Gemeente Deventer moet 500 euro schadevergoeding betalen voor overtreden van AVG

De rechtbank in Overijssel heeft de gemeente Deventer veroordeeld een schadevergoeding van vijfhonderd euro te betalen voor het overtreden van de AVG. De gemeente deelde persoonsgegevens van een man met ambtenaren terwijl dat volgens de privacywet niet toegestaan was.

De man die de schadevergoeding kreeg diende eerder twee wob-verzoeken in bij de gemeente Deventer. Met zo'n verzoek kunnen burgers volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur documenten van de overheid opvragen. De gemeente deelde de naam, het geslacht en de woonplaats van de man met andere ambtenaren. Daar zaten ook ambtenaren van zeker vijftig andere gemeentes tussen.

De rechtbank van Overijssel heeft de gemeente nu een schadevergoeding van vijfhonderd euro opgelegd omdat de gemeente de AVG zou overtreden. "De huidige AVG zegt dat het verlies van controle over je persoonsgegevens en de verspreiding daarvan op zichzelf al schade is", zegt de advocaat van de man tegen de Stentor. De gemeente geeft tegen de krant aan nog niet te willen reageren op de uitspraak. Naast de schadevergoeding moet de gemeente ook de proceskosten van de man betalen.

De schadevergoeding is het eerste geldbedrag dat wordt opgelegd voor een AVG-overtreding onder civiel recht, in ieder geval in Nederland. Met de nieuwe privacywet is het makkelijk om bedrijven en overheden aan te pakken die onzorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan. De wet trad op 25 mei 2018 in werking.

Update: aanvankelijk stond er in dit stuk dat het om een boete ging. Dat moest een schadevergoeding zijn.