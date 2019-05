Kabinet: Belastingdienst voldoet bijna aan AVG

De Belastingdienst voldoet bijna aan de algemene verordening gegevensbescherming, maar moet nog veel oude gegevens verwijderen. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Snel wil met de Kamerbrief de Tweede Kamer informeren over de maatregelen die de Belastingdienst heeft genomen om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming. Hij beloofde dat al tijdens in april, toen bleek dat de Belastingdienst na bijna een jaar nog niet voldeed aan de eisen van de AVG.

Een van de problemen van de Belastingdienst is dat er niet overal een goede verwerkingsovereenkomst is opgesteld. Onder de AVG is het nodig vast te leggen hoe bepaalde gegevens worden verzameld en waarom dat gebeurt. In de brief schrijft Snel dat nog niet overal zo'n overeenkomst is opgesteld en dat veel van de wel opgestelde overeenkomsten alleen nog concepten zijn of dat die nog niet zijn opgenomen in het AVG-register van de Belastingdienst. Ook zijn veel verwerkingsovereenkomsten onvolledig of te vaag. Zo worden de doelen van de verwerking niet specifiek genoeg geformuleerd, wordt de bewaartermijn niet genoemd, of ontbreken bijlagen zoals de pia's . In totaal gaat het om 400 overeenkomsten die de fiscus binnenkort wil publiceren in een register. Inmiddels zijn veel van die overeenkomsten geactualiseerd, maar de Belastingdienst 'werkt aan het verbeteren van het inzicht' daarin.

Een groter probleem is het opschonen van systemen met oude persoonsgegevens. Dat was vorig jaar al reden tot zorg, maar ook een jaar na invoering van de wet heeft de Belastingdienst moeite de systemen op orde te krijgen. Met name het feit dat netwerkschijven handmatig moeten worden doorzocht op persoonsgegevens is te arbeidsintensief, schrijft de staatssecretaris. Dat komt onder andere door de grote hoeveelheid gegevens, maar ook door het feit dat er veel false positives naar boven komen en omdat er 'achterstallig mappenonderhoud' is door vertrokken oud-medewerkers. Ook zegt Snel dat er geen officieel proces is voor het opschonen van netwerkschijven. Er worden daarom geen voortgangsrapportages over geschreven. Inmiddels is een conceptversie voor dat proces geschreven.

Met name dat laatste onderdeel is nog niet helemaal afgerond, omdat het om teveel werk gaat. Daarom verandert de Belastingdienst de autorisatieprocedures voor toegang tot die gegevens. Verouderde documenten worden volgens Snel in een 'datakluis' geplaatst waar alleen aangewezen beheerders toegang toe hebben. Van daaruit worden de oude documenten alsnog beoordeeld en verwijderd.

Veel van de problemen kwamen aan het licht in een rapport uit februari. Daarin had een onderzoekscommissie gekeken naar de voortgang van het voldoen aan de wet. Sinds die periode is er gewerkt om veel van de maatregelen op te lossen, schrijft Snel. "De Belastingdienst heeft een grote inspanning geleverd om te kunnen voldoen aan de AVG en blijft dat doen." Hij wijst daarnaast wel op andere situaties bij de dienst, met name het feit dat burgerservicenummers niet meer in btw-registraties mogen worden gebruikt.