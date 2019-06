Google toont in toekomst maximaal twee resultaten van zelfde domein

Google gaat het aantal keren dat websites op de eerste pagina van de zoekresultaten verschijnen beperken tot twee keer. De zoekmachine wil dat de eerste pagina relevanter wordt door meer 'site-diversiteit' te tonen.

Google kondigde de functie aan op Twitter. "Heb je ooit eens iets gezocht en ben je daarbij telkens resultaten van dezelfde website tegengekomen?" vraagt het bedrijf. "Dat verandert binnenkort."

In de nieuwe resultaten wordt in de meeste gevallen maximaal twee keer een resultaat van één domein of subdomein getoond. Het gaat dan bijvoorbeeld om zoekresultaten van programmeervragen waarbij alleen links naar StackOverflow worden getoond, of resultaten van restaurant-queries die alleen op Yelp of TripAdvisor uitkomen. In sommige gevallen, zegt Google, kunnen er echter alsnog meer resultaten verschijnen van dezelfde domeinen worden getoond. In dat laatste geval gaat het vooral om subdomeinen die over een ander onderwerp gaan dan het hoofddomein.