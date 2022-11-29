'Microsoft wil Activision Blizzard-deal aanpassen om EC tegemoet te komen'

Microsoft is van plan om een aantal toezeggingen te doen in de overname van Activision Blizzard. Dat schrijft Reuters op basis van eigen bronnen. Hiermee wil het bedrijf vooral Europese mededingingstoezichthouders en de Europese Commissie (EC) tegemoetkomen.

Volgens Reuters wil Microsoft de toezeggingen in de loop van de komende weken doen. In januari is namelijk de deadline voor Europese bedrijven om hun bezwaar aan te tekenen tegen de miljardenovername bij de EC. Deze bezwaren komen op een lijst te staan, die in dezelfde maand wordt gepubliceerd.

Microsoft wil de publicatie van het document naar verluidt voor zijn, zodat het overnameproces mogelijk sneller kan verlopen. Een van de toezeggingen het bedrijf zou willen doen, is een tienjarige licentieovereenkomst met Playstation-eigenaar Sony, volgens een van de bronnen van Reuters. Dit komt overeen met eerdere beloftes die Microsoft heeft gedaan. Xbox-baas Phil Spencer heeft eerder deze maand in een interview met The Verge opnieuw benadrukt dat Microsoft na de overname van Activision Blizzard Call of Duty-games wil blijven uitbrengen op PlayStation-consoles.

Op 11 april komt EC met een beslissing over de overname. De overname van Activision Blizzard door Microsoft is al goedgekeurd in Brazilië, Saoedi-Arabië en Servië. In Europa en de Verenigde Staten hebben mededingingstoezichthouders echter nog zorgen over de deal. De Britse Competition and Markets Authority (CMA) zei in september dat het vreest dat de overname van Activision Blizzard door Microsoft concurrentie zal schaden. De EC heeft aangegeven dat het een officieel onderzoek heeft ingesteld naar de overname. De commissie gaat onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van de overname voor concurrentie in de console- en pc-markt.

Volgens Politico zou de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) een antitrustklacht voorbereiden tegen de overname. Het onderzoek van de FTC naar de deal zou bijna zijn afgerond. De bevindingen zullen binnenkort worden voorgelegd aan de commissieleden van de Amerikaanse waakhond, die dan zal beslissen of het ook tot een rechtszaak komt.