HEMA stopt met vingerafdruksysteem voor personeel

HEMA stopt vanaf 1 januari volgend jaar met het gebruik van vingerafdrukscanners voor medewerkers. Die worden nu ingezet bij de kassa en om in te klokken. Volgens de winkelketen is het gebruik van zulke vingerafdrukken echter tegen de privacywet.

Dat laat het bedrijf weten aan NU.nl. HEMA-medewerkers moeten in sommige filialen een vingerafdruk gebruiken om het kassasysteem te bedienen en om in- en uit te klokken voor hun dienst. Het is niet bekend om hoeveel filialen het daarbij gaat; een woordvoerder kon dat niet direct tegen Tweakers zeggen. De winkelketen was aanvankelijk van plan het systeem in alle HEMA-winkels toe te passen, maar ziet daar nu vanaf. Ook worden de bestaande systemen uit de winkels verwijderd. Medewerkers kunnen tot die tijd in plaats van een vingerafdruk ook een pincode gebruiken.

HEMA zegt dat het bedrijf de beslissing maakt vanwege een eerdere gerechtelijke uitspraak over vingerafdrukken bij winkelpersoneel. Het gaat daarbij om een zaak rondom een Tilburgse schoenwinkel. Die wilde een vingerafdruksysteem introduceren, maar een werknemer wilde daar niet aan meewerken. De rechter oordeelde toen dat de winkel onder de privacywet een werknemer niet kan verplichten een vingerafdruk af te staan. Onder de AVG is biometrie een 'bijzonder persoonsgegeven' dat aan strenge eisen moet voldoen voor het kan worden verzameld.

"We willen zeker weten dat we niet de privacywet overtreden. Daarom hebben we besloten het systeem terug te draaien", zegt een woordvoerder van de winkelketen. "In de toekomst blijven we bekijken welke nieuwe technologieën we kunnen gebruiken en aan welke voorwaarden die moeten voldoen."