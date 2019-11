Belgische burgemeester krijgt AVG-boete van 5000 euro voor misbruik contactlijst

De Belgische privacywaakhond heeft twee boetes van 5000 euro opgelegd aan lokale politici. Zij misbruikten de gegevens van burgers voor hun verkiezingscampagnes. Het is de tweede keer dat er in België politici voor dat vergrijp beboet worden onder de privacywet.

De boetes werden door de Gegevensbeschermingsautoriteit uitgedeeld voor overtredingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat om twee losstaande zaken, zegt de GBA. Daarbij werd wel dezelfde overtreding gepleegd. De zaken draaien om een burgemeester en een schepen uit een niet genoemde stad. Zij stuurden beide een brief aan burgers waarin zij opriepen op hen te stemmen. De burgemeester gebruikte daarvoor een lijst met 476 burgers die tussen 2012 en 2018 'een beroep op hem deden' in zijn ambt als burgemeester. De schepen, het Belgische equivalent van een wethouder, sprak 654 burgers aan. Dat waren klanten die hij via zijn werk naast het schepenschap uitvoerde.

Het is onder de AVG niet toegestaan gegevens te gebruiken voor een ander doel als waarvoor zij oorspronkelijk verzameld zijn. De Gegevensbeschermingsautoriteit legde zowel de burgemeester als de schepen een boete van 5000 euro op. Ook kregen beiden een berisping. "De status van openbaar mandataris moet vergezeld gaan van een voorbeeldig gedrag in overeenstemming met de wet", schrijft de toezichthouder.

De GBA wijst er in het besluit op dat er extra zwaar getild wordt aan de zaak omdat het gaat om openbare functionarissen die een voorbeeldfunctie zouden hebben. Ook speelt het feit mee dat het gaat om een overtreding rondom verkiezingen. De waakhond wijst daarbij naar een recente uitspraak van het Europees Comité voor Gegevensbescherming, dat zegt dat naleving van de privacyregels 'essentieel zijn voor de bescherming van democratie'. "Het feit dat de verweerders op het moment van de feiten schepen en burgemeester waren, verzwaart de ernst van de inbreuk. Bij onze beslissing is ook rekening gehouden met het feit dat er honderden mensen bij betrokken zijn."

Het is niet de eerste keer dat de Belgische privacywaakhond een boete voor een dergelijke overtreding uitdeelt. Dat gebeurde ook al in mei. Ook toen misbruikte een burgemeester een lijst van burgers die eerder contact met hem hadden opgenomen over een geschil voor zijn eigen verkiezingscampagne. De burgemeester kreeg toen de eerste AVG-boete van het land. Die lag op 2000 euro.