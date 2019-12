Vacature wijst op mogelijk IoT-besturingssysteem op basis van Windows 10X

Microsoft heeft een vacature online gezet waarin het bedrijf op zoek is naar een programmeur voor een nieuw IoT-besturingssysteem. Dat is gebaseerd op Windows 10X, het OS waarop het nieuwe Surface Neo-toestel draaien.

In de vacature, die werd gespot door Windows Latest, staat dat het bedrijf zoekt naar een programmeur voor het Windows 10X-besturingssysteem. "Je bouwt een next generation IoT-besturingssysteem dat op Windows 10X is gebaseerd", staat in de vacature. Windows 10X is de versie van het bestaande besturingssysteem die Windows wil gebruiken voor de aankomende Surface-telefoons met een dubbel scherm. Microsoft onthulde de Surface Neo begin oktober samen met het nieuwe besturingssyteem. Het OS is geschikt voor apparaten met twee schermen en krijgt in ieder geval een moderne Verkenner, al is er niet veel meer over bekend dan dat.

Uit de vacature is op te maken dat Windows 10X in de toekomst mogelijk ook wordt gebruikt voor IoT-apparaten. Mogelijk is dat één van de onderdelen van Windows Core OS, een project waarbij Windows met verschillende lagen wordt opgebouwd zodat het voor verschillende apparaten geschikt is.

Microsoft had eerder al een besturingssysteem voor het Internet of Things. Windows 10 IoT was een OS dat geschikt was voor domotica-apparaten zoals de Raspberry Pi. Dat project heeft echter al meer dan een jaar geen grote updates meer ontvangen. Microsoft heeft er zelf ook al lang niet meer over gesproken.