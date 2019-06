TU Delft gaat besmette iot-apparaten en botnets in kaart brengen voor overheid

De TU Delft gaat in kaart brengen hoeveel onveilige iot-apparaten er in Nederland met internet verbonden zijn. Bij het onderzoek wordt onder andere gekeken naar hoe makkelijk het is om persoonsgegevens te stelen van Nederlanders.

De overheid wil dat burgers bewuster worden van de gevaren van huishoudelijke apparaten die met internet verbonden worden, zoals koelkasten, televisies of speelgoed. De Technische Universiteit van Delft gaat daarom in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken metingen doen naar het aantal onveilige en gehackte apparaten in Nederland, meldt staatssecretaris Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. In die voortgangsrapportage van de Roadmap Digitaal Veilig Hard- en Software staat wat het kabinet wil doen om de veiligheid van iot te verbeteren.

"Steeds meer apparaten, naar verwachting dertig miljard in 2020, zijn verbonden met internet", schrijft Keijzer. Volgens haar levert dat veel risico's op, niet alleen voor het verlies van persoonsgegevens maar ook omdat zulke apparaten ingezet kunnen worden in grote botnets die vervolgens veel schade kunnen toebrengen aan bedrijven. Volgens onderzoek dat het ministerie liet uitvoeren weet één op de vijf consumenten niet hoe apparaten die met internet zijn verbonden te beveiligen zijn.

De TU Delft gaat de apparaten en botnets tot en met 2021 in kaart brengen. Daarnaast gaat het Digital Trust Centre van het ministerie in gesprek met fabrikanten over maatregelen om dergelijke apparaten standaard beter te beveiligen. De overheid begint ook een voorlichtingscampagne om burgers te leren wachtwoorden van iot-apparatuur te veranderen waar mogelijk, en om updates uit te voeren. Daarvoor wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. De bevindingen van de TU worden bijvoorbeeld gedeeld met de Vereniging Abuse Information Exchange, een samenwerkingsverband van internetproviders. Het beveiligen van het internet of things was één van de afspraken in het huidige regeerakkoord.

Anderhalve week geleden werd bekend dat de NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda subsidie verstrekt voor het project 'An Internet of Secure Things' of Intersect. Dit project wordt geleid door de TU Eindhoven en krijgt 8.227.427 euro voor onderzoek naar het ontwerp, de beveiliging en het beheer van internet-of-things-systemen. Ook bij dit project is de overheid betrokken, evenals universiteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties.