'EU wil Microsofts overname van Activision-Blizzard uitgebreid onderzoeken'

De Europese Commissie zou de overname van Activion-Blizzard door Microsoft uitgebreid willen onderzoeken en niet zomaar willen goedkeuren. Dat claimt zakenkrant Financial Times. Ook de Britse marktwaakhond CMA wil een diepgravend onderzoek starten.

De Commissie zou de overname uitgebreid willen onderzoeken door de grootte van de overname en de zorgen van concurrent Sony, meldt Financial Times. De krant heeft dat gehoord van eigen bronnen. Een dergelijk onderzoek is er nu nog niet, omdat Microsoft de overname niet officieel voor keuring heeft aangemeld in Brussel. Dat gebeurt naar verwachting ergens in de komende weken.

Een onderzoek ligt niet alleen voor de hand in de Europese Unie, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft de CMA al publiekelijk zorgen geuit over de overname en Microsoft heeft vooralsnog niets gedaan om die zorgen weg te nemen. Dat had volgens experts die Financial Times heeft gesproken ook geen zin gehad. De kans is groot dat de CMA overgaat tot een diepgravend onderzoek naar de overname.

Daarnaast moet Microsoft nog in veel andere landen toestemming krijgen voor de overname. Beide bedrijven maakten de geplande overname in januari bekend en Microsoft verwacht alle goedkeuringen te hebben voor eind juni volgend jaar. Microsoft wil 68,7 miljard dollar betalen voor de uitgever van onder meer de Call of Duty-games.

Dergelijke onderzoeken leiden vaak, maar lang niet altijd, tot voorwaarden voor de overname of het afblazen ervan. Zo dwong de Europese Commissie Vodafone bij het samengaan met Ziggo zijn Thuis-tak te verkopen bijvoorbeeld. De overname van het Nederlandse NXP door Qualcomm ging helemaal niet door. Ook heeft Nvidia uiteindelijk Arm niet overgenomen.