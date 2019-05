Spyro Reignited Trilogy komt waarschijnlijk naar pc

Spyro Reignited Trilogy lijkt uit te komen op de pc. De Taiwan Digital Game Rating Committee heeft het spel van een leeftijdsrating voorzien. Er is nog geen releasedatum of een officiële bevestiging dat de trilogie voor de pc beschikbaar komt.

Het Taiwanese beoordelingsbureau heeft ook een afbeelding van de cover van Spyro Reignited Trilogy gepubliceerd, zoals een Twitter-gebruiker laat zien. Daaruit blijkt dat het spel enkel kan worden gedownload en dat studio Iron Galaxy betrokken is bij de port naar de pc. Dit bedrijf was ook al verantwoordelijk voor de Nintendo Switch-ports van bijvoorbeeld The Elders Scrolls V: Skyrim en Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Spyro Reignited Trilogy bevat de originele drie games, te weten Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! en Spyro: Year of the Dragon. Deze games werden gemaakt door ontwikkelstudio Insomniac Games en kwamen tussen 1998 en 2000 uit voor de PlayStation. Een opgepoetste, gemoderniseerde versie van de trilogie kwam vorig jaar uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. Deze versie komt nu waarschijnlijk ook naar de pc, vermoedelijk ergens later dit jaar. Voor zover bekend is er nog geen port voor de Nintendo Switch in aantocht.