusief te zijn, hetzij tijdelijk hetzij permanent. Of het nu tijdelijk is of niet maakt niet uit, de grote verkopen gebeuren bij de launch, niet een half jaar later. Fans van die games kopen de console waar het dag 1 op uitkomt. Het hele argument dat "het maar tijdelijk is" dat hier zo vaak geopperd wordt is volledig naast de kwestie. Sony heeft op die manier het hele JRPG segment op Xbox kapot gemaakt. Of hoe Sony developers specifiek betaald om hun games niet naar streaming diensten (lees: Xbox Cloud Gaming en Xbox Game Pass) te brengen. Dat is ronduit absurd.
Daoka @Loller129 november 2022 11:45
Toch zie ik hier ook een verschil. Bungie heeft eigenlijk nog maar 1 succesvolle game lopen. En dat is Destiny 2. Blizzard heeft meer games die op de PS4/5 zijn zoals Overwatch. Daarnaast is er elke jaar een nieuwe Call of Duty. Destiny 2 heeft elke jaar een dlc en als als ik dit mag geloven https://dotesports.com/de...-all-destiny-2-expansions kan je de volledige Destiny 2 spelen voor 150 dollar. Daar speel je dan heel veel jaren voor. Uiteraard weet ik niet hoeveel inkomsten de rest oplevert natuurlijk (zoals emotes, lootboxes ect) maar qua game verschilt de inkomsten dus wel.
CerandoX.nl 29 november 2022 08:16
Ik zou gewoon die Call of Duty-studio's exclusieve games laten maken met andere franchises. 🙂
Loller1
@CerandoX.nl29 november 2022 09:11
Dat is ook letterlijk wat Microsoft al gezegd had dat ging gebeuren. De studio's die primair werken aan CoD gaan dat waarschijnlijk blijven doen, maar alle studio's binnen Activision die in CoD-support studio's zijn omgevormd zullen waarschijnlijk terug aan hun eigen projecten mogen beginnen wat de stroom van CoD games op zijn minst wat zal laten verminderen.
CerandoX.nl @Loller129 november 2022 09:23
Ik zou Infinity Ward of Treyarch ook de mogelijkheid geven om aan een nieuwe- of Xbox franchise te werken. Hier kunnen fantastische games uit komen. Raven Software werkt nu aan Warzone, maar kan ook fantastische games maken, dit hebben ze in het verleden al bewezen en ik denk dat de studio nu nog een stuk beter is geworden.

Laat Treyarch een Zombie shooter maken met een singleplayer, dit hoeft niet de naam Call of Duty te hebben.

[Reactie gewijzigd door CerandoX.nl op 22 juli 2024 14:35]

clique @CerandoX.nl29 november 2022 10:20
Ik vind dit als cod zombies liefhebber echt een geweldig idee, een standalone Treyarch zombie shooter. Man wat hoop ik dat ze dat laten gebeuren
SuperDre @CerandoX.nl29 november 2022 10:59
Denk niet echt dat Microsoft nog een xbox exclusieve franchise zal gaan opzetten, dedicated consoles gaat the way of the dodo (op langere termijn).
CerandoX.nl @SuperDre29 november 2022 12:24
Een Xbox-franchise zal ook gewoon een PC en Cloud-versie inhouden. Microsoft zal inderdaad geen exclusieve games voor de Xbox Series X of Xbox Series S, maar wel voor Xbox als platform over meerdere apparaten.
ariekanari 29 november 2022 08:33
'Microsoft wil Activision Blizzard-deal aanpassen om EC tegemoet te komen'
Microsoft wist vanaf de officiële aankondiging dat het voornemens was AB over te nemen dat er concessies moesten worden gedaan.
Ze hebben er al een paar in het openbaar geuit maar dat is slechts een fractie van de concessies waartoe Microsoft bereid is. Niet te veel op voorhand toezeggen of weggeven. Iets met vinger en hand.
Zerora
29 november 2022 09:34
Het zou mij eigenlijk niks verbazen als de deal wel gewoon doorgaat, maar dat assets van Activision/Blizzard opgesplitst wordt in een Xbox gedeelte en een niet-Xbox gedeelte.
Vrijdag 29 november 2022 09:45
Mja, ik snap het wel. Call of Duty is min of meer synoniem aan militaire arena shooters geworden. Net als dat in de jaren 90 alle shooters "Doom" werden genoemd door het grote publiek. Of als je het hebt over Luxaflex, je het eigenlijk hebt over jaloezieën. Of WC Eend als het gaat om toiletreinigers ;)

Als je Call of Duty zegt, weet iedereen die ook maar enigszins iets met gamen heeft meteen waar het over gaat, of dat nu positief of negatief is. Een dergelijke grote titel aan één platform verbinden is iets wat natuurlijk met argusogen bekeken wordt.

Er zijn natuurlijk nog wel genoeg andere multiplatform (arena/battle royale)shooters zoals onder andere Fortnite, Overwatch en Apex Legends die populair zijn. Maar die zijn qua setting toch wel anders. Veel meer fantasy/sci-fi, zeg maar.
Sony zou kunnen proberen hun oudere franchises opnieuw leven in te blazen en in een meer hedendaagse setting te plaatsen. Ik denk aan SoCom, Killzone en Resistance. Maar geen van deze drie hebben (op dit moment) hetzelfde "gevoel" als CoD.

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