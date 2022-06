Stikker en Pechtold zitten in adviesraad van Nederlandse privacywaakhond

De Digitale Stad-oprichter Marleen Stikker en ex-D66-partijleider Alexander Pechtold komen in de raad van advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Pechtold wordt daarvan de voorzitter. Ook de rest van de adviesraad is vernieuwd.

De adviesraad kan de AP op verzoek of zelfstandig advies geven over verschillende aspecten van het werk van de privacytoezichthouder. Dat gaat doorgaans vooral over abstracte onderwerpen zoals de meerjarenstrategie en de prioriteiten van de waakhond, en meestal niet over individuele zaken. De nieuwe adviesraad is op maandag officieel door minister Sander Dekker van Rechtsbescherming benoemd.

Alexander Pechtold is de nieuwe voorzitter van de adviesraad. Hij was jarenlang de lijsttrekker van D66, en sinds eind 2019 directeur van het CBR. Pechtold is voor een periode van vier jaar benoemd. Marleen Stikker is benoemd voor een periode van drie jaar. Zij richtte in 1994 mede De Digitale Stad op. Ze is nu directeur bij stichting Waag en schreef in 2019 het boek Het internet is stuk. Het derde nieuwe lid van de adviesraad is Eric Tjong Tjin Tai, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hij is benoemd voor drie jaar.

Er zitten nog twee andere leden in de adviesraad. Tjibbe Joustra, de voormalige Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, en Jeaninne Peek. Zij is naast directeur van Dell Technologies Nederland ook bestuurslid bij branchevereniging NL Digital en Boegbeeld ICT voor de Topsector ICT. Joustra en Peek zijn benoemd voor respectievelijk periodes van twee en een jaar. Zij zaten beiden al in de eerdere adviesraad van de AP.